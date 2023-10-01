В Анкаре смертник взорвал себя возле здания парламента

16 минут назад

По его данным, один из нападавших подорвал себя, а другой был «нейтрализован»

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