Командиры с «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. Россия заявляет о нарушении договоренностей

Автор фото, PRESIDENTIAL PRESS Подпись к фото, Зеленский встретился с командирами «Азовстали» в аэропорту Стамбула

8 июля 2023, 18:36 GMT Обновлено час назад

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение командиров с «Азовстали» в Украину «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой.

По его словам, о возвращении командиров «Азовстали» в Украину российской стороне ничего не сообщили.

«Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта», — заявил Песков агентству «РИА Новости» (не все из возвращающихся имели отношение к «Азову», который в России демонизируется и объявлен «террористической организацией»).

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается из Турции вместе с военными, которые защищали «Азовсталь», а затем, после освобождения из российского плена по обмену, 10 месяцев находились в этой стране.

Автор фото, PRESIDENTIAL PRESS Подпись к фото, На борту президентского самолета

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев, — написал Зеленский. — Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными». В телеграм-канале Зеленского также опубликовано видео, где он в аэропорту встречает военных, которые затем поднимаются на борт президентского самолета.

По условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, пятеро украинских командиров должны были оставаться в Турции до окончания войны «в полной безопасности и комфортабельных условиях», однако президент Зеленский, видимо, убедил своего турецкого коллегу отпустить их домой.

«Унижение России»

В России многие провоенные и ультранационалистические блогеры расценили возвращение командиров с «Азовстали» как унижение России.

Сам Песков назвал произошедшее результатом давления на Турцию со стороны НАТО. «Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», — цитировало его «РИА Новости».