Олега Митволя приговорили к 4,5 года по делу о строительстве красноярского метро

Автор фото, Dmitry Marmyshev/TASS Подпись к фото, 56-летний Митволь год провел в красноярском СИЗО

24 минуты назад

Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к 4,5 года колонии по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

Митволь, который находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда, передает ТАСС. Он заявил, что не согласен с решением и намерен обжаловать его.

Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

1 сентября стало известно, что Митволь признал вину и его уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке.

Митволь был задержан в июне прошлого года в московском аэропорту Внуково. Бывшего замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» обвинили в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

В сентябре 2019 года компания Митволя заключила с красноярским транспортным управлением контракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства метро.

По версии следствия, трест выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере.

Митволя сначала отправили в СИЗО, а в июле этого года перевели под домашний арест.

В четверг в суде Митволь заявил, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания медпомощи в СИЗО и ему требуется наблюдение у онколога.

«Вы огласили соответствующие документы из СИЗО-1 и там было написано, что я здоров. Но это было на момент поступления. После этого в СИЗО-1, вследствие неоказания мне медицинской помощи, у меня появилась опухоль в среднестении — семь сантиметров на три», — заявил Митволь (цитата по РИА Новости).

Метро в Красноярске начали строить в 1995 году, а в 2009 году строительство заморозили из-за недостатка финансирования. В начале 2022 года власти города планировали возобновить работы, получив на это инфраструктурный кредит. Завершить строительство первой линии красноярского метро планировалось к 2026 году.

Чем известен Митволь

Пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Митволь занимал в 2004-2009 годах. Его фамилия появлялась в СМИ чаще, чем имя руководителя службы.

В частности, Митволь запомнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом и «дачной войной» — кампанией по ликвидации коттеджей, построенных в водоохранной зоне.

В 2009–2010 годах Митволь был префектом Северного административного округа Москвы, в 2009 году создал общественное движение «Зеленая альтернатива», а 2012-м — политическую партию «Альянс зеленых».

В последние годы Митволь занимался бизнесом, был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ»).