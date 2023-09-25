Софи Лорен перенесла экстренную операцию после падения

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час назад

Итальянская актриса Софи Лорен перенесла срочную операцию после падения в ванной комнате в своем доме в Швейцарии.

89-летняя актриса получила несколько серьезных переломов различных частей бедра и бедренной кости, сообщила агентству PA ее импресарио Андреа Джусти.

Она также подтвердила, что оба сына актрисы, Карло и Эдоардо Понти, находятся рядом с матерью.

Джусти сообщила агентству Reuters, что операция прошла хорошо. «Теперь ей нужно отдохнуть, и все обойдется», - добавила она.

Родившаяся в бедной семье в Неаполе Лорен стала голливудской звездой, получив в 1962 году премию «Оскар» за фильм Витторио де Сика «Две женщины» (La Ciociara), рассказывавшем историю об изнасиловании женщины в военное время.

Это была первая картина не на английском языке, удостоившаяся «Оскара».

Лорен снималась в фильмах с такими голливудскими звездами, как Марлон Брандо, Фрэнк Синатра и Кэри Грант.

В 1990 году Лорен получила почетного «Оскара» за вклад в киноискусство, а в 2021 году сыграла в фильме «Предстоящая жизнь», снятом сыном Лорен Эдоардо, который высоко оценили критики.

Звезда снялась в роли пережившей Холокост женщины, подружившейся с 12-летним сенегальским иммигрантом.