В Иране возобновляет работу "Назидательный патруль", который следит за соблюдением исламского дресс-кода

Автор фото, Reuters Подпись к фото, К религиозной полиции отношение в Иране далеко не однозначное

35 минут назад

В воскресенье иранская религиозная полиция нравов возобновила патрулирование улиц, чтобы обеспечить соблюдение женщинами исламкого дресс-кода и, в том числе, - ношения хиджаба.

Патрулирование возобновляется всего через 10 месяцев после того, как молодая женщина по имени Махса Амини скончалась от побоев в руках полиции нравов, после того, как ее арестовали за «неправильный» головной платок.

Ее смерть вызвала массовые протесты в стране, в результате чего патрулирование было временно приостановлено.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты после смерти Махсы Амини были многочисленными, однако к ним присоединились далеко не все жители страны

С сентября прошлого года Иран пережил один из самых продолжительных периодов гражданских протестов своей истории.

Власти продолжали утверждать, что Амини умерла от сердечного приступа. Но многие иранцы этому не поверили.

Правительство жестоко расправилось с протестующими, призывавшими к смене режима и установлению светской демократии.

Правозащитные организации говорят, что более 500 демонстрантов были убиты, в том числе 70 несовершеннолетних, и около 20 тыс. арестованы.

Официально Иран сообщал о 200 смертях в ходе протестов, включив в это число и сотрудников сил безопасности. Официальная версия заключалась в том, что беспорядки были спровоцированы иностранными разведками.

Сразу после подавления протестов сторонники жесткой линии потребовали возобновления патрулирования.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В том же сентябре прошлого года демонстрация в поддержку строгих исламских правил в одежде тоже была многолюдной

Согласно иранскому законодательству, которое основано на ортодоксальной интерпретации шариата, женщины должны покрывать волосы хиджабом (головным платком) и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру.

Подразделению полиции нравов (также известному как «Назидательный патруль») поручено следить за соблюдением этих правил и задерживать людей, которые им покажутся неправильно одетыми.

«Во время патрулирования офицеры сначала предупредят женщин, которые не соблюдают правила», - заверил представитель полиции нравов Саид Монтазеролмахди, добавив, что если они не подчинятся приказам, полиция может обратиться в суд.

Что может сделать «Назидательный патруль»?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Иранская женщина-полицейский отчитывают прохожую за неправильную одежду

В течение нескольких месяцев после подавления протестов и несмотря на то, что целый ряд участников были казнены, многие женщины вообще перестали носить хиджабы. Это был самый большой прямой вызов правлению духовенства в Иране со времен революции 1979 года.

Видео, размещенные в социальных сетях, являются наглядным свидетельством того, что женщин без хиджабов становилось на иранских улицах все больше и больше.

В ответ на эту кампанию гражданского неповиновения иранские власти ввели более строгие наказания за нарушение исламского дресс-кода, включая принудительное закрытие предприятий, в которых не соблюдают законы о ношении хиджаба.

В стране по-прежнему немало людей, которые настроены крайне консервативно.

Подпись к фото, Мужчина облил йогуртом двух женщин за то, что они были без головных платков

Ранее в этом году в интернете распространились кадры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина, выливает йогурт на голову двух женщин, стоящих в очереди в кассу.

Обе они были без головного платка.

Напавшего на них мужчину вытолкал из магазина продавец.

Судебное информационное агентство «Мизан» сообщило, что обе женщины были задержаны за то, что появились на публике с непокрытыми волосами, владельца магазина предупредили, что он должен соблюдать закон. Напавшего мужчину тоже арестовали - «за нарушение общественного порядка».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция нравов перед выездом на патрулирование

После революции в Иране существовали различные формы полиции нравов. «Назидательный патруль», начал свою работу в 2006 году.

Неясно, сколько мужчин и женщин работают в силовых структурах, но у них есть доступ к оружию, они могут отправлять задержанных за решетку. Также в их распоряжении находятся и так называемые «центры перевоспитания».