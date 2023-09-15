Украина заявила об освобождении Андреевки около Бахмута. Чем важно это село

Автор фото, ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Автор, Виталий Червоненко, Олег Черныш

Должность, Украинская служба Би-би-си

7 минут назад

Украинские военные после многомесячных боев освободили ключевое село Андреевка к югу от Бахмута, подтвердил Генеральный штаб ВСУ в пятницу. Накануне относительно ситуации вокруг этого населенного пункта поступали противоречивые сообщения.

«Силы обороны в ходе наступательный действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказано в утренней сводке украинского генштаба.

О подробностях освобождения Андреевки также сообщила и 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии, которая действует в этом районе.

«З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», — сказано в заявлении бригады.

В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники.

«По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже», — заявили в бригаде.

Министерство обороны России сообщения о взятии Андреевки и потерях среди российских военных не комментировало.

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Накануне об освобождении Андреевки заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая является одним из основных представителей украинской власти, комментирующих ход войны. Однако позже она отозвала свое заявление.

«На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки. И у нас там хорошие новости — Андреевка — наша», — сообщила Маляр в четверг.

Однако через некоторое время она поменяла свое заявление на такое: «Андреевка — ситуация очень рудная и изменчивая, держим кулаки за наших».

В тот момент пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады назвала заявления Минобороны об освобождении Андреевки преждевременными. «Заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», — говорилось в заявлении штурмовой бригады, которая воюет на этом направлении.

В разговоре с Украинской службой Би-би-си собеседник в Генштабе ВСУ тогда посоветовал прислушиваться именно к словам 3-й бригады, а не к заявлению заместителя министра обороны. В тот момент данные об освобождении Андреевки он не подтвердил.

Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

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Почему важна Андреевка

Автор фото, Reuters

Андреевка — это один из ключевых населенных пунктов южнее Бахмута с точки зрения перерезания логистических путей российских военных (связь с Горловкой) и окружения города.

Тяжелые бои за село продолжались много месяцев, и еще в июле ВСУ сообщали, что приблизились к его освобождению.

«Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления», — заявляла 3-я бригада.

25 июля официальный представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый писал, что возможное освобождение этого населенного пункта улучшит тактическое положение украинских сил и поможет окружить или вытеснить россиян из Бахмута.

«Андреевка, как и любые населенные пункты около Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершить операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага», — уверял Череватый.

Однако, как отмечает украинский OSINT-проект Deep State, хотя украинские военные успешно отрезают пути к Бахмуту с юга (где находится Андреевка и Клещеевка), город по-прежнему может снабжаться с севера. «СМИ распространяли некомпетентные заголовки об „окружении Бахмута“. Но этого нет и близко», — пишут авторы проекта.

В июле этого года командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский указывал, что стратегическая цель ВСУ на этом направлении — окружить Бахмут. По его словам, эта задача по силам украинским войскам.

Украина потеряла Бахмут в мае 2023 года, после продолжавшихся в течение полугода кровопролитных боев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский

Сырский отметил, что взятие Бахмута имеет стратегическое значение. «В первую очередь, Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог, — говорил он в интервью Би-би-си. — Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути».

Он говорил, что российские войска находятся в городе в полуокружении, и этим просто нельзя не воспользоваться».

Для такого окружения, по его словам, ключевыми являются села Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка.

Анализ: прорыв около Андреевки

Олег Черныш, корреспондент Украинской службы Би-би-си

Российские власти говорили о «полном освобождении Бахмута» еще 20 мая. Однако украинское военное командование распространило тогда собственное заявление. Командующий Восточной группировки войск, генерал Александр Сырский спрогнозировал, что тут россияне «попадут в западню».

Дело в том, что в середине мая ВСУ начали активное движение на флангах Бахмута — с целью взять российский гарнизон в оперативное окружение.

Самый важный участок тут пролегает рядом с селами Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Они находятся рядом с железной дорогой и автомобильной магистралью (Т0513), которая соединяет Бахмут с оккупированной Горловкой.

Автор фото, ГЕНШТАБ ЗСУ / 24-А БРИГАДА Подпись к фото, Руины Бахмута

Это важная логистическая артерия для российских войск. Если ее перерезать, армия РФ окажется в крайне сложном положении в Бахмуте и соседнем Соледаре.

Собственно, относительно безопасной в таком случае останется только одна трасса — на населенный пункт Попасная. Но если после освобождения Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки украинские силы продолжат двигаться на восток, то вполне вероятно, что они смогут взять и ее под огневой контроль.

Тогда россияне будет вынуждены в срочном порядке выводить свои войска из Бахмута, чтобы не попасть в полное окружение.

Собственно, именно около Андреевки бойцам ВСУ в середине июля удалось прорвать оборонные порядки противника и пересечь канал Северский Донец-Донбас. Так они создали плацдарм на его восточном берегу, а потом начали постепенно вытеснять российские силы с территории между Клещеевкой и Андреевкой.