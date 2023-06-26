«За Шойгу никто вписываться не будет». Что пишут о мятеже Пригожина в Z-каналах

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52 минуты назад

К воскресенью официальные российские пропагандисты нашли слова для описания мятежа Пригожина. Основателя ЧВК «Вагнер» они осуждали, Путина превозносили и говорили о единстве нации. Для так называемой патриотической общественности, российских сторонников войны, «военкоров» и Z-блогеров в целом, все было не так однозначно. Они по-разному трактовали события последних дней, но сходились в одном — критике руководства Минобороны.

Федеральные каналы в воскресных выпусках новостей заострили внимание на том, что мятеж Евгения Пригожина стал «предательством» по отношению к российскому руководству, вторя президенту страны Владимиру Путину, который в выступлении 24 июня охарактеризовал действия ЧВК как «удар в спину нашей стране и нашему народу».

«Важно, что выводы сделает и власть, и каждый из нас. Ради простого понимания — это наша страна, и мы не позволим никому играть ее судьбой. Именно поэтому нужно очень внимательно услышать обращение президента. Оно очень жесткое — Путин называет происшедшее предательством. И это для Путина однозначная красная черта», — рассказывала зрителям в воскресенье ведущая «Итогов недели» на НТВ Ирада Зейналова.

«Предательство в военное время — тяжкое преступление», — говорил в «Вестях недели» на «России-1» Дмитрий Киселев, подчеркнув, что «поход на Москву был лишен всякого смысла», и что «практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж».

«Почему удалось разобраться с попыткой мятежа без крови? Благодаря высочайшему доверию народа к президенту, общей уверенности в верности принимаемых им решений», — предложил объяснение один из главных российских телепропагандистов.

Допустили и бездействовали

«Патриотические» блогеры между тем, осуждая Пригожина, воспроизводили его же критику в адрес российского военного руководства.

Так, телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z» обвинил руководство Минобороны в том, что оно «допустило» произошедшее и бездействовало, пока вооруженные вагнеровцы шли в сторону столицы.

«Вопрос к руководству Минобороны: мало того, что допустили всё это, потому что если бы нормально себя вели, возможно, такого бы просто не было, так вы еще в день, когда это происходило, где были? Или можно ролики снимать только, когда нет угрозы, чтобы показать Президенту шоу? Придите в себя, это не шоу», — пишет он.

Критики Путина в его посте нет — российский президент, по его словам, «четко обозначил, что это военный мятеж». Пригожина блогер обвинил в неподобающем поведении: «Нельзя так вести [себя], когда страна ведет войну». «Но кроме него есть еще пара талантливых деятелей», — пишет Котенок, и посвящает основную часть поста критике руководства военного ведомства.

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что военный мятеж Пригожина стал проявлением заговора, и что основатель ЧВК «Вагнер» в нем был «только инструментом, хотя и чрезвычайно важным», у которого были «скрытые покровители».

Цель этого заговора, по мнению Стрелкова, могла быть в том, чтобы «очистить окружение президента от неугодных» Пригожину «фанерного маршала и генерала Му-Му» (так Стрелков именует в своем канале министра обороны Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, о которых уже давно отзывается нелестным образом).

Один из лидеров националистического Русского имперского движения и командир воюющего в Украине добровольческого отряда «Имперский легион» Денис Гариев (США внесли движение и самого Гариева в список международных террористов) предположил, что российская армия «готовилась к такому развитию событий», но «несмотря на это, ни минобороны, ни ФСБ, ни другие структуры не смогли ничего сделать».

«Причина: структура настолько ослабла, была уничтожена коррупцией, отсутствием идеологии, кроме как денежной», — пишет Гариев.

По его словам, российские военнослужащие в Украине уже высказывали недовольство военным руководством: «В частных беседах с бойцами на передовой еще несколько месяцев назад мы слышали о том, что в случае такого развития ситуации никто за Шойгу вписываться не будет».

«Потому что отношение к военнослужащим — мобилизованным, срочникам, офицерскому составу, — чудовищное», — объясняет он такое положение вещей.

Действия основателя ЧВК «Вагнер» Гариев тоже не одобряет, поскольку они, по его мнению, сыграли «на руку» Западу: «Для победы Западу нужна внутренняя нестабильность [в России], и Пригожин вольно или невольно участвует в создании этой нестабильности».

Пригожинские СМИ: «Равно герои»

Однозначную защиту мятежников можно найти в СМИ, входящих в медиа-группу Евгения Пригожина, — например, у «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), «Экономики сегодня» и «Политики сегодня».

На РИА ФАН в воскресенье вышла колонка провоенной поэтессы Анны Долгаревой, в которой та приводит цитаты, якобы принадлежащие сотрудникам Росгвардии и Минобороны, в которых те отказываются воевать против «Вагнера».

«Солдаты Министерства Обороны и солдаты ЧВК Вагнер — равно герои. Требовать, чтобы одни воевали с другими — это требовать, чтобы один брат-близнец вырвал сердце у другого», — пишет Долгарева (сохранены орфография и пунктуация оригинала).