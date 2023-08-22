«Анти-Запад» под китайским крылом и без Путина. Оживит ли БРИКС свежая кровь?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Война Путина мобилизовала Запад, и у Китая появился сплоченный соперник. Теперь Китай собирает антизападную коалицию под флаги БРИКС

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

45 минут назад

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Разношерстный клуб развивающихся стран БРИКС бросил вызов «Большой семерке» развитых западных стран больше десятилетия назад. Успехи в борьбе за мировое господство скромные, и вот пять стран клуба — Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка — решили попробовать взять Запад числом, раз умением пока не получается.

Расширение БРИКС станет главной темой саммита, открывающегося во вторник. В ЮАР слетятся все лидеры, кроме российского президента Владимира Путина, против которого выписан ордер на арест Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях против Украины. Россия суд не признает, но ЮАР обязалась исполнять его решения.

Отсутствующий лично Путин при этом — главная причина расширения БРИКС. А инициатор этого расширения — Китай.

Зачем Китаю БРИКС+?

Путин начал войну в Европе, чем сплотил Запад. Споры и разногласия времен Дональда Трампа забыты, «Большая семерка» единодушно ввела санкции против России, а НАТО дружно помогает Украине отбиваться от агрессии.

В проигрыше оказался Китай. Сплоченный Запад вслед за США объявил его главным врагом.

В ответ Китай начал собирать свой «анти-Запад» из развивающихся стран. Их все чаще называют Югом (Global South) в противопоставление Западу как группе богатых демократий, географически разбросанных по всей планете от Америки до Японии и Австралии.

На первый за время войны очный саммит в ЮАР пригласили около 40 глав государств, половина из которых уже изъявили желание присоединиться к блоку. Среди потенциальных кандидатов — Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще десяток стран.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Экономика Китая - 70% БРИКС. Она переживает не лучшие времена, и без расширения блоку не догнать “Семерку”

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На пять стран БРИКС уже приходится 40% населения планеты, 25% мировой экономики и около 15% международной торговли.

«Если мы расширим БРИКС так, чтобы на него приходилась сравнимая с G7 доля мирового ВВП, наш коллективный голос зазвучит громче», — описал цель расширения неназванный китайский чиновник в беседе с газетой FT.

На «Семерку» развитых демократий приходится 44% мировой экономики. Без расширения БРИКС китайской цели не достичь. Экономическая мощь блока на 70% обеспечена Китаем, а он сейчас переживает не лучшие времена.

В БРИКС+ Китай при любом раскладе сохранит бесспорное лидерство. А вот вес других членов уменьшится. Сейчас каждый из них — единственный одноклубник Китая по БРИКС на своем континенте. С расширением эксклюзивность пропадет.

В узком кругу учредителей антизападного клуба Китаю приходится считаться с четырьмя другими членами. В шумной ассамблее народов их голоса рискуют утонуть, тогда как Китай окажется несомненным лидером благодаря превосходящей экономической, политической и военной мощи.

Случится ли расширение?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бразилия сотрудничает с Западом в производстве вооружений и рвать эти связи не хочет. Президент Бразилии Лула да Силва у истребителя Saab Gripen F-39 бразильских ВВС

Не всем борцам с доминированием США по душе переход под крыло нового доминанта. Они хотят сохранить доступ к западным деньгам и ноу-хау, торговать со всем миром и не влезать в чужие войны.

«На смену мультилатерализму идет противостояние между блоками, с каждым из которых мы торгуем, получаем инвестиции и технологии», — сказал перед саммитом президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Нас не удастся втянуть в состязание между мировыми державами. Наоборот, наша страна стремится работать со всеми государствами во имя глобального мира и развития», — сказал он.

ЮАР поддерживает расширение БРИКС. России оно тоже выгодно в условиях почти полной изоляции от Запада после нападения на Украину.

А вот Индия высказывается осторожнее — обещает обсудить расширение и не говорит о нем, как о деле решенном. Еще тяжелее будет убедить Бразилию.

Поскольку решения в клубе принимаются единогласно, не исключено, что этот саммит ограничится декларацией о намерениях и до рождения БРИКС+ не дойдет.

Усилит ли БРИКС свежая кровь?

Договориться между собой не получается и узким кругом. В БРИКС всего пять членов, но единым фронтом они выступают только «против». Против мирового господства США и западных правил игры в мировой торговле, политике и безопасности.

«За» у каждого своё, поэтому БРИКС остается аморфным объединением пяти очень разных стран: гигантов и малышей, демократий и автократий. В отличие от «Большой семерки», у них несопоставимые политические и экономические модели и разная степень взаимозависимости с главным заявленным соперником — Западом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Первый саммит БРИКС принимал в Екатеринбурге Дмитрий Медведев

Когда-то их объединяла вера в светлое будущее. Верили не они, а западные экономисты.

Один из них и придумал в начале века БРИК, выделив четверку перспективных развивающихся рынков. Британец Джим О’Нил сейчас заседает в Палате лордов британского парламента, а тогда работал в американском банке Goldman Sachs, для которого и написал аналитическую записку о растущей роли Китая, Индии, Бразилии и России в мировой экономике и необходимости учитывать их мнение при формировании правил игры.

Совет лорда О’Нила Западу близко к сердцу принял Восток.

Китай, Россия и Бразилия ухватились за идею, позвали Индию и начали ежегодно заседать в клубе под придуманным западным экономистом названием БРИК. Позже придали ему глобальности, приняв африканскую страну, — и вышел БРИКС.

Ждать ли от БРИКС «анти-доллара»?

Вслед за «анти-G7» появились идеи создать параллельные институты вроде «анти-МВФ». БРИКС учредил банк развития, однако его возможности несравнимы с финансовой мощью МВФ и Всемирного банка, в которых первую скрипку играет Запад — к неудовольствию развивающихся стран.

А в последнее время умы лидеров БРИКС занимает новый проект — «анти-доллар». К давним разговорам о необходимости больше торговать друг с другом в своих валютах добавился новый нарратив о единой валюте БРИКС.

Консенсус экономистов по этому вопросу высказал лорд О’Нил в интервью деловой газете FT.

«Чушь полная, — сказал он. — Они что, создадут центробанк БРИКС? Каким, интересно, образом? Даже как-то неловко такое обсуждать».

А расчеты в юанях или рублях станут повсеместными, только когда Китай или Россия готовы будут отказаться от гигантского профицита торговли и жить с дефицитом, как США, и создадут у себя аналогичные западным гигантские финансовые рынки, инфраструктуру и независимые институты.