Суровикин появился на публике впервые после мятежа Пригожина, узнали журналисты

Автор фото, t.me/bloodysx Подпись к фото, Журналистка Ксения Собачак в понедельник, 4 сентября, первой опубликовала фото, утверждая, что это генерал Суровикин «дома, с семьей, в Москве»

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час назад

Генерал Сергей Суровикин, экс-замкомандующего группировкой российских войск в Украине, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, вновь появился на публике, вслед за журналисткой Ксенией Собчак пишет New York Times. Изображений генерала не было с июньского мятежа ЧВК «Вагнер», когда он призывал Пригожина остановиться (но в итоге был заподозрен в его поддержке).

Издание ссылается на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны России.

Американские официальные лица полагают, что генерал знал о готовящемся мятеже, напоминает New York Times. Теперь же они говорят, что Суровикин, по-видимому, освобожден из-под стражи — хотя неясно, остаются ли какие-то ограничения на его передвижение или другие санкции. Летом СМИ называли разные варианты мер, предпринятых в отношении генерала — от водворения в СИЗО до изоляции без ареста.

Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа, рассказал изданию человек, близкий к российскому Минобороны.

По данным этого источника, генерал пока сохранил звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. В августе российские СМИ сообщали, что генерал Суровикин отстранен от должности командующего Воздушно-космических сил России. Официального объявления об отставке и назначении нового руководителя ВКС не последовало.

В понедельник Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фото, которое Собчак опубликовала в своем телеграм-канале. На снимке генерал предстал в штатском, темных очках, шляпе и рубашке — рядом с женой под стеной, увитой плющом, описала фотографию американская газета, отметив, что местонахождение Суровикина по ней определить нельзя.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генерал Суровикин в октябре 2022 года был назначен командующим российскими войсками в Украине и провел на этом посту три месяца

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — подписала фото Собчак.

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О том, что Суровикин находится «дома с семьей», вечером в понедельник рассказал и бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (в реестре «иноагентов»). «В отпуске и в распоряжении министерства обороны», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Собчак опубликовала фото вскоре после того, как журналисты спросили министра обороны Сергея Шойгу, «что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование». Шойгу отказался говорить об этом. «Все вопросы?» — спросил он в ответ журналистов и ушел.

С октября 2022 года по январь 2023 года Суровикин руководил группировкой российских войск в Украине, затем он стал заместителем, уступив место начальнику российского генштаба Валерию Герасимову.

Именно Суровикин курировал вывод российских войск из Херсона и переход к оборонительной стратегии, которая включала строительство «линии Суровикина», напоминает New York Times.

Пригожин хорошо знал генерала, потому что бойцы «Вагнера» воевали в Сирии, когда генерал был там командующим, напоминает издание.

Основатель ЧВК хвалил Суровикина, а Герасимова жестко критиковал, и эта критика в итоге обернулась мятежом. В последний раз генерала Суровикина видели на видео, в котором он призывал вагнеровцев прекратить наступление на Москву.