На окраинах Берлина ищут львицу. Откуда она там взялась, непонятно

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция рекомендует жителям районов, где была замечена львица, не выходить из дома

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35 минут назад

Полиция Берлина ведет на юго-западных окраинах города поиски крупного хищного животного. О каком именно животном идет речь точно неизвестно, но согласно самой распространенной версии, по немецкой столице разгуливает львица.

Операция, в которой участвует по меньшей мере 30 сотрудников полиции, охотники и приданные им в помощь ветеринары, началась в полночь в среду.

До этого двое очевидцев сообщили, что видели, как им показалось, львицу, которая гналась за диким кабаном. Они даже прислали видео, снятое на смартфон.

По мнению полиции это видео не является подделкой, к тому же некое крупное животное видел своими глазами один из полицейских, принимающих участие в поиске. Поэтому местным жителям предписано не покидать дома до тех пор, пока ситуация не прояснится.

При этом вопрос о том, откуда животное могло взяться в огромном городе, остается открытым. Местные зоопарки, приюты и цирки утверждают, что у них никакие львицы не сбегали.

Директор цирка в Тельтове Михель Рогал, которого в два часа ночи разбудил звонок из полиции, и вовсе сомневается, что такое возможно. «Если это лев, я готов съесть свою шляпу», — заявил он газете Tagesspiegel.

Однако полиция склонна верить в то, что она имеет дело с крупным диким животным, которое бродит на воле в густонаселенном районе.

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«Летом мы часто получаем сообщения о крокодилах, плавающих в озерах, а потом оказывается, что это была всего лишь жирная утка, — рассказал в интервью общественному каналу RBB пресс-секретарь полиции Даниэль Кайп. — Но в данном случае все, очевидно, чистая правда. Мы имеем дело с львицей, которая свободно разгуливает по коммунам Тельтов, Штансдорф и Кляйнмахнов».

Переполох в лесу

По словам мэра Кляйнмахнова Макаэля Груберта, полиция сосредоточила поиски на территории, граничащей с лесом, где люди любят выгуливать собак.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мэр Кляйнмахнова Макаэль Груберт

Львицу, которая, возможно отсыпается в этом лесу в дневное время, ищут также с помощью вертолетов и беспилотников, оснащенных инфракрасными камерами. Ожидается, что когда ее обнаружат, львицу удастся усыпить с помощью транквилизаторов и перевезти в один из приютов для диких животных.

Груберт говорит, что никакой паники или истерики у него в коммуне не наблюдается, но все же советует воздержаться от лесных пробежек и прогулок и вообще по возможности не выходить из дома и не выпускать домашних животных.

Он также заявил, что рад тому, что все это приключилось во время школьных каникул, так что детям не нужно ходить в школу или из школы через лес.

Не в первый раз

Дикие и порой весьма опасные животные и раньше появлялись на улицах германских городов.

Не далее как в мае жители города Эрфурт в центральной Германии с удивлением обнаружили на одной из оживленных улиц кенгуру, который ускакал из дома.

В 2019 году в городе Херне несколько дней ловили сбежавшую кобру, а жителям советовали не открывать окна и не ходить по высокой траве, где она могла прятаться.

В 2016 году пришлось пристрелить льва, сбежавшего из зоопарка в Лейпциге, после того, как на него не подействовали транквилизаторы.