«Следующая остановка — Луна». Индийский космический аппарат «Чандраян-3» вышел на лунную орбиту

Автор фото, EPA

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29 минут назад

Космическое агентство Индии ISRO сообщило, что его аппарат «Чандраян-3» вышел на орбиту Луны. Цель индийской миссии, стартовавшей 14 июля, — совершить первую в истории посадку вблизи малоизученного южного полюса Луны.

Ожидается, что попытка посадки на Луне будет осуществлена 23 или 24 августа. В случае успеха Индия станет четвертой страной в мире после США, СССР и Китая, которой удалось совершить мягкую посадку своего корабля на Луне.

«Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером стартовал из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Более недели после старта он провел на земной орбите, а во вторник был отправлен в направлении Луны в результате гравитационного маневра (то есть когда для ускорения аппарата использовалась земная гравитация).

«Двигатели успешно отработали на перигее, и ISRO отправило аппарат на транслунную орбиту. Следующая остановка — Луна», — сообщили представители индийского агентства.

Как следует из порядкового номера корабля, это уже третья миссия в амбициозной индийской программе изучения Луны. Первая была запущена еще в 2008 году, и тогда в результате тщательных поисков индийцам удалось впервые обнаружить следы воды у поверхности и выяснить, что в дневное время у нашего спутника появляется незначительная, но все же атмосфера.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модель корабля "Чандраян-2"

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Вторая миссия «Чандраян-2», которая тоже включала орбитальный и посадочный модули и лунный ровер, была запущена в 2019 году, однако оказалась успешной лишь наполовину.

Ее орбитальный модуль по-прежнему вращается вокруг Луны и изучает ее, однако посадочный модуль из-за сбоя, произошедшего в последнюю минуту в системе торможения, совершил жесткую посадку и вышел из строя.

Однако на ошибках учатся, и специалисты ISRO проанализировали все данные последней аварии, после чего смоделировали на компьютере целую серию посадок, чтобы избежать ошибок при реальном прилунении.

Если на этот раз все пройдет гладко, «Чандраян-3» весом почти 4 тонны и стоимостью $75 млн завершит то, что не удалось его предшественнику.

Как пройдет посадка

Посадочный модуль под названием «Викрам» (он был назван так в честь основателя ISRO) весит около полутора тонн и несет на борту маленький (он весит лишь 26 кг) лунный ровер «Прагьян», что на санскрите означает «мудрость».

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Если все пойдет по плану, то «Викрам» выпустит шестиколесный ровер, оснащенный измерительными приборами, который займется исследованием грунта и кратеров, атмосферы у поверхности спутника, а также следов тектонической активности, и будет отправлять на Землю собранные данные и фотографии Луны.

Область южного полюса Луны, по большей части остающаяся в тени, изучена куда меньше, чем северный полюс.

«Это область представляет куда больший научный интерес, потому что регион экватора, безопасный для посадок, уже освоен, и о нем собрано уже много информации, — отмечает председатель ISRO Сридхара Соманат. — Если мы хотим сделать значительное научное открытие, нам необходимо отправиться в новую область, такую как южный полюс, однако посадка там связана с повышенным риском».

Впрочем, орбитальный модуль «Чандраян-2» сделал достаточно фотографий лунной поверхности в высоком разрешении, чтобы выявить все опасные камни и кратеры в районе предполагаемой посадки и расширить зону возможного прилунения.

Тем не менее, как указывает директор проекта «Чандраян» Милсвами Аннадураи, посадка должны быть выполнена «с ювелирной точностью», чтобы совпасть с началом лунного дня, поскольку и посадочный модуль, и лунный ровер зависят от солнечных батарей, а им нужно много света.

Лунная программа Индии

Индийская лунная программа была задумана еще в начале 2000-х, когда в IT-индустрию пришло много молодых талантливых людей, и в стране начался расцвет высоких технологий.

Успех миссии «Чандраян-1» во многом был построен именно на этом, а потом космическая программа стала предметом национальной гордости, и сейчас каждый выпускник технологического колледжа или университета мечтает работать на ISRO.

Однако, как подчеркивает Аннадураи, более широкая задача космической программы Индии заключается в том, чтобы «объединить науку, технологии и будущее всего человечества».

«Если мы хотим сделать из Луны космический форпост, ворота в дальний космос, то нам необходимо провести куда более глубокие исследования, чтобы выяснить, какого рода жилье мы можем там построить из подручных материалов и как доставлять туда необходимые грузы, — говорит Аннадураи. — Так что конечная цель индийских миссий заключается в том, чтобы однажды Луна, находящаяся на расстоянии 360 тыс. километров от Земли, стала одним из земных континентов, а мы были бы не пассивными зрителями, а жили активной жизнью на этом континенте с хорошей защитой, и мы должны работать в этом направлении».