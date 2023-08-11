В США назначен специальный прокурор для расследования дела сына президента Хантера Байдена
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что дела сына Джо Байдена Хантера теперь будет расследовать специальный прокурор с дополнительными полномочиями.
Меррик Гарланд предоставил дополнительные полномочия прокурору Дэвиду Вайсу, который до этого расследовал уголовное дело в отношении Хантера Байдена.
В этом месяце сорвалась сделка сына президента с правосудием, предусматривавшая признание вины в налоговом мошенничестве и незаконном владении оружием.
Республиканцы настаивают на расследовании бизнеса Хантера Байдена.
В неожиданном заявлении в пятницу Гарланд пояснил, что придал новый статус прокурору Вайсу «в общественных интересах».
«Назначение господина Вайса подтверждает американскому народу приверженность министерства принципам как независимости, так и подотчетности в особо чувствительных делах», — заявил Гарланд на пресс-конференции.
По завершении своего расследования новоиспеченный спецпрокурор напишет отчет, который Минюст опубликует полностью или частично, насколько позволит законодательство.
В последние годы в США уже не раз назначали специальных прокуроров, преимущественно для расследования дел, прямо или косвенно связанных с президентами.
Такой статус при президентстве Дональда Трампа имели Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство, и Джон Дарэм.
При нынешней администрации Вайс становится уже третьим спецпрокурором: Джек Смит расследует несколько дел против Трампа, а Роберт Хур - секретные документы, найденные в домах президента Джо Байдена.
Адвокат Хантера Байдена Крис Кларк заявил: «Мы уверены, что когда все эти маневры закончатся, мой клиент получит решение и успешно продолжит свою жизнь».
Кларк напомнил, что расследование продолжается уже пять лет.
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