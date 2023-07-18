Хроника вторжения России в Украину: месяц за месяцем, час за часом
24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.
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