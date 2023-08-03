Парламент Мордовии ввел штрафы за пропаганду абортов. Как это может повлиять на рождаемость?

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49 минут назад

Мордовия стала первым российским регионом, где на законодательном уровне ввели запрет пропаганды абортов и склонения к искусственному прерыванию беременности. За нарушение закона организациям здесь будет грозить штраф до 200 тыс. рублей. Эта инициатива — не первый российский закон, который вводит запрет и наказание за «пропаганду». Как и в ситуации с абортами, первые законодательные инициативы о запрете «ЛГБТ-пропаганды» принимались именно на уровне регионов.

Под пропагандой искусственного прерывания беременности в принятом в законе предлагается понимать, например, сведения «о социальной равноценности искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка», а также обоснование преимущества искусственного прерывания беременности, формирование отношения к искусственному прерыванию беременности как к социальной норме. Всего закон в законе перечислены 13 таких характеристик.

Пропагандой абортов будут считаться тексты, фильмы, видеоролики и прочая продукция, распространяемая как в СМИ, так и в интернете.

Мордовские депутаты запретили склонять женщин к искусственному прерыванию беременности. Под склонением к аборту будут понимать уговоры, предложения, подкуп, обман, выдвижение требований, а также навязывание или предоставление беременной женщине информации, отнесенной к пропаганде абортов, которая вынудит ее пойти на такой шаг.

Отдельно в законе оговаривается, что норма о запрете склонять к аборту распространяется и на близких родственников беременной женщины – например, мужа или партнера, или других лиц, от которых женщина находится «в финансовой или иной зависимости». Не попадут под действие этого положения врачи, которые расскажут беременной «о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности».

За пропаганду абортов и склонение к искусственному прерыванию беременности будет грозить административная ответственность. Для граждан штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей, для организаций — от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

С надеждой расширить опыт на всю страну?

В пояснительной записке к закону говорится, что сейчас «существующая информационная и культурная среда навязывает женщине аборт как приемлемое, доступное, простое решение проблем или, более того, право». «Культ потребительства, агрессивные требования о самореализации, насмешки над семейными ценностями, материнством, желанием женщины рождать и воспитывать детей в совокупности с культом секса навязывают девушкам и женщинам отношение к аборту как к необходимой опции жизни современного человека», — полагают авторы инициативы.

Ими стали член Общественной палаты России Наталья Москвитина и координатор Комитета по защите жизни, демографии и повышению рождаемости союза «Родительская палата» Софья Дробязко. «Российская газета» называет Москвитину телеведущей православного канала «Спас», которая вела критиковавшую аборты передачу.

Глава республики Артем Здунов заявил, что инициатива прошла обсуждения и получила большую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Между тем, как отмечает «Медиазона» (признана в России «иноагентом»), представители КПРФ на заседании выступали против закона и говорили об отсутствии эффективности ограничений абортов для повышения рождаемости.

Губернатор Мордовии также гордо добавил , что пять частных медклиник в регионе уже «добровольно» отказались от проведения абортов.

Инициатива такого отказа, впрочем, явно исходила от государства.

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Еще в 2020 году минздрав Мордовии направил частным клиникам республики письмо с предложением исключить аборт из списка медицинских услуг и переоформить лицензию в связи с прекращением этого вида деятельности.

Радость по поводу решения частных клиник Мордовии выражала и Анна Кузнецова, бывший детский омбудсмен, а теперь — вице-спикер Госдумы. «Этому примеру готовы последовать и в других регионах», — написала она в телеграм-канале. Правда, она пишет не о добровольном отказе, а о запрете: «Да, запрет частным клиникам убивать детей не панацея, но шаг к большей защищённости наших детей и их мам. Ведь большинство женщин, приходящих на ЭКО в анамнезе имеют не один аборт…»

28 июня в Госдуме прошло заседание комиссии Госсовета по соцполитике, где Кузнецова надеялась расширить опыт Мордовии на всю страну. Она предложила губернаторам российских регионов задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов.

На заседании была и общественница Наталья Москвитина. В Госдуме Москвитина предложила полностью перевести услугу прерывания беременности в государственные больницы.

С такой инициативой, впрочем, спорил зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный из КПРФ. Он настаивал, что перевод проведения абортов только в систему ОМС — то есть в государственные поликлиники — не улучшит демографию, а лишь «усложнит жизнь многим людям и лишит возможности получать медицинскую услугу в нормальных условиях».

Самая лучшая реклама абортов — это война

Корреспондент Би-би-си Нина Назарова — о возможных последствиях принятого в Мордовии закона

Ситуация с абортами в России напоминает кота Шредингера — с одной стороны, по закону прерывание беременности на сроке до 12 недель полностью разрешено и входит в ОМС. С другой, по факту доступ к абортам годами ограничивается всевозможными способами.

В частности, борьба с абортами на уровне регионов — ситуация для России в целом совершенно привычная. Например, в 2017 году несколько городов в Ярославской области заявили, что аборты там перестали делать вообще (областной депздрав и главный акушера-гинеколога области были в курсе и не видели в этом нарушений закона).

В Белгороде женщин, которые хотят прервать беременность, годами отправляли на обязательную беседу с православным священником. «Дни без абортов» проходили на Камчатке, в Самарской и Воронежской областях, в Чебоксарах и в Приморском крае. В одной из поликлиник Ростова-на-Дону операции по прерыванию беременности в честь Пасхи не делали целых десять дней.

Врачей всячески поощряют финансово, чтобы они уговаривали женщин сохранять беременности. На уровне страны уже много лет проходит конкурс «Святость материнства» — гинекологи и психологи, которые отговорили наибольшее число женщин от абортов, получают денежные призы. Есть такие конкурсы и на региональном уровне — например, на одном из съезде пролайферов в Москве врачи из калужской женской консультации хвастались, что за успешную борьбу с абортами учреждению подарили плазменный телевизор.

В новом законе Мордовии, впрочем, поражает, насколько широко трактуется «пропаганда». Прерывание беременности на ранних сроках в условиях современной медицины — в целом безопасная процедура, которая может никак не отразиться на репродуктивном здоровье женщины и позволить ей в будущем благополучно родить ребенка (если она этого захочет). Судя по всему, подразумевается, что за сам факт информирования об этом уже можно получить штраф.

При этом совершенно очевидно, что на повышение рождаемости в реальности гораздо лучше влияют не ограничения абортов, а совсем другие вещи — финансовая стабильность, личная безопасность, социальные гарантии, уверенность в будущем — а также отсутствие риска, что с наступлением совершеннолетия дети будет призваны убивать и умирать на очередной войне. Как раз вчера «Коммерсант» выпустил новость о том, что в 2022 году «рекордно» выросли продажи для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.

К сожалению, развязанная государством война — это самая лучшая реклама абортов. С этой точки зрения депутатам впору начать штрафовать самих себя.

Мордовская инициатива — не первый российский закон, который вводит запрет и наказание за «пропаганду». Например, до этого был запрет об «ЛГБТ-пропаганде», принятый в 2013-м и существенно расширенный в прошлом году. И между этими инициативами много параллелей.

Как и в случае с абортами, о необходимости запрета «гей-пропаганды», поддержке традиционных ценностей и защите семьи, говорилось задолго до принятия самого запрещающего закона. При этом, как и в ситуации с абортами, первые законодательные инициативы принимались именно на уровне регионов. В 2011-2012 годах, на фоне оппозиционных митингов и заявлений о противостоянии России Западу, более 10 российских регионов поочередно принимали различные местные законы, направленные на «защиту детей от ЛГБТ-пропаганды».