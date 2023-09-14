Граждан России не будут выдворять из Латвии за незнание латышского

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Автор, Оксана Антоненко

Должность, Русская служба Би-би-си

Место сообщения Рига

29 минут назад

Латвийский парламент смягчил требования для граждан России, бывших подданных Латвии, которым могло грозить выдворение из страны в том числе из-за незнания латышского языка. У них есть еще два года на сдачу экзаменов.

Согласно утвержденным 14 сентября поправкам, не сдавшие экзамены по латышскому языку россияне получают еще два года на обучение и прохождение повторной проверки. Это касается и тех, кто провалил экзамены, и тех, кто даже не пытался их сдавать. Речь идет о примерно десяти тысячах человек.

В течение этих двух лет они могут рассчитывать на все социальные гарантии и медицинскую помощь в полном объеме.

Резонансные правила, согласно которым граждан России могли выдворить из Латвии, были приняты латвийским парламентом в сентябре прошлого года. Формальная причина — интеграция живущих в Латвии граждан России в латвийское общество. Особенно на этой интеграции настаивали националистические партии, которые выпали из состава правительства около месяца назад.

Поправки касаются исключительно бывших граждан и неграждан Латвии, которые получили российские паспорта после сентября 2003 года. Эти новые граждане России живут в Латвии на основании постоянных видов на жительство. Однако для получения этих ПМЖ им, в отличие от приехавших из России граждан России, не нужно было сдавать экзамен на знание латышского языка.

Политики заподозрили, что именно эти граждане России — бывшие подданные Латвии — могут в принципе не владеть государственным языком. Для выяснения и возможного устранения этой проблемы парламент утвердил поправку, которая аннулирует их ПМЖ с сентября 2023 года.

Под поправки попали около 25 тысяч человек, большинство — пожилые люди. Те из них, кто хотел остаться в Латвии, могли подать на ПМЖ по новой схеме, но для этого нужно было сдать экзамен по латышскому языку.

Из 25 тысяч все документы на новый ПМЖ подали 13 тысяч человек, еще шесть тысяч провалили экзамены и записались на пересдачу, примерно четыре тысячи не объявились и не подали никаких запросов.

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В начале сентября глава Департамента по делам гражданства и миграции Майра Розе сказала журналистам, что последняя категория граждан России получит уведомления о необходимости покинуть страну. Специально их искать и выдворять никто не собирается, но эти люди потеряют доступ к оплачиваемым государством медицинским услугам, а также социальной помощи.

Ознакомившись с результатами экзаменов по латышскому, правительство Латвии инициировало новые поправки — о продлении сроков и предоставлении людям полного социального пакета. В итоге они были приняты в срочном порядке.

Благодаря этим поправкам граждане РФ получают еще два года, чтобы все же подать документы и получить разрешение на временное проживание в Латвии. За это время они должны будут выучить государственный язык и сдать экзамены. Та же отсрочка касается тех, кто пытался пройти языковую проверку, но не прошел.