Тайвань спустил на воду новую подводную лодку собственного производства

Автор фото, Getty Images

24 минуты назад

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства. Таким образом остров укрепляет свою обороноспособность на фоне растущих опасений возможного нападения Китая.

Президент Цай Инвэнь председательствовала на церемонии спуска на воду в портовом городе Гаосюн в четверг.

Американские официальные лица предупреждают, что в ближайшие несколько лет Китай может вторгнуться на территорию острова, который Пекин традиционно считает отколовшейся провинцией.

Однако официальная позиция Пекина — это «мирное воссоединение» с Тайванем, и большинство обозревателей считают, что в ближайшее время военной операции не будет.

В то же время Китай регулярно предостерегает тайваньские власти от официального провозглашения независимости и любой иностранной поддержки. Пекин постоянно пытается оказать давление на Тайбэй, в том числе с помощь регулярных военных учений в Тайваньском проливе — последние завершились в сентябре.

«История навсегда запомнит этот день», — сказала Цай на церемонии. Она добавила, что идея создания подводной лодки отечественного производства ранее считалась невыполнимой задачей. «Но мы ее выполнили», — заявила президент Тайваня.

Дизель-электрическая подводная лодка стоимостью 1,54 млрд долларов еще должна пройти заводские испытания. Как ожидается, она войдет в состав флота к концу 2024 года.

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Новую лодку назвали «Хайкун» в честь мифической огромной рыбы, способной летать, которая встречается в классической китайской литературе.

Еще одна подводная лодка находится в стадии производства. В перспективе Тайвань намерен иметь в составе флота 10 подводных лодок, включая две старые лодки голландского производства, и оснастить их ракетами.

Как заявил на прошлой неделе журналистам руководитель программы отечественных субмарин адмирал Хуан Шу-Куан, новые лодки должны помочь отразить любые попытки Китая окружить Тайвань для вторжения или морской блокады.

По его словам, это также позволит выиграть время до прибытия американских и японских войск для оказания помощи в обороне острова.

Строительство собственных подводных лодок уже давно стало одним из главных приоритетов тайваньского руководства, но при президенте Цай программа строительства ускорилась, поскольку за время ее правления военные расходы Тайваня возросли почти вдвое.

Китай пока никак не отреагировал на спуск «Хайкуна» на воду. Но в статье, опубликованной в начале недели в государственном издании Global Times, говорится, что планы Тайбэя — «всего лишь иллюзия».

В статье также утверждается, что китайские военные создали вокруг острова целую сеть противолодочной обороны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Цай Инвэнь во время своего правления сделала разработку подводных лодок одним из приоритетов

Тем не менее, наблюдатели сходятся во мнении, что новые подводные лодки могут способствовать укреплению обороны Тайваня.

Тайваньский флот из 10 подводных лодок не сравнится с китайским, который в настоящее время насчитывает более 60 лодок, включая атомные ударные субмарины, и продолжает строить новые.

Однако Тайвань уже давно придерживается стратегии асимметричной войны, направленной на создание более маневренных сил обороны, способных противостоять более многочисленному и хорошо обеспеченному ресурсами противнику.

Подводные лодки могут помочь относительно небольшим военно-морским силам Тайваня взять на себя инициативу в борьбе с могущественным флотом Китая, ведя «партизанскую войну с помощью своей скрытности, смертоносности и внезапности», — отметил Уильям Чунь, военный исследователь из Института исследований национальной обороны и безопасности на Тайване.

В частности, по его словам, они могли бы помочь в охране различных проливов и каналов, соединяющих так называемую «первую островную цепь» — группу островов, включающую Тайвань, Филиппины и Японию, которые рассматриваются как возможный театр боевых действий в любом потенциальном конфликте с Китаем.

Противолодочная война остается самым слабым местом китайского флота, и это шанс для Тайваня использовать эту уязвимость, добавил он.

Однако центр тяжести любого военно-морского конфликта между Китаем и Тайванем, скорее всего, будет находиться не в глубоких водах у восточного побережья острова, где подводные лодки будут наиболее эффективны, отметил Дрю Томпсон, приглашенный старший научный сотрудник Национального университета Сингапура и бывший сотрудник министерства обороны США.

Основной театр военных действий будет находиться на мелководье западного побережья, обращенного к материковому Китаю.

«Подводная лодка не оптимизирована для противодействия вторжению... Наличие этой возросшей способности осложнить военные операции Китая будет иметь эффект, но он не является решающим», — считает Томпсон.

Их эффективность во многом будет зависеть от того, как Тайвань решит их развернуть.

По мнению Чие Чуня, исследователя в области обороны из тайваньского аналитического центра National Policy Foundation, помимо сдерживающей роли, субмарины могут быть использованы для организации засад на китайские корабли, проведения операций по минированию китайских портов, нарушения морских поставок нефти и уничтожения ключевых объектов на китайском побережье.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вооружении ВМФ Тайваня сейчас находятся субмарины, произведенные в других странах

Однако гораздо важнее то, что Тайвань вообще сумел спроектировать и построить собственную подводную лодку.

«Хайкун» использует боевую систему американской оборонной компании Lockheed Martin и будет нести торпеды американского производства. Это неудивительно, учитывая, что США являются главным союзником Тайваня.

Но, по данным агентства Reuters, по меньшей мере еще шесть стран, включая Великобританию, помогли Тайваню в разработке субмарины, поставив компоненты, технологии и специалистов.

По словам адмирала Хуаня, он лично обращался за помощью к военным в США, Японии, Южной Корее и Индии. Адмирал, правда, не уточнил, которая из названных стран в итоге согласилась оказать помощь.

Тот факт, что несколько стран и компаний не побоялись поставлять комплектующие для важной оборонной программы на Тайване, свидетельствует о значительном геополитическом сдвиге, отметил Томпсон.

По мнению Чие Чуня, это демонстрирует, что у некоторых членов международного сообщества растет настороженность и недовольство политикой Китая, и это должно заставить Пекин обеспокоиться.

Спуск «Хайкуна» на воду состоялся всего через день после заявления китайских властей о том, что сентябрьские военные учения проводились с целью «решительной борьбы с высокомерием сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня».

В последние недели Китай вновь усилил военное присутствие у острова: китайские военные корабли снова появились в Тайваньском проливе, а боевые самолеты регулярно вторгаются в воздушное пространство вокруг острова.

Американские военные и разведчики называют разные сроки возможного китайского вторжения.

Один из возможных сроков — 2027 год. Считается, что председатель КНР Си Цзиньпин приказал своим военным привести войска к оперативной готовности для вторжения к этому году.