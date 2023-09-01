В Италии убили любимую всеми медведицу Амарену — у местного жителя не выдержали нервы, город возмущен

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Амарена с медвежатами иногда прогуливалась по городу

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22 минуты назад

В окрестностях итальянского города Сан-Себастьяно-деи-Марси убита хорошо знакомая местным жителям медведица. Убивший ее мужчина заявил, что открыл огонь от страха.

Лишь несколько дней назад Амарену с двумя медвежатами засняли на видео, когда она в очередной раз прогуливалась по улицами города.

Местный губернатор Марко Марсилио заявил, что ни один медведь в регионе Абруццо никогда не представлял никакой опасности для жителей.

Однако в этом году в Альпах медведь убил совершавшего пробежку мужчину.

Многие жители Абруццо потрясены убийством Амарены. Медведицу здесь хорошо знали, ее даже назвали в честь сорта черешни, который она особенно любила.

Губернатор в соцсетях назвал убийство непостижимым, отметив, что оно «нанесло большой удар по всему региону Абруццо, который теперь переживает боль и гнев».

Министр окружающей среды Жилберто Пичетто назвал произошедшее «очень серьезным инцидентом» и заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы гарантировать, что два ее детеныша будут защищены от нападений и останутся на воле.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, «Выход в свет» 26 августа

Амарена была одной из примерно 60 Марсиканских (Апеннинских) бурых медведей, находящихся под угрозой исчезновения, которые живут в национальном парке Абруццо, они всегда обитали в центральной Италии.

Сотрудники национального парка опубликовали шокирующее фото лежащей на земле мертвой медведицы и сообщили, что она была застрелена за пределами парка, на окраине Сан-Себастьяно-деи-Марси.

Смотрители парка быстро отреагировали на ситуацию, потому что с медведицей были ее детеныши, но ветеринары уже не могли ничего сделать и лишь констатировали смерть животного.

Хотя в прошлом от Амарены страдали посевы и домашний скот, этому нападению не было никакого оправдания, говорится в заявлении парка: «[Амарена] никогда не создавала никаких проблем для людей».

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Мужчину, убившего медведицу, допросила местная полиция.

«Я выстрелил из страха, но я не хотел убивать. Я увидел ее около моего дома, это был импульсивный, инстинктивный поступок», — цитирует его информационное агентство Ansa.

Директор парка Лучано Саммароне сказал, что медведь перелез через забор дома, но еще точно не установлено, что именно произошло. «Однако мне трудно поверить, что там нужна была самооборона», — добавил он.

Местные жители были обеспокоены тем, что появившееся во вторник в соцсетях видео с Амареной и медвежатами привело к притоку туристов, желающих их увидеть.

На кадрах люди в Сан-Себастьяно-деи-Марси издалека наблюдают, как мать-медведица спокойно идет по городу, ждет своих детенышей, а затем спускается в сторону от небольшой толпы, оставаясь на некотором расстоянии.

Двух пропавших медвежат сейчас пытаются найти смотрители парка вместе с полицейскими.

Еще один из ее детенышей, по имени Хуан Каррито, был насмерть сбит машиной в январе. Он тоже пользовался популярностью среди местных жителей, несмотря на то, что два года назад влез в пекарню и съел свежеиспеченное печенье.

Организация по защите животных Oipa выразила недовольство тем фактом, что Амарена стала еще одной жертвой людей, которым разрешено носить оружие, а также атмосферы ненависти к крупным хищникам, разжигаемой некоторыми политическими лидерами Италии.

Потрясение, вызванное этой гибелью, сильно отличается от реакции на события апреля прошлого года, когда 26-летний Андреа Папи подвергся смертельному нападению медведя в северо-восточном регионе Трентино-Адидже.

Медведь, задравший Папи в предгорьях Альп прошлой весной, был идентифицирован как JJ4. Он появился там в результате программы по заселению этой территории медведями из Словении.

Тогда многие призывали отловить медведя и внести изменения в эту программу.

В Италии давно идут дискуссии о том, как лучше сочетать необходимость защиты исчезающих видов животных с безопасностью жителей.