Безальтернативная зависимость. Почему Европа не может сократить импорт российского сжиженного газа

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Завод по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ»: большая часть российского СПГ поступает в Европу отсюда

Автор, Виктория Сафронова

Должность, Би-би-си

час назад

Евросоюз импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это противоречит его планам постепенно отказываться от ископаемого топлива из страны, развязавшей войну в Украине. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему на фоне энергетического кризиса для ЕС оказывается не так просто сократить поставки российского газа.

С момента начала полномасштабной войны импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%, оценила правозащитная организация Global Witness. С января по июль 2023 года европейские страны приобрели 22 млн кубометров СПГ из России — объем импорта в аналогичный период довоенного 2021 года составил 15 млн кубометров.

Сжиженный природный газ — это обыкновенный природный газ, переведенный в жидкое состояние путем сжатия и затем охлажденный. При сжижении его объем уменьшается примерно в 600 раз — это облегчает как хранение, так и транспортировку.

До начала войны Россия была крупнейшим поставщиком природного газа для Европы — в последние годы на ее долю приходилось около 40% импорта. Значительная часть газа шла по трубопроводам.

После вторжения в Украину Россия резко сократила поставки трубопроводного газа в Европу. Так, в мае 2022 года были полностью остановлены поставки по газопроводу «Ямал-Европа». Параллельно Россия сокращала экспорт по «Северному потоку». В сентябре 2022 года, когда подводные взрывы вывели из строя обе ветки «Северного потока», поставки были полностью прекращены.

По итогам 2022 года экспорт российского газа в Европу опустился до минимального уровня с начала века. Резкое сокращение поставок трубопроводного газа привело к тому, что страны ЕС фактически замещают его российским СПГ.

Крупнейшие покупатели российского СПГ в мире после Китая — Испания и Бельгия. Эти приморские европейские страны принимают суда, перевозящие сжиженный природный газ. За первые семь месяцев 2023 года на Испанию пришлось 18% от общего объема российских продаж, на Бельгию — 17%.

Среди других крупнейших импортеров — Франция и Нидерланды, через инфраструктуру которых российский газ поступает в другие страны Европы.

Сейчас Еврокомиссия воплощает план REPowerEU, принятый в мае 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину. Его главная цель — избавить Евросоюз от зависимости от российского ископаемого топлива — нефти, газа, угля.

В тот момент ЕС уже воспринимал эти ресурсы как «экономическое и политическое оружие», предмет шантажа со стороны Москвы. Основное опасение заключалось в том, что Россия под давлением европейских санкций резко перекроет свои поставки газа на континент.

Ожидается, что к 2027 году меры REPowerEU помогут Европе полностью отказаться от российских поставок. Почему же на практике оказалось, что это невозможно сделать так быстро?

Каким образом европейские страны импортируют СПГ из России?

Автор фото, Reuters/Nacho Doce Подпись к фото, Российский сжиженный газ все еще остается для Европы наиболее доступным с точки зрения логистики (на снимке - СПГ-терминал)

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Большая часть российского СПГ в Европу поступает с завода «Ямал СПГ» на северо-западе Сибири (его контрольный пакет акций принадлежит «Новатэку»; в сентябре США ввели санкций против нескольких структур компании, связанных с производством СПГ).

Всего в 2022 году в Европу было направлено более 16 млн тонн ямальского СПГ — это более 75% от годового объема производства предприятия.

Небольшие объемы СПГ в страны Европы идут из Ленинградской области — с заводов «Криогаз-Высоцк» (совместный проект «Новатэка» и «Газпромбанка») и «Газпром СПГ Портовая».

В некоторые месяцы после начала войны в Украине объем импорта СПГ из России превышал максимальный с начала 2020 года. Так, пиковые значения, по данным аналитического центра Bruegel, приходились, например, на март (1,987 млн кубометров) и ноябрь (1,851 млн кубометров) 2022 года. Для сравнения: в марте 2021 года Европа импортировала 1,579 млн кубометров российского СПГ, в ноябре того же года — 1, 186 млн кубометров.

Европейские санкции резко сократили импорт российской нефти и ввели запрет на импорт всех видов угля, но не затронули СПГ. Сейчас в ЕС действует запрет на импорт российской сырой нефти, поставляемой морем, а также эмбарго на нефтепродукты. Поставки газа под санкции не попали.

В начале сентября министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила Reuters, что сейчас у ЕС нет краткосрочного плана по отказу от российского СПГ.

С чем связан резкий рост поставок российского СПГ в Европу?

Фактически ЕС пытается снизить зависимость от российского трубопроводного газа за счет увеличения поставок российского же СПГ.

По оценке Международного энергетического агентства, по итогам 2022 года поставки российского газа в Европу сократились на 90 млрд кубометров относительно 2021 года. Но полного замещения трубопроводного газа на СПГ не произошло — объем поставок СПГ остается ниже.

«[В 2023 году] Европа потеряла 120 млрд кубометров российского трубопроводного газа, а купила у России 22 млн кубометров в виде СПГ — это эквивалент примерно 30 млрд кубометров газа», — отмечает Сергей Вакуленко. Такие же оценки приводит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов: по его данным, потери составили примерно 30% от общеевропейского потребления.

Стремясь заместить потери трубопроводного газа, Европа пытается получить весь доступный для нее СПГ. В этом смысле СПГ «Новатэка» наиболее удобен с логистической точки зрения.

«Рынок сжиженного газа устроен примерно так же, как и рынок нефти, — объясняет Сергей Вакуленко. — Трейдеров интересует самый близкий, тот, к которому короче всего плыть. Их задача — купить самый дешевый газ с самой дешевой доставкой. И если российский СПГ не запрещено покупать, то это будут делать».

Но для России рост поставок СПГ не компенсирует потери от сокращения объема поставок по трубопроводу, отмечает член правления консалтинговой компании по энергетическим вопросам Balesene OÜ Андрей Белый. Федеральный бюджет недополучает доход от налога на экспорт трубопроводного газа. Кроме того, объемы поставок СПГ в Европу несравнимы с долей экспортом газа по трубопроводам до сокращения. Поставки СПГ не облагаются экспортной пошлиной, как трубопроводный газ, — только налогом на прибыль.

«Чистой замены одного на другое — трубопроводного газа на СПГ — не получилось», — заключает эксперт по энергетике Андрей Белый.

Почему ЕС сейчас не может отказаться от импорта российского СПГ?

Долгие годы Россия оставалась одним из ключевых поставщиков газа для Европы.

Резкий отказ от импорта российского СПГ — после сокращения трубопроводных поставок — неминуемо приведет Евросоюз к очередному энергетическому шоку.

Чтобы избежать дефицита газа, ЕС следует плану REPowerEU — его шаги предполагают снижение энергозависимости блока от России.

Достичь этой цели можно за счет увеличения импорта СПГ из других стран, а также сокращения объема поставок газа в пользу альтернативной энергетики. Но проблема заключается в том, что инвестировать одновременно в оба этих направления достаточно сложно, отмечает Андрей Белый.

«Или же инвестировать в те альтернативные источники, которые позволяют сократить потребление газа, или же строить новые терминалы, заключать новые долгосрочные контракты и пытаться получить СПГ — для этого нужен спрос. Либо инвестировать в одно, либо в другое. Это очень тяжело сделать одновременно», — считает эксперт.

Другая проблема заключается в том, что мировый рынок СПГ в принципе дефицитен, что влечет за собой рост цен. «Европе выгоднее покупать СПГ в России из-за логистики. Это просто дешевле — ввозить СПГ из России, чем из США, поэтому Европа увеличила его импорт», — объясняет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В то же время экспорт американского СПГ в ЕС также растет. По итогам 2022 года его объем вырос почти в 2,5 раза — до 117,4 млн куб. м с 47,8 млн куб. м в 2021 году.

Автор фото, Reuters/Nacho Doce Подпись к фото, Сжиженный природный газ из России смог лишь частично заместить Европе резко сократившиеся поставки по трубопроводу

Российский рынок наиболее удобен для Европы и с точки зрения транспортных издержек. «Для Европы не принципиально, где покупать СПГ — это вопрос только транспортных издержек. Перевозки из США или Катара подразумевают и более дорогое страхование, и более дорогой транспорт», — отмечает Суверов.

Наконец, водить полное эмбарго на российский СПГ для Европы нет смысла, пока некоторые страны Союза продолжают покупать российский трубопроводный газ, подчеркивает Сергей Вакуленко. Это Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Греция. Для этих стран были сделаны исключения — диверсификация энергоносителей для них сложнее, в том числе в силу их расположения.

Какими могут быть следующие шаги ЕС в отношении российского СПГ?

По данным Bloomberg, в октябре Евросоюз может объявить о новом, 12-м санкционном пакете против России. Источники агентства сообщили, что в этот раз ЕС рассматривает возможность ввести ограничения в отношении российского СПГ, не уточняя детали.

По мнению Сергея Вакуленко, эти санкции могут относиться к дополнительному ограничению поставок оборудования. «Это могут быть меры о снижении возможности России расширять свое производство СПГ», — полагает он. Весной 2022 года ЕС уже вводил санкции на поставку в Россию оборудования для переработки нефти и СПГ.

Таким образом Европа может пойти на то, чтобы помешать России увеличивать ее мощности по производству СПГ.

Сейчас в России реализуются несколько СПГ-проектов — это строительство завода «Газпрома» по переработке и сжижению газа в Усть-Луге и «Арктик СПГ 2» «Новатэка» на Ямале. Препятствовать поставке оборудования — фактически помешать строительству — выглядит как понятная и рациональная стратегия, подчеркивает Вакуленко.

Заменить российский СПГ для Европы смогут поставки из США и Катара. Ожидается, что к 2025–2026 году США увеличат свои СПГ-мощности, и в это же время новые линии по производству СПГ планирует ввести Катар. «После этого на рынке появятся объемы СПГ, значительно превосходящие все то, что сейчас импортируется из России», — отмечает Сергей Вакуленко.

В ближайшее же время Европа вряд ли пойдет на ограничение импорта текущего объема СПГ из России, полагает эксперт.

Успех Европы в ограничении поставок российского СПГ зависит от нескольких факторов, отмечает Андрей Белый в статье для Euractiv. Сможет ли Европа заключить долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками? Сохранятся ли объемы экспорта СПГ из США в Европу? Усилится ли конкуренция ЕС с Азией за доступность поставок, если в Китае продолжит расти спрос на газ?

От ответов на эти вопросы зависит, сможет ли Европа обеспечить свою энергобезопасность без российского СПГ.