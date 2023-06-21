«Не перенес потери полка». Из-за чего покончил с собой подполковник Лисицкий и при чем тут протеже главы российского Генштаба Герасимова

Автор фото, Ivan Visochinsky/TASS Подпись к фото, Мобилизованные военнослужащие 247-го десантно-штурмового полка России на учениях в Ставропольском крае (2022 г.)

Автор, Илья Барабанов

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

Провалившимся российским наступлением на Николаев в 2022 году руководил близкий к главе Генштаба Валерию Герасимову генерал Аркадий Марзоев. Провалы на фронте не помешали его повышению и награждению очередным орденом. А один из самых опытных офицеров российской армии подполковник Дмитрий Лисицкий по итогам тех событий застрелился. Как это произошло, рассказывает Русская служба Би-би-си.

29 марта 2023 года на Игнатьевском кладбище Ставрополя похоронили Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого. «Погода была не по-весеннему суровой. Люди, пришедшие попрощаться, были убиты горем, среди них не только родные и военнослужащие 247-го десантно-штурмового полка, но и просто жители города, — описал церемонию журналист регионального филиала газеты «Аргументы и факты». — Военный оркестр играл траурные марши. У гроба стояли часовые. В небо запустили несколько залпов, а после погребения почётный караул прошёл рядом с могилой».

Хотя похороны солдат и офицеров за последний год стали привычным событием для большинства российских городов, про смерть подполковника Лисицкого написали многие СМИ — офицер погиб не в зоне боевых действий, 26 марта его нашли в принадлежащей ему квартире в Ставрополе, он застрелился.

«Это все случилось на фоне херсонских событий», — сказал Би-би-си бывший подчиненный Лисицкого, который сам сейчас продолжает воевать.

Автор фото, Evgeniy Kozhemyachenko/AiF Подпись к фото, Похороны Дмитрия Лисицкого в Ставрополе

«В первые несколько дней войны на южном направлении благодаря „умелому“ командованию вот этого человека по фамилии Марзоев погибли около полутора тысяч ребят, запомните это лицо, это командир 22-го армейского корпуса», — в телеграм-канале «Тринадцатый», который ведет доброволец из Санкт-Петербурга Егор Гузенко, до сих пор воюющий на территории Херсонской области, есть несколько постов о генерале Аркадие Марзоеве и судьбе 247-го полка.

24 февраля 2022 года, утверждает «Тринадцатый», генерал Марзоев отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, уверив офицеров, что разведка проведена и трасса на город свободна, но вместо этого военнослужащие угодили в засаду ВСУ, понеся тяжелые потери.

Спустя два дня ситуация повторилась, только в этот раз десантники пытались штурмовать николаевский аэропорт. «Всего за два дня 247-й ДШП потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено 9 боевых машин», — утверждает Гузенко.

Двое бывших подчиненных Лисицкого подтверждают, что полк понес в первые дни российского вторжения критические потери. Погиб в том числе и командир полка подполковник Константин Зизевский.

Подполковник Лисицкий, утверждают его сослуживцы, смог не только вывести из окружения в аэропорту Николаева свой батальон без потерь, но и организовал оборону по реке Ингулец, которую российская армия держала вплоть до принятия генералом Сергеем Суровикиным «непростого решения» об оставлении Херсона и всего правого берега Днепра.

«Он жил полком, это тоже могло повлиять. Не перенес потерю полка», — сказал Би-би-си Тимур Хазиахметов, служивший под командованием Лисицкого 13 лет назад.

Судьба офицера

Подпись к фото, Подполковник Дмитрий Лисицкий и генерал-лейтенант Аркадий Марзоев

В ставропольском 247-м десантно-штурмовом полку Дмитрий Лисицкий прослужил 30 лет. В 1993 году его, студента второго курса местного сельскохозяйственного института, призвали на срочную службу, по окончании которой он остался служить по контракту.

Уже в 1993 году Лисицкий оказался на войне на территории непризнанной Абхазии, участвовал в обеих чеченских кампаниях, в 1999 году был в Дагестане, когда в республику вторглись чеченские боевики, а в 2000-м отправился миротворцем в Боснию и Герцеговину, за что получил медаль Суворова.

В 2003-м старшина Лисицкий был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени после боя в Чечне, в ходе которого он смог вывести свою группу из окружения. А в 2008 году он вновь оказался в Абхазии, теперь уже во время пятидневной российско-грузинской войны.

«В то время вообще было не популярно давать офицерские звания солдатам, но он за свои заслуги перед родиной получил такую привилегию и проявил в роли командира свои лучшие качества. Серьёзный, культурный, авторитетный, настоящий батяня-комбат для своих бойцов, возможно, потому что сам был солдатом, — сказал все тому же „АиФ-Ставрополье“ бывший сослуживец Лисицкого, мэр Невинномысска Михаил Миненков. — Он один из немногих, кто прослужил в полку всю свою жизнь, пройдя все военные командировки».

«Все, кто его знают, очень уважали. Он прошел от рядового до подполковника в одной части, и он весь солдатский быт знал не от кого-то, а потому что сам был рядовым солдатом», — сказал Би-би-си Тимур Хазиахметов, служивший под командованием Лисицкого в 2009–2010 годах.

Солдаты называли своего командира «Лис». «Лучший командир был. И поддержать мог как сына, и подколоть как друга. Таких в армии по пальцам пересчитать», — говорит и другой бывший военнослужащий.

Автор фото, Ivan Vysochinsky/TASS Подпись к фото, Десантники 247-го полка на учениях

«Он чувствует и понимает подчинённых, как никто другой, причём всех без исключения. Лисицкий по себе знает, какие чувства испытывает новобранец и о чём думает сержант-контрактник, какие проблемы у прапорщика и что на душе у молодого лейтенанта. Он сам прошёл все эти ступени. Поэтому всегда старается быть вместе с подчинёнными, не отделяясь от них перегородкой субординации. Дисциплина и контроль за выполнением служебных обязанностей — это одно, а человеческая чуткость и командирское участие — другое. Десантники знают, что их командир в любой момент поможет и подскажет, найдёт верное слово или правильный совет», — писала о Лисицком газета Министерства обороны «Красная звезда» в статье «Из солдат — в комбаты» в октябре 2017 года.

В феврале 2014 года ставропольские десантники обеспечивали в том числе безопасность Олимпийских игр в Сочи. А в августе того же года, пока российские власти говорили, что кадровой армии там нет, оказались на территории не признанных Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

После самоубийства Лисицкого известный украинский военный журналист Юрий Бутусов написал, что он «командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко в 2014-м году».

Знавшие Лисицкого военнослужащие не смогли подтвердить Би-би-си эту информацию, они говорят, что с российской стороны операцией под Иловайском в 2014 году командовал нынешний главком ВДВ Михаил Теплинский, а Лисицкий принимал участие в тех событиях под его командованием.

Закрытым указом от 22 января 2015 года офицер был награжден званием «Герой России», звезду Лисицкому Владимир Путин вручил 20 февраля 2015 года в Кремле. Успев поучаствовать в сирийской кампании, Лисицкий в 2017 году стал почетным гражданином Благодарненского района Ставропольского края, где он родился.

Накануне российского вторжения в Украину 247-й десантно-штурмовой полк был переброшен в Крым. Для ставропольских десантников после аннексии полуострова это было привычным занятием: их регулярно командировали туда для охраны границы. В 2016 году военнослужащие полка участвовали в столкновении с, как заявила российская сторона, украинскими диверсантами в районе Армянска, в результате чего были убиты подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор 247-го полка Семен Сычев, а российские спецслужбы задержали предполагаемых пособников «диверсантов» Евгения Панова и Андрея Захтея. Полк вошел в южную группировку российских войск, которая должна была наступать через Херсон на Николаев и Одессу. Одним из командующих группировкой был и остается по сей день командир 22-го армейского корпуса, расквартированного в Крыму, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев.

Подпись к фото, Аркадий Марзоев дает интервью телеканалу Министерства обороны «Звезда»

Судьба генерала

1 ноября 2021 года Владимир Путин назначил Аркадия Марзоева командиром 22-го армейского корпуса, который, как уточняет родственник генерала Олег Марзоев, «является основой сухопутных сил на полуострове». Не прошло и четырех месяцев, как генерал Аркадий Марзоев возглавил российское наступление на Николаев.

И хотя операция успехом не увенчалась, это не помешало его повышению в звании: в декабре 2022 года генерал-майор Марзоев стал генерал-лейтенантом.

«На экранах телевизоров и страницах прессы генерал Марзоев появляется исключительно редко, специфика выполняемых задач сопряжена с особыми условиями и секретностью, да и привык он не словом, а делом говорить о себе. Тем острее интерес к его личности, тем пристальнее вслушиваешься в репортажи об успехах армии России, в которых замечаешь знакомое лицо незаурядного боевого офицера. Сегодня он командует армейским корпусом в Крыму, вновь находясь на переднем крае», — племянник генерал-лейтенанта, военный историк Олег Марзоев ведет сайт, посвященный истории их семьи.

Читатель сайта Marzoev.com может узнать, что Аркадий Марзоев — один из двух действующих генералов-осетин в российской армии, что у этой семьи есть родовая башня, фамильные земли, герб, склеп, церковь, построенная одним из Марзоевых в конце XIX века, а основателем их рода был «Марзой, потомок царя Ос-Багатара, правнук Мизура, основателя одноименного селения».

Подпись к фото, Скриншот с семейного сайта Марзоевых

Во время Второй чеченской кампании Аркадий Марзоев командовал сначала ротой, а затем мотострелковым батальоном 58-й армии. Начальником штаба армии, а затем и ее командующим в то время был глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Заместителем Герасимова тогда был старший брат Аркадия Марзоева — ветеран Афганистана, полковник Станислав Марзоев.

3 ноября 2002 года вертолет, в котором летел полковник Марзоев, был сбит чеченскими боевиками из зенитно-ракетного комплекса «Игла» неподалеку от Ханкалы в Чечне. Станислав Марзоев при крушении погиб.

Его младший брат в это время учился в Общевойсковой академии вооруженных сил и сделал после того крушения Ми-8 блестящую карьеру. «Он (Марзоев-младший) — креатура Герасимова в благодарность за брата. Тот был действительно близким человеком для него», — сказал один из собеседников Би-би-си. Его первая серьезная руководящая должность — командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую Аркадий Марзоев возглавил в 2014 году.

Эта бригада дислоцируется в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. В январе и феврале 2015 года 138-я бригада понесла тяжелые потери во время боев за Дебальцево, но на карьере Марзоева это никак не сказалось. Побыв несколько месяцев в командировке в Сирии, полковник Марзоев в декабре 2016 года стал генерал-майором.

«Рвач, карьерист, как командир — посредственный, в военном деле не профессионал. Во время службы в Западном военном округе «каким-то чудом» приобрел землю в Выборгском районе на берегу Финского залива и силами бригады (материалы, личный состав) построил большой дом, также есть иная недвижимость», — рассказал Би-би-си военный, служивший тогда в 138-й бригаде.

Русской службе Би-би-си не удалось найти Марзоевых среди владельцев недвижимости на побережье Финского залива, а другой бывший военный, служивший в 138-й бригаде в 2014–2015 годах, утверждает, что на момент его дембеля дома у командира там не было, а жил он вместе с женой в общежитии неподалеку от штаба. «За выслугу лет он получал деньги и купил на них Volkswagen Touareg, я сам с ним ездил и помогал ему его покупать, — утверждает этот бывший подчиненный Марзоева. — Дети приезжали к ним на каникулы, они тогда в кадетском училище учились, а они с женой жили в общежитии».

Развязка

Сослуживцы подполковника Дмитрия Лисицкого утверждают, что в полку обсуждалось, что после вывода своего батальона из окружения и спасения хотя бы части личного состава офицер будет повторно представлен к званию Героя России, но вместо этого он после конфликта с генералом Марзоевым был отправлен в отпуск и на лечение в родной Ставрополь с ранениями обеих ног.

Уже находясь в Ставрополе, как утверждают собеседники Би-би-си, Лисицкий писал докладные о том, кто виноват в разгроме 247-го полка, которые отправлял на имя Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, в администрацию президента и Минобороны.

Русская служба Би-би-си направила в Министерство обороны России вопросы с просьбой пояснить, проводилась ли в ведомстве внутренняя проверка после самоубийства подполковника Лисицкого, к каким выводам она пришла, а также за что Аркадий Марзоев был повышен в звании до генерал-лейтенанта, и ожидает ответов.

Вдова погибшего офицера Оксана Лисицкая сказала Би-би-си: «Общаться, тем более давать какие-либо комментарии, у меня нет никакого желания».