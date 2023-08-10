Стартовал первый туристический полет в космос Virgin Galactic, на борту первый в истории космоса дуэт матери и дочери и первый олимпиец

Подпись к фото, Старт первого туристического рейса. Компания Virgin Galactic готовилась к нему более десяти лет

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час назад

Стартовал первый суборбитальный коммерческий рейс компании Virgin Galactic с первым в истории космоса дуэтом матери и дочери на борту.

Первые космические пассажиры - это 80-летний британец, участник Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Джон Гудвин, и мать и дочь из Антигуа Ана Майерс и Кейша Шахафф.

Это – первое путешествие такого рода, в которое отправляются туристы, а не ученые. В июне по такому же маршруту на границу космоса слетала группа итальянских исследователей. Тогда полет бы профинансирован итальянскими военно-воздушными силами.

Ракета будет доставлена на первом этапе своего пути на борту самолета-носителя, названного «Ева».

Затем она должна будет уже самостоятельно подняться на высоту в 85 км, которое, по американским определениям, уже считается «космосом». В это время находящиеся на борту пассажиры должны будут ненадолго ощутить невесомость. Это – самая высокая точка полета, который продлится около 90 минут.

Затем второй по счету, но первый для туристов коммерческий рейс Virgin Galactic вернется на свою базу, коммерческий космопорт «Америка».

Автор фото, Virgin Atlantic Подпись к фото, Туристы первого коммерческого рейса Virgin Atlantic

В этом полете многое является «первым» в истории космических путешествий:

Джон Гудвин – первый из примерно 800 человек, купивших место в ракетоплане, первый человек с синдромом Паркинсона и первый олимпиец в космосе.

А Майерс и Шахафф – первый дуэт матери и дочери.

Сьюзи Имбер, профессор космической физики в Лестерском университете и бывший ученый-исследователь НАСА, сказала Би-би-си, что эта «долгожданная» миссия знаменует начало новой эры.

«Virgin Galactic работает над этим проектом уже много-много лет, — сказала она. — Они разработали свои собственные технологии, они разработали свой собственный механизм запуска, поэтому все оборудование прошло на редкость жесткую серию испытаний. Все очень взволнованы, потому что это, наконец-то начинается».