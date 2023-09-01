На смену «Сатане»: в Роскосмосе сообщили о заступлении «Сармата» на боевое дежурство

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS Подпись к фото, Испытательный пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк, 20 апреля 2022 года

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5 минут назад

В Роскосмосе объявили, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты «Воевода», которые в странах НАТО называют «Сатана» (SS-18).

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», – заявил глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов 1 сентября на марафоне «Поделись своим знанием».

О том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» «в ближайшее время» заступит на боевое дежурство, 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов заявлял президент России Владимир Путин.

В апреле прошлого года Минобороны России объявило о первом испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк. В ведомстве заявляли, что пуск прошел успешно.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

«Разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты на смену двум ракетам – РС-20А «Воевода» («Сатане» по западной квалификации) и РС-18А «Стилет» – началась еще в начале 2010-х годов.

Главной причиной разработки стало истечение сроков службы «Воеводы» (его продляли до начала 2020-х годов) и «Стилета» (до 2023 года). При этом в случае с «Воеводой» продлением сроков занималось украинское КБ «Южное», и уже тогда Россия стремилась снизить свою зависимость от украинских специалистов.

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Кроме того, новая ракета может использоваться из тех же шахтных пусковых установок, которые нуждались лишь в небольшой переделке.

По данным справочника Military Balance 2022, в России на тот момент было два полка, оснащенных ракетами «Стилет», и восемь полков с ракетами «Воевода». В каждом полку, по данным справочника, может быть от шести до 10 шахтных пусковых установок. Таким образом, у России может быть от 60 до 100 шахт, в которых можно установить новую ракету.

Производство ракеты «Сармат» началось в конце 2022 года. На основании этих данных трудно сделать вывод о том, как долго будет Россия обновлять свой арсенал тяжелых ракет, но на это точно уйдут годы.