Бренд «Эха Москвы» может перейти государству. Заявку на товарный знак подала «Россия сегодня»

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

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57 минут назад

Медиагруппа «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Владельцы могут оспорить переход товарного знака государству, но, видимо, не будут этого делать. Об этом Би-би-си рассказал главред «Эха» Алексей Венедиктов.

На появление в реестре Федерального института промышленной собственности заявки, которая была подана принадлежащей государству медиагруппой, обратило внимание издание «Сота».

Логотип, представленный в заявке, полностью совпадает с тем, что был у ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», которую возглавлял Алексей Венедиктов (объявлен в России «иноагентом»).

«Это как переписывание учебника истории, „укрепляют прошлое“. В той же логике. И это пройдет», — так прокомментировал в своем телеграм-канале Алексей Венедиктов сообщение о подаче заявки на бренд «Эхо Москвы».

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» заявили, что заявка была отправлена «в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца». «Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом», — говорится в заявлении.

Издание «Октагон» со ссылкой на источник сообщило, что подача заявки на бренд «Эха Москвы» «ставит перед собой задачу предотвратить вещание в России под этим брендом сторонних структур», а сама «Россия сегодня» выходить в эфир с этим названием не планирует.

Похожий метод применялся в 2021 году, чтобы помешать работе проекта «Умное голосование» Алексея Навального. Тогда малоизвестная компания «Вулинтертрейд» в ускоренном режиме зарегистрировала права на товарный знак со словосочетанием «Умное голосование» и потребовала от техногигантов — Google и «Яндекс» — прекратить в поиске выдавать сайты с упоминанием проекта.

Российские власти в марте прошлого года обвинили «Эхо Москвы» в распространении ложных сведений о войне, после чего решением совета директоров входящая в холдинг «Газпром-медиа» станция была ликвидирована. После этого Венедиктов и другие популярные ведущие «Эха» продолжили выпускать программы на YouTube.

Радиочастоту «Эха» получило радио «Спутник», входящее в МИА «Россия сегодня».

Можно ли вернуть права?

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Согласно реестру Федерального института промышленной собственности, срок регистрации товарного знака «Эхо Москвы» действительно истек 15 июля, однако по закону в течение полугода после этого регистрацию все еще можно продлить.

«Если речь идет о попытке создания клона „Эха Москвы“, то, с юридической точки зрения, сам по себе факт подачи заявок не ведет к нарушению прав владельца зарегистрированного товарного знака „Эхо Москвы“», — отметил в комментарии Би-би-си старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин.

«Роспатент проводит проверку при рассмотрении любых заявок на регистрацию товарного знака, нет ли проблем тождественности или сходности до степени смешения», — указывает он.

Кроме того, если правообладатель зарегистрированного товарного знака полагает, что его права могут быть нарушены новой заявкой от тех или иных лиц, то он может представить в Роспатент свои возражения, что, скорее всего, и будет сделано, добавил Добрынин.

Впрочем, сам Алексей Венедиктов в разговоре с Би-би-си выразил сомнения, что нынешние владельцы бренда («Эхо Москвы» до ликвидации входила в холдинг «Газпром-медиа») будут оспаривать заявку «России сегодня».

«Задача — удушить»

Объясняя ситуацию с правами на бренд, Венедиктов намекнул, что «Газпром-медиа» и «Россия сегодня» могли просто договориться о передаче прав.

Он добавил, что юристы изучают ситуацию с правами, однако «все решалось в том кабинете, как и с частотой „Эха“ в марте 22 года. Жаров [Александр Жаров, генеральный директор холдинга „Газпром-медиа“] плюс Киселев [Дмитрий Киселев, гендиректор „России сегодня“] плюс Симонян [Маргарита Симоньян, главред „России сегодня“]».

Он отметил, что формально Совет директоров холдинга просто не стал продлевать сроки регистрации бренда. «[Холдинг] выбрасывает бренд и логотип на рынок (на землю). А „Россия сегодня“, никак формально не связанная с „Газпром-медиа“, просто подбирает выброшенное», — сказал он Би-би-си.

По словам Венедиктова, в 2015 году стоимость бренда «Эхо Москвы» по оценке, проведенной «Газпром-медиа», составило 94 млн рублей, что по тогдашнему курсу соответствовало $1,5 млн.

Готовность нынешнего владельца так просто лишиться актива он объясняет так: «Потому как задача — удушить, а денег не жалко».

Тем не менее даже такую «согласованную» национализацию бренда провести нелегко.

При истечении срока правовой охраны товарный знак как объект интеллектуальной собственности действительно становится доступным для регистрации, однако повторная регистрация знака не будет автоматической, пояснила Би-би-си адвокат Татьяна Стрижова из адвокатского бюро «Бартолиус».

Для этого необходима полноценная экспертиза, и один из критериев — недопустимость регистрации обозначения, вводящего в заблуждение относительно правообладателя других объектов интеллектуальной собственности, которые похожи «до степени смешения» с регистрируемым.

Поскольку бренд «Эхо Москвы» имеет различные подбренды и ассоциируется у потребителей с определенным правообладателем, регистрация будет осложнена — придется преодолеть потенциальное противоречие в ассоциациях потребителей между старым и новым правообладателем. Это обычно достаточно сложно доказать, предупредила адвокат.

«Если речь идет о попытке перехвата оригинального товарного знака, который ассоциируется с вполне определенным журналистским коллективом и его профессиональной позицией, то такая попытка „реинкарнации“ вряд окажется успешной по понятным причинам», — предупреждает Константин Добрынин.