В Анкаре смертник взорвал себя возле здания парламента
Двое неизвестных устроили взрыв возле здания парламента и министерств в Анкаре, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его данным, один из нападавших подорвал себя, а другой был «нейтрализован»
«Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Заметка дополняется.
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