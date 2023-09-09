Обвиняемый в терроризме и разглашении государственной тайны Даниэл Халиф схвачен в Лондоне после побега из тюрьмы

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51 минуту назад

Полиция Лондона нашла и повторно арестовала бывшего британского военнослужащего, обвиняемого по двух статьям, связанным с терроризмом, а также в разглашении государственной тайны. Он сбежал из тюрьмы в минувшую среду.

Даниэл Халиф был пойман на западе Лондона, в районе Чизик, в 19 километрах от тюрьмы Уондсворт, откуда он бежал два дня назад.

Полиция назначила награду до 20 тыс. фунтов (примерно 25 тыс. долларов) за информацию, которая могла бы помочь найти 21-летнего беглеца. Как сообщается, именно информация от местных жителей помогла обнаружить его.

В 10:41 по местному времени в субботу сотрудник полицейского подразделения по борьбе с терроризмом остановил Халифа на велосипеде, когда тот ехал по берегу канала.

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Халиф сбежал, закрепившись под днищем грузовика, доставлявшего продукты питания в тюрьму. Его отсутствие обнаружилось примерно 45 минут спустя, после чего начались масштабные поиски.

Пока неизвестно, помог ли ему кто-то в внутри тюрьмы или за ее пределами.

Даниэл Халиф находился под стражей в ожидании суда. Он обвинялся в закладке муляжей бомб на военном объекте в Стаффорде, попытках добыть информацию о военнослужащих с целью подготовки террористического акта, а также сборе информации в интересах враждебного государства (по данным Би-би-си — Ирана).

Он отрицал эти обвинения. Начало процесса назначено на 13 ноября в Вуличском королевском суде.