«Не перенес потери полка». Из-за чего покончил с собой подполковник Лисицкий и при чем тут протеже главы российского Генштаба Герасимова
- Автор, Илья Барабанов
- Должность, Русская служба Би-би-си
Провалившимся российским наступлением на Николаев в 2022 году руководил близкий к главе Генштаба Валерию Герасимову генерал Аркадий Марзоев. Провалы на фронте не помешали его повышению и награждению очередным орденом. А один из самых опытных офицеров российской армии подполковник Дмитрий Лисицкий по итогам тех событий застрелился. Как это произошло, рассказывает Русская служба Би-би-си.
29 марта 2023 года на Игнатьевском кладбище Ставрополя похоронили Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого. «Погода была не по-весеннему суровой. Люди, пришедшие попрощаться, были убиты горем, среди них не только родные и военнослужащие 247-го десантно-штурмового полка, но и просто жители города, — описал церемонию журналист регионального филиала газеты «Аргументы и факты». — Военный оркестр играл траурные марши. У гроба стояли часовые. В небо запустили несколько залпов, а после погребения почётный караул прошёл рядом с могилой».
Хотя похороны солдат и офицеров за последний год стали привычным событием для большинства российских городов, про смерть подполковника Лисицкого написали многие СМИ — офицер погиб не в зоне боевых действий, 26 марта его нашли в принадлежащей ему квартире в Ставрополе, он застрелился.
«Это все случилось на фоне херсонских событий», — сказал Би-би-си бывший подчиненный Лисицкого, который сам сейчас продолжает воевать.
«В первые несколько дней войны на южном направлении благодаря „умелому“ командованию вот этого человека по фамилии Марзоев погибли около полутора тысяч ребят, запомните это лицо, это командир 22-го армейского корпуса», — в телеграм-канале «Тринадцатый», который ведет доброволец из Санкт-Петербурга Егор Гузенко, до сих пор воюющий на территории Херсонской области, есть несколько постов о генерале Аркадие Марзоеве и судьбе 247-го полка.
24 февраля 2022 года, утверждает «Тринадцатый», генерал Марзоев отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, уверив офицеров, что разведка проведена и трасса на город свободна, но вместо этого военнослужащие угодили в засаду ВСУ, понеся тяжелые потери.
Спустя два дня ситуация повторилась, только в этот раз десантники пытались штурмовать николаевский аэропорт. «Всего за два дня 247-й ДШП потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено 9 боевых машин», — утверждает Гузенко.
Двое бывших подчиненных Лисицкого подтверждают, что полк понес в первые дни российского вторжения критические потери. Погиб в том числе и командир полка подполковник Константин Зизевский.
Подполковник Лисицкий, утверждают его сослуживцы, смог не только вывести из окружения в аэропорту Николаева свой батальон без потерь, но и организовал оборону по реке Ингулец, которую российская армия держала вплоть до принятия генералом Сергеем Суровикиным «непростого решения» об оставлении Херсона и всего правого берега Днепра.
«Он жил полком, это тоже могло повлиять. Не перенес потерю полка», — сказал Би-би-си Тимур Хазиахметов, служивший под командованием Лисицкого 13 лет назад.
Судьба офицера
В ставропольском 247-м десантно-штурмовом полку Дмитрий Лисицкий прослужил 30 лет. В 1993 году его, студента второго курса местного сельскохозяйственного института, призвали на срочную службу, по окончании которой он остался служить по контракту.
Уже в 1993 году Лисицкий оказался на войне на территории непризнанной Абхазии, участвовал в обеих чеченских кампаниях, в 1999 году был в Дагестане, когда в республику вторглись чеченские боевики, а в 2000-м отправился миротворцем в Боснию и Герцеговину, за что получил медаль Суворова.
В 2003-м старшина Лисицкий был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени после боя в Чечне, в ходе которого он смог вывести свою группу из окружения. А в 2008 году он вновь оказался в Абхазии, теперь уже во время пятидневной российско-грузинской войны.
«В то время вообще было не популярно давать офицерские звания солдатам, но он за свои заслуги перед родиной получил такую привилегию и проявил в роли командира свои лучшие качества. Серьёзный, культурный, авторитетный, настоящий батяня-комбат для своих бойцов, возможно, потому что сам был солдатом, — сказал все тому же „АиФ-Ставрополье“ бывший сослуживец Лисицкого, мэр Невинномысска Михаил Миненков. — Он один из немногих, кто прослужил в полку всю свою жизнь, пройдя все военные командировки».
«Все, кто его знают, очень уважали. Он прошел от рядового до подполковника в одной части, и он весь солдатский быт знал не от кого-то, а потому что сам был рядовым солдатом», — сказал Би-би-си Тимур Хазиахметов, служивший под командованием Лисицкого в 2009–2010 годах.
Солдаты называли своего командира «Лис». «Лучший командир был. И поддержать мог как сына, и подколоть как друга. Таких в армии по пальцам пересчитать», — говорит и другой бывший военнослужащий.
«Он чувствует и понимает подчинённых, как никто другой, причём всех без исключения. Лисицкий по себе знает, какие чувства испытывает новобранец и о чём думает сержант-контрактник, какие проблемы у прапорщика и что на душе у молодого лейтенанта. Он сам прошёл все эти ступени. Поэтому всегда старается быть вместе с подчинёнными, не отделяясь от них перегородкой субординации. Дисциплина и контроль за выполнением служебных обязанностей — это одно, а человеческая чуткость и командирское участие — другое. Десантники знают, что их командир в любой момент поможет и подскажет, найдёт верное слово или правильный совет», — писала о Лисицком газета Министерства обороны «Красная звезда» в статье «Из солдат — в комбаты» в октябре 2017 года.
В феврале 2014 года ставропольские десантники обеспечивали в том числе безопасность Олимпийских игр в Сочи. А в августе того же года, пока российские власти говорили, что кадровой армии там нет, оказались на территории не признанных Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
После самоубийства Лисицкого известный украинский военный журналист Юрий Бутусов написал, что он «командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко в 2014-м году».
Знавшие Лисицкого военнослужащие не смогли подтвердить Би-би-си эту информацию, они говорят, что с российской стороны операцией под Иловайском в 2014 году командовал нынешний главком ВДВ Михаил Теплинский, а Лисицкий принимал участие в тех событиях под его командованием.
Закрытым указом от 22 января 2015 года офицер был награжден званием «Герой России», звезду Лисицкому Владимир Путин вручил 20 февраля 2015 года в Кремле. Успев поучаствовать в сирийской кампании, Лисицкий в 2017 году стал почетным гражданином Благодарненского района Ставропольского края, где он родился.
Накануне российского вторжения в Украину 247-й десантно-штурмовой полк был переброшен в Крым. Для ставропольских десантников после аннексии полуострова это было привычным занятием: их регулярно командировали туда для охраны границы. В 2016 году военнослужащие полка участвовали в столкновении с, как заявила российская сторона, украинскими диверсантами в районе Армянска, в результате чего были убиты подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор 247-го полка Семен Сычев, а российские спецслужбы задержали предполагаемых пособников «диверсантов» Евгения Панова и Андрея Захтея. Полк вошел в южную группировку российских войск, которая должна была наступать через Херсон на Николаев и Одессу. Одним из командующих группировкой был и остается по сей день командир 22-го армейского корпуса, расквартированного в Крыму, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев.
Судьба генерала
1 ноября 2021 года Владимир Путин назначил Аркадия Марзоева командиром 22-го армейского корпуса, который, как уточняет родственник генерала Олег Марзоев, «является основой сухопутных сил на полуострове». Не прошло и четырех месяцев, как генерал Аркадий Марзоев возглавил российское наступление на Николаев.
И хотя операция успехом не увенчалась, это не помешало его повышению в звании: в декабре 2022 года генерал-майор Марзоев стал генерал-лейтенантом.
«На экранах телевизоров и страницах прессы генерал Марзоев появляется исключительно редко, специфика выполняемых задач сопряжена с особыми условиями и секретностью, да и привык он не словом, а делом говорить о себе. Тем острее интерес к его личности, тем пристальнее вслушиваешься в репортажи об успехах армии России, в которых замечаешь знакомое лицо незаурядного боевого офицера. Сегодня он командует армейским корпусом в Крыму, вновь находясь на переднем крае», — племянник генерал-лейтенанта, военный историк Олег Марзоев ведет сайт, посвященный истории их семьи.
Читатель сайта Marzoev.com может узнать, что Аркадий Марзоев — один из двух действующих генералов-осетин в российской армии, что у этой семьи есть родовая башня, фамильные земли, герб, склеп, церковь, построенная одним из Марзоевых в конце XIX века, а основателем их рода был «Марзой, потомок царя Ос-Багатара, правнук Мизура, основателя одноименного селения».
Во время Второй чеченской кампании Аркадий Марзоев командовал сначала ротой, а затем мотострелковым батальоном 58-й армии. Начальником штаба армии, а затем и ее командующим в то время был глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Заместителем Герасимова тогда был старший брат Аркадия Марзоева — ветеран Афганистана, полковник Станислав Марзоев.
3 ноября 2002 года вертолет, в котором летел полковник Марзоев, был сбит чеченскими боевиками из зенитно-ракетного комплекса «Игла» неподалеку от Ханкалы в Чечне. Станислав Марзоев при крушении погиб.
Его младший брат в это время учился в Общевойсковой академии вооруженных сил и сделал после того крушения Ми-8 блестящую карьеру. «Он (Марзоев-младший) — креатура Герасимова в благодарность за брата. Тот был действительно близким человеком для него», — сказал один из собеседников Би-би-си. Его первая серьезная руководящая должность — командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую Аркадий Марзоев возглавил в 2014 году.
Эта бригада дислоцируется в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. В январе и феврале 2015 года 138-я бригада понесла тяжелые потери во время боев за Дебальцево, но на карьере Марзоева это никак не сказалось. Побыв несколько месяцев в командировке в Сирии, полковник Марзоев в декабре 2016 года стал генерал-майором.
«Рвач, карьерист, как командир — посредственный, в военном деле не профессионал. Во время службы в Западном военном округе «каким-то чудом» приобрел землю в Выборгском районе на берегу Финского залива и силами бригады (материалы, личный состав) построил большой дом, также есть иная недвижимость», — рассказал Би-би-си военный, служивший тогда в 138-й бригаде.
Русской службе Би-би-си не удалось найти Марзоевых среди владельцев недвижимости на побережье Финского залива, а другой бывший военный, служивший в 138-й бригаде в 2014–2015 годах, утверждает, что на момент его дембеля дома у командира там не было, а жил он вместе с женой в общежитии неподалеку от штаба. «За выслугу лет он получал деньги и купил на них Volkswagen Touareg, я сам с ним ездил и помогал ему его покупать, — утверждает этот бывший подчиненный Марзоева. — Дети приезжали к ним на каникулы, они тогда в кадетском училище учились, а они с женой жили в общежитии».
Развязка
Сослуживцы подполковника Дмитрия Лисицкого утверждают, что в полку обсуждалось, что после вывода своего батальона из окружения и спасения хотя бы части личного состава офицер будет повторно представлен к званию Героя России, но вместо этого он после конфликта с генералом Марзоевым был отправлен в отпуск и на лечение в родной Ставрополь с ранениями обеих ног.
Уже находясь в Ставрополе, как утверждают собеседники Би-би-си, Лисицкий писал докладные о том, кто виноват в разгроме 247-го полка, которые отправлял на имя Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, в администрацию президента и Минобороны.
Русская служба Би-би-си направила в Министерство обороны России вопросы с просьбой пояснить, проводилась ли в ведомстве внутренняя проверка после самоубийства подполковника Лисицкого, к каким выводам она пришла, а также за что Аркадий Марзоев был повышен в звании до генерал-лейтенанта, и ожидает ответов.
Вдова погибшего офицера Оксана Лисицкая сказала Би-би-си: «Общаться, тем более давать какие-либо комментарии, у меня нет никакого желания».
26 марта 2023 года стало известно, что президент Владимир Путин наградил генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева орденом Александра Невского. В тот же день Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий застрелился.