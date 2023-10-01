Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 13 человек

Автор фото, 112 REGIÓN DE MURCIA Подпись к фото, Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre

час назад

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке страны.

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти. Экстренные службы все еще ищут нескольких пропавших без вести людей.

Мэр Мурсии Хосе Бальеста объявил трехдневный траур в городе. По его словам, на место происшествия прибывают родственники посетителей клуба, которые надеются найти близких.

Неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб еще был открыт для посетителей.

На кадрах, опубликованных в соцсети X пожарной службы Мурсии, видно, как пожарные борются с пламенем внутри клуба. Огонь уничтожил часть крыши здания.

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Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.

Четверо пострадавших находятся в больнице – они отравились угарным газом. В местном спортивном комплексе проводятся консультации для пострадавших.