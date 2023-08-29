Майкла Наки и Руслана Левиева заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Подпись к фото, Майкл Наки (слева) и Руслан Левиев выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине

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43 минуты назад

Басманный суд Москвы назначил по 11 лет колонии основателю проекта Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву (Карпуку) и журналисту Майклу Наки (оба – в реестре «иноагентов», а Conflict Intelligence Team объявлен нежелательной организацией). И Наки, И Левиев находятся за пределами России.

Кроме того, суд запретил Наки и Левиеву администрировать сайты в течение пяти лет, передают корреспонденты RTVI и издания «Осторожно, новости».

Прения по делу Левиева и Наки должны были состояться 16 августа, однако тогда выяснилось, что дело передали другой судье и отправили на новое рассмотрение. Оно заняло меньше двух недель.

Уголовное дело по статье о распространении военных «фейков» группой лиц «с искусственным созданием доказательств обвинения» (п. «в» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против Наки и Левиева, которые выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине, было возбуждено в марте прошлого года.

Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня войны России против Украины. В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал их и объявил в розыск.

Свидетелем обвинения по делу, как сообщала «Медиазона» (в реестре «иноагентов»), стал уроженец Донецка по фамилии Сачков, который представился «пользователем интернета». Он рассказал, что увидел ролик Левиева и Наки и «был возмущен действиями вооруженных сил России», но затем посмотрел брифинги российского Минобороны и решил, что журналисты говорили неправду.

«Что касается дела, то оно на мою жизнь особо не влияет. Потому что я понимал, уезжая из России, что я [делаю это] не потому, что мне куда-то хочется поехать, а для того, чтобы оставаться объективным и продолжать делать то, что я считаю важным», — отмечал Наки в разговоре с Би-би-си.

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В последнем слове, которое 28 августа зачитал в суде адвокат Наки Владимир Воронин, журналист снова заявил, что приговор никак не повлияет на его жизнь, но скажется на судьбе одного человека — судьи.

«Никогда не поздно попробовать быть человеком, как никогда не поздно и понести наказание», — цитировало Воронина издание SotaVision (также в реестре «иноагентов»).

И Наки, и Левиев в настоящее время находятся за пределами России.

В начале августа Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией основанный Левиевым проект Conflict Intelligence Team (CIT, «Сетевое объединение журналистов-расследователей»).

Ведомство в своем заявлении назвало CIT «так называемыми интернет-расследователями» и «псевдожурналистами», основной целью которых является «сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».