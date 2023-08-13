В Эквадоре в тюрьму строгого режима переведен главарь банды, подозреваемый в причастности к убийству кандидата в президенты

Автор фото, Reuters

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час назад

Как сообщили власти Эквадора, в субботу в результате масштабной военно-полицейской операции в тюрьму строгого режима был переведен главарь влиятельной преступной группировки Los Choneros Хосе Адольфо Масиас по кличке «Фито».

В операции приняли участие около четырех тысяч хорошо вооруженных полицейских. Фито перевели из тюрьмы № 8 в Гуаякиле на юго-западе Эквадора, где он содержался с 2011 года, в Ла Рока, тюрьму строгого режима на 150 человек, входящую в тот же комплекс.

На снимках, распространенных службой безопасности, изображен бородатый мужчина, на одних кадрах он держит руки за головой, на других – лежит на полу со связанными руками.

Фито обвиняется в том, что он присылал угрозы кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио, который был убит после встречи с избирателями на минувшей неделе.

За неделю до убийства Вильявисенсио заявил, что Фито угрожал ему. После его убийства президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение.

Подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже скончался. Еще девять человек получили ранения.

Через несколько часов после убийства были арестованы шесть колумбийцев.

После его убийства в социальных сетях появилось видео, на котором вооруженные до зубов люди в балаклавах берут на себя ответственность за убийство. Они утверждают, что принадлежат к группировке Los Lobos («Волки») – второй по величине банде в Эквадоре. Она насчитывает около восьми тысяч членов и конкурирует с Los Choneros.

Однако спустя несколько часов в сети появилось еще одно видео, на котором другая группа мужчин – на этот раз без масок – заявили, что они и есть Los Lobos, и не имеют отношения к убийству. Они назвали первое видео попыткой конкурентов подставить их группировку.

Власти пока не объявляли, кто именно нанял киллеров и заплатил им - министр внутренних дел лишь сказал, что они являются членами некой организованной преступной группировки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эквадорские силы безопасности разместили фотографиконтекст рейда в социальных сетях

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Вильявисенсио имел серьезные шансы на выход во второй тур выборов. По данным одного из опросов, опубликованным в среду, он занимал второе место по популярности: его поддерживали 13,5% избирателей. Как и другие основные кандидаты, он строил свою кампанию на борьбе с коррупцией и верховенстве закона.

До избрания в законодательное собрание в 2021 году 59-летний Вильявисенсио был одним из самых известных эквадорских журналистов.

Он получил известность во время правления президента Рафаэля Корреа в 2007–2017 годах, расследуя коррупционные скандалы, связанные с кредитами из Китая, и незаконное финансирование избирательных кампаний.

Он также обещал занять жесткую позицию в отношении кокаиновых картелей.

Партия Вильявисенсио Construye в субботу объявила, что ее кандидат Андреа Гонсалес займет место убитого на выборах 20 августа.

Гонсалес получила известность главным образом как защитница окружающей среды, и в партии заявили, что ее участие «гарантирует сохранение наследия» Вильявисенсио.

Однако его вдова Вероника Сарауз заявила, что считает государство ответственным за смерть ее мужа, и выразила недовольство тем, что на место ее мужа назначили Гонсалес.