Независимая пресса Польши выступила против давления правящей партии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На демонстрации за свободу прессы поляки выходили еще в 2019 году, когда Сейм принимал Закон о вещании, ограничивавший право иностранцев владеть польскими СМИ

29 минут назад

Главные редакторы более чем сорока независимых изданий Польши подписали открытое письмо, в котором заявляют, что будут противостоять попыткам правящей партии «Право и справедливость» влиять на их редакционную политику.

«Мы заявляем, что будем защищать независимость польской журналистики, а редакции, которыми мы руководим, будут совместно и последовательно информировать общественность о любых попытках властей повлиять на прессу», — говорится в письме.

Поводом для этого выступления редакторов стали две попытки представителей правящей партии надавить на независимые издания, о которых сами эти издания недавно рассказали.

«Недавние публикации Onet и Wirtualna Polska пролили свет на прямые попытки правящего лагеря манипулировать редакционной свободой. Эти инциденты являются частью продолжающегося наступления на независимость польской прессы, которое мы наблюдали и ранее на таких примерах как закон

„Lex TVN“, решения Национального совета по вещанию и многочисленные судебные иски, цель которых — заставить замолчать польские редакции», — - говорится в письме.

Onet (onet.pl) и Wirtualna Polska (Wp.pl) — это независимые онлайн-издания.

Главный редактор Onet Бартош Венгларчик 14 июня рассказал в колонке, что незадолго до этого некая «важная фигура, связанная с властями», заявила ему, что ему следует взять на работу своим заместителем человека, который будет следить, чтобы «в статьях была отражена точка зрения властей».

Главный редактор Wirtualna Polska же писал, что, когда его издание начало публиковать статьи-расследования о правящей партии, одна государственная компания захотела купить издание, а глава одного государственного учреждения прислал члену правления Wirtualna Polska «рекомендации», каких журналистов надо уволить и кого взять на работу вместо них.

Польские журналисты и независимые от властей эксперты говорят, что правопопулистская партия «Право и справедливость» за те восемь лет, что она правит в Польше, превратила всю государственную прессу в рупор своей пропаганды и продолжает давить на независимые издания.

В качестве одного из примеров таких попыток давления приводят упомянутый в открытом письме закон, названный прессой «Lex TVN» — законопроект 2021 года, по которому компаниям из-за пределов Евросоюза было бы запрещено владеть контрольным пакетом акций польских телеканалов и радиостанций.

Независимая пресса расценила этот законопроект как попытку нанести удар по неподконтрольному власти телеканалу TVN — им владеет американская Discovery, часть корпорации Warner Bros.

ПиС эти обвинения отметала, заявляя, что закон будет подстраховкой от перекупки телеканалов и радио такими странами, как, например, Россия или Китай.

На этот закон в итоге наложил вето президент Анджей Дуда.

Правительство Польши открытое письмо редакторов еще не комментировало, а что касается обвинений, выдвинутых редакторами двух порталов, то пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер заявил, что в них нет конкретики.

«Меня уже не удивляет, что некоторые выдвигают серьезные обвинения, не предъявляя фактов или обстоятельств», — заявил Мюллер независимой радиостанции RMF FM.