Украина прорвала российскую морскую блокаду. Первое судно с зерном уже в Босфоре

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Resilient Africa - первое судно с зерном, прошедшее новым коридором

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

54 минуты назад

Первое судно с украинским зерном пришло из Одессы в Стамбул, несмотря на морскую блокаду со стороны России, которая в середине июля разорвала зерновую сделку и начала почти еженощно бомбить украинские порты и элеваторы.

Турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa во вторник вышел из порта «Черноморск» с небольшой пробной партией пшеницы — три тысячи тонн. В четверг он подошел к Босфору. Следом должно отправиться второе судно, Aroyat, уже с более крупной партией — почти 20 тысяч тонн.

Новый морской коридор для главного экспортного товара Украины не сравним с прежним ни объемами, ни безопасностью. Однако для переживающей российскую агрессию Украины жизненно важно каждое ушедшее в Черное море судно с кукурузой или пшеницей. Ей нужно продавать урожай, а маршрутов для экспорта с каждым днем становится все меньше из-за российской агрессии и недовольства приграничных стран ЕС притоком дешевого украинского зерна.

Украина — второй крупнейший экспортер зерна в регионе. А крупнейший — Россия, и она второй год подряд собирает рекордный урожай пшеницы.

Попытки Кремля уничтожить украинский зерновой экспорт, лишить Украину доходов и избавиться от главного конкурента на зерновом рынке чреваты эскалацией в Черноморском регионе и перебоями с поставками уже российского зерна, что неизбежно приведет к скачку мировых цен на продовольствие, предупреждают эксперты.

После выхода из зерновой сделки Россия объявила все идущие в украинские порты суда военными целями, что вкупе с минной опасностью закрыло черноморский маршрут украинского экспорта для большинства морских перевозчиков. В начале сентября турецкий руководитель Реджеп Эрдоган пытался убедить Владимира Путина восстановить безопасный коридор из Одессы в Стамбул, однако Путин предсказуемо отказался.

В итоге Украина согласовала с Турцией альтернативный маршрут вдоль побережья, и в конце августа по нему из украинских портов выбрались пять сухогрузов, заблокированных там с момента российского вторжения в феврале прошлого года.

Зерна на них не было, да и шли они из Одессы, а не наоборот, а российская армия угрожала только тем, кто идет в Украину.

«Очень важный момент в войне»

«Для Киева политически важно доказать, что он способен вывозить зерно морем из одесских терминалов даже без зерновой сделки и без участия России», — отмечает российская аграрная аналитическая компания Совэкон.

«Москва наверняка попытается сорвать поставки по этому коридору, чтобы показать свою силу в Черном море», — полагают они.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за агрессии России урожай зерна в Украине сократится почти вдвое, а экспорт — на треть

Военный аналитик Филлипс О’Брайен считает, что выход двух балкеров из Одессы будет иметь далеко идущие последствия.

«Вскоре мы узнаем, смогла ли Украина пробить российскую зерновую блокаду», — написал он перед тем, как второе судно отправилось в Турцию по новому коридору.

«Очень важный момент в войне на море. А с учетом того, что у Украины нет боевых кораблей, это еще и важный момент в военно-морской истории», — отмечает О’Брайен, профессор Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Конфликт в Черном море может обостриться в любой момент. Причем с обеих сторон, предупреждает ведущий эксперт Совэкона Андрей Сизов.

Что может пойти не так

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«После бомбардировок терминалов в Одесской области Россия начала атаковать беспилотниками порты на Дунае. Интенсивность этих атак постоянно растет. Пока что трафик судов с зерном из украинских портов заметно не снизился, хотя стоимость фрахта растет», — написал Сизов в статье для американского аналитического центра Карнеги.

«Но ситуация может измениться, если атаки будут продолжаться нынешними темпами или в результате будет повреждено торговое судно».

Пусть у Украины и нет флота, однако она доказала способность топить российские корабли, взрывать Крымский мост и разрушать инфраструктуру на территории России.

В ответ на российскую блокаду Украина тогда же в июле заявила, что точно так же будет считать военными целями все суда, следующие в российские или оккупированные Россией украинские порты на Черном море.

Сизов отмечает, что через черноморские терминалы (Новороссийск и Тамань) Россия экспортирует 70% зерна. Оставшиеся 30% вывозится из портов Азовского моря.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия атаки дронов на дунайские порты 16 августа 2023 года

«Недостатка в рисках нет. Если Киев сможет повлиять на судоходство в Азово-Черноморском бассейне, это создаст проблемы для российского экспорта, — пишет он. — В отличие от Украины, у России фактически нет альтернативных маршрутов экспорта зерна».

Украина помимо черноморской Одессы может вывозить зерно через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а также по земле через Молдову и западную границу с ЕС.

Даже без нового коридора в Черном море Украина потенциально способна экспортировать по другим маршрутам более 40 млн тонн зерна в год, что примерно соответствует ее экспортному потенциалу в текущем сезоне.

Примерно столько она вывезла с мая 2022 года по земле — около 40 млн тонн, что больше, чем морем в рамках зерновой сделки — 33 млн тонн, отмечают эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA).

Однако и тут не все гладко. Решение властей Польши, Венгрии и Словакии запретить провоз украинского зерна вопреки снятию ограничений на общеевропейском уровне вызвало протесты Киева и перешло в перепалку и взаимные угрозы.

Украина подала жалобу в ВТО, а президент Владимир Зеленский критично высказался в адрес европейских соседей с трибуны ООН. Польша выразила протест украинскому послу, а президент Анджей Дуда отменил переговоры с Зеленским.