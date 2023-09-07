Затопленные города и смытые машины: сильнейшие наводнения в Греции, Турции и Болгарии. Фотографии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия наводнения в Греции

39 минут назад

На территории материковой Греции, а также в Турции и Болгарии продолжаются сильнейшие наводнения, которые начались из-за дождей, принесенных штормом «Даниэль».

В Греции в результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, на черноморском побережье Болгарии - четыре, а в Турции число жертв стихии достигло семи.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.

Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых - ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Затонувшая машина в городе Трикала в центральной Греции

Пара из Австрии, проводившая медовый месяц в Греции, пропала, после того как проливные дожди смыли их дом.

Службы экстренной помощи сообщили Би-би-си, что продолжают поиски этих людей. По словам хозяина дома, молодожены спрятались в нем от дождя, но дом был смыт поднявшейся водой.

Автор фото, SAKIS MITROLIDIS Подпись к фото, Разрушенный мост в Греции

Греческие спасательные службы пытались добраться до жителей отдаленных деревень в центральной части страны, где за сутки выпало более чем годовое количество осадков.

Автор фото, WILL VASSILOPOULOS Подпись к фото, На снимке с воздуха, сделанном 7 сентября 2023 года, видна затопленная деревня Фаркадона недалеко от города Кардица в центральной Греции

На пресс-конференции в среду министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас назвал шторм «беспрецедентным явлением».

Автор фото, SAKIS MITROLIDIS Подпись к фото, После того, как схлынула вода, пляж в городе Волос превратился в помойку

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В некоторых местах Греции дожди продолжаются и в четверг, 7 сентября. До окончательной оценки стоимости восстановления все еще далеко

Вода лилась по улицам крупнейшего города Турции Стамбула, смывая автомобили и запирая людей в местной библиотеке.

Автор фото, YASIN AKGUL Подпись к фото, Затопленные улицы Стамбула

Автор фото, dia images Подпись к фото, Смытые железнодорожные контейнеры в Стамбуле

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Экстренные службы и военные в Турции продолжают поиск пропавших и ночью и днем

Власти Болгарии сообщили о погибших - тело одной из женщин, как сообщается, было унесено в море.

Автор фото, YORDAN ZHEKOV Подпись к фото, Машина, смытая в море в болгарском городе Царево

Автор фото, NIKOLAY DOYCHINOV Подпись к фото, Разрушенная деревня Слатина в центральной части Болгарии

Автор фото, bbc