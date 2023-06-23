Пригожин обвинил Шойгу в ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» и пообещал устроить «марш справедливости». ФСБ завела дело о вооруженном мятеже. Главное

Автор фото, TASS

Автор, Елизавета Фохт, Анастасия Лотарева, Илья Барабанов, Олеся Герасименко

Должность, Би-би-си

37 минут назад

Вечером в пятницу, 23 июня, давний конфликт создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин и Минобороны России достиг точки кипения. Бизнесмен заявил о том, что по лагерям «вагнеровцев» были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу (в самом министерстве это отрицают). После этого Пригожин пообещал начать «марш справедливости» — многие восприняли эту угрозу как попытку устроить военный переворот. Именно так ее восприняла и ФСБ, которая завела дело о попытке вооруженного переворота.

Пока российские генералы записывают обращения к «Вагнеру» с просьбой не втыкать «нож в спину президенту», московский военный гарнизон поднят по тревоге, а на трассе «Дон» СОБР и ФСБ выставляют блокпосты, сообщают источники Би-би-си.

По тревоге подняты тревоге УФСБ по Москве и Московской области, на улицах Москвы и Ростова замечены бронетранспортеры, а Кремль обещает принять «все необходимые меры».

Би-би-си рассказывает о том, в чем Пригожин обвиняет военных и как на это реагируют российские власти.

Почему Пригожин начал грозить «маршем справедливости»?

Еще утром в пятницу Евгений Пригожин сделал несколько громких заявлений. В видео, которое распространила его пресс-служба, создатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что российские войска отступают на запорожском и херсонском направлении на фоне контрнаступления ВСУ, обвинил министерство обороны в том, что военные обманывают президента России Владимира Путина, а само вторжение в Украину охарактеризовал как «бездарно спланированную операцию», начинать которую не было никакой нужды.

Выступление не обошлось без личных выпадов в адрес министра обороны Сергея Шойгу, которого Пригожин, в частности, назвал «трясущимся дедком», который «погубил тысячи человек — самую боеспособную часть армии». Позже днем Пригожин объявил, что отправил в Следственный комитет заявление с жалобой на Шойгу и Валерия Герасимова, начальника Генштаба.

Днем 23 июня Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, потому что они «несут ответственность за геноцид русского народа».

Вечером связанный с Пригожиным телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал ролик, из которого следовало, что некая база вагнеровцев подверглась атаке. А уже после 21:00 по московскому времени создатель ЧВК лично объявил, что по лагерям наемников якобы «нанесен ракетный удар».

«Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», — заявил Евгений Пригожин. Судя по всему, речь идет о лагерях, куда бойцы «Вагнера» отошли после многомесячных сражений в Бахмуте.

По словам Пригожина, вагнеровцы якобы «были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие и найти решение, как дальше защищать страну». «Но эти мрази не успокоились», — объявил бизнесмен, пообещав, что «Вагнер» решит, как «ответить на злодеяние». А потом добавил — «эта тварь будет остановлена», имея в виду Сергея Шойгу.

Конфликт Пригожина и Министерства обороны

Публичный конфликт Евгения Пригожина и Министерства обороны начался еще в прошлом году и сильно обострился весной этого года.

Еще осенью Пригожин был среди тех, кто открыто критиковал российскую армию и ее военачальников за провалы во время украинского наступления в Херсонской и Харьковской областях. Затем создатель ЧВК «Вагнер» открыто жаловался на то, что руководство Минобороны отказывается признавать заслуги наемников в боях на востоке Украины.

В феврале Пригожин впервые обвинил военных в том, что они якобы искусственно создают «снарядный голод» и не выдают ЧВК «Вагнер» достаточно боеприпасов для наступления на Бахмут. Минобороны эти обвинения отвергало.

Позже конфликт перешел в личную плоскость — Пригожин регулярно делал прямые личные выпады в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова (в том числе, критиковал семью министра обороны), а в мае даже поставил им ультиматум, пригрозив увести бойцов из Бахмута, если ему не дадут снаряды. Угрозу Пригожин так не выполнил, но вскоре наемники действительно из Бахмута ушли — после того, как объявили, что взяли город и сдали позиции регулярным частям армии РФ.

На фоне конфликта с Министерством обороны у Пригожина забрали возможность вербовать в ряды ЧВК российских заключенных, которые были одним из основных источников пополнения «Вагнера» — теперь такой вербовкой занимается напрямую армия.

Независимых источников, которые подтверждали бы, что российские военные действительно нанесли удары по лагерям «Вагнера», нет.

Министерство обороны России назвало заявления Пригожина «информационной провокацией», которая «не соответствует действительности».

Единственным «свидетельством» атаки пока остается ролик телеграм-канала «Разгрузка Вагнера», на котором якобы запечатлены последствия удара. Он снят на мобильную камеру, на записи слышен полный мата разговор двух запыхавшихся мужчин, которые бегут по вымощенной камнем дорожке в лесу.

«Это что такое, ***, было? Это что, [украинцы] что ли **** [ударили]?», — говорит один из них. «Какие, ***, [украинцы], — отвечает другой. — Оттуда *** не добьют они». После этого герои видео прибегают на предполагаемое место удара. На кадрах видны человеческие останки и обугленные деревья.

Геолоцировать место, в котором снят ролик, невозможно. Но расследователь Bellingcat Арик Толер обратил внимание на то, что обстановка, попавшая в кадр, деталями напоминает базу «Вагнера», которую за день до этого снял близкий к Пригожину журналист РИА ФАН Александр Смирнов (телеграм-канал «Позывной Брюс»).

Автор фото, t.me/brussinf Подпись к фото, Тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» на видео Александра Смирнова, 22 июня 2023 года

«Совет командиров ЧВК Вагнера принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено», — объявил Пригожин около 22:30 мск.

Он попросил тех, кто слышит его, «не оказывать сопротивление», пообещав при этом, что «президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке». «Разобраться» Пригожин обещал лишь с теми, кто «уничтожает русских солдат».

Затем Пригожин объявил, что Сергей Шойгу «трусливо, как баба» бежал из Ростова, куда якобы приехал, чтобы санкционировать ракетные удары по базе «Вагнера». После — сообщил, что «25 тысяч» «идут разбираться, почему в стране такой беспредел».

К этому моменту в СМИ и телеграм-каналах уже активно обсуждали перспективы гражданской войны и прямо называли происходящее переворотом. «Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», — отвечал Пригожин через пресс-службу. При этом куда именно движется этот «марш», он не уточнил.

После создатель «Вагнера» записал еще несколько сообщений, в которых объявил, что многие российские военные его поддерживают.

Никаких признаков, что вагнеровцы ведут какие-либо бои с российской армией в российских границах или за их пределами, сейчас нет.

Как на произошедшее отреагировали российские власти?

В прошлом российские власти реагировали на публичные конфликты «Вагнера» с министерством обороны не слишком охотно. Но нынешняя эскалация в итоге привела к беспрецедентной реакции силовиков.

На заявления Пригожина оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации, «разворачивающейся вокруг Пригожина», и добавил, что «предпринимаются все необходимые меры».

А затем Национальный антитеррористический комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорилось в сообщении НАК.

В два часа ночи (по Москве) Евгений Пригожин записал аудиобращение по поводу происходящего и обвинений в госперевороте.

Он сказал, что соединения ЧВК «Вагнер» пересекли «во всех местах» государственную границу, пограничники «обнимались с бойцами», а подразделения Минобороны «отошли в сторону».

Пригожин сказал, что против него «поставили срочников, пацанов восемнадцатилетних», а он «не воюет с детьми, поэтому они будут жить и вернутся к матерям». Пригожин сказал, что «Вагнер» заходит в Ростов — пока подтверждений этому нет.

«Что касается заявлений по поводу арестов — это братство, справедливость, честь, совесть (…), а когда вы делаете эти заявления, у вас этих чувств нет», — сказал он.

После полуночи о заведении уголовного дела уже лично на Евгения Пригожина сообщила Генпрокуратура — причем, в заявлении ведомства говорилось уже не о «призывах», а о «факте организации вооруженного мятежа».

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооружённого мятежа», — сообщили в Генпрокуратуре.

Статья 279 «Вооруженный мятеж» предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. По ней судят за «организацию вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности». По федеральному закону «О чрезвычайном положении» — вооруженный мятеж — одно из возможных обстоятельств для введения ЧП.

Самым известным в истории России осужденным по этой статье стал отставной полковник ГРУ Владимир Квачков — его обвинили в том, что он якобы собирался устроить вооруженный поход на Москву, чтобы захватить власть. В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии, впоследствии этот срок был снижен. Но по 279 статье регулярно судили и других россиян — в основном, участников формирований на Северном Кавказе.

Уже после сообщений об уголовном деле Центр общественных связей ФСБ назвал заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным». Слова создателя ЧВК «Вагнер» спецслужба расценила как «призывы к началу вооруженного конфликта» и, более того, попросила подчиненных Пригожина помочь задержать его.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в сообщении ФСБ.

Ночью сотрудник ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеообращение, которое записал генерал Сергей Суровикин, бывший командующий силами, участвующими во вторжении в Украину.

Создатель ЧВК «Вагнера» в последние месяцы говорил о Суровикине исключительно комплиментарно. Весной Пригожин говорил, что генерал займется налаживанием коммуникаций «Вагнера» с министерством обороны на фоне их конфликта.

Автор фото, t.me/RtrDonetsk Подпись к фото, Генерал Суровикин во время обращения к ЧВК «Вагнер»

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнера. Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть ему на руку, — говорит Суровикин, держа в руках оружие. — Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ». О каких колоннах идет речь и куда они направляются, Суровикин не уточнил.

Еще одно такое обращение (судя по всему, даже записанное в том же помещении), на этот раз от имени генерала Владимира Алексеева, первого заместителя начальника ГРУ Генштаба, опубликовал сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц.

«То, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который кроме как помешательством я не могу объяснить. Наша страна в сложнейшем положении, против нас ополчился весь западный мир. Подобные вещи, которые вы сейчас с чьей-то провокационной идеи начали осуществлять, приведут к огромным потерям — в первую очередь, политическим, — говорит Алексеев. — Представьте, с каким воодушевлением воспримут на Западе то, что вы пытаетесь сделать. Какими бы ни были ваши намерения, это удар в спину стране и президенту».

«Командиры ЧВК „Вагнер“ остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ. Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось», — ответил аффилированный с ЧВК «Вагнер» канал AP Wagner.

Пока генералы просили «Вагнер» отказаться от мятежа, Минобороны России жаловалось на то, что украинские военные «воспользовались провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки» и начали сосредотачивать силы для наступления под Бахмутом.

Обо всем этом телевизионный Первый канал рассказал в специальном выпуске новостей, который показали в 1:30 мск. Продлился он всего несколько минут.

В Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге

Несмотря на то, что никаких признаков, что Пригожин и его сторонники реально готовятся к столкновениям с российской армией, пока нет, силовики, судя по всему, восприняли его угрозы серьезно.

Близкий к спецслужбам источник рассказал Би-би-си, что вечером в пятницу московское управление ФСБ подняли по тревоге. А источник в армейских кругах рассказал, что по тревоге подняли и московский гарнизон. Собеседник, близкий к спецслужбам, уточнил, что в Москве ввели план «Крепость» — он предполагает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН.

Источники Би-би-си, близкие к столичным подразделениям ГРОМ, СОБР и Альфа, сказали, что «их тоже всех вызвали на казарму и посадили там ждать»: «Ну, в общем, все готовы, все ждут завтрашнего дня. Точно никто не знает. Либо что-то серьёзное заворачивается, либо начальники перестраховываются».

Около половины первого ночи по Москве появились съемки с бронированной техникой в центре столицы. По Большой Дмитровке, Моховой и на Лубянской площади едут грузовики и гусеничные транспортеры, сообщали очевидцы.

По словам собеседника Би-би-си в армейских кругах, на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск Нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

В центре Ростова-на-Дону, прямо возле штаба Южного военного округа, местный портал «161» заметил бронетранспортеры. По данным журналистов, некоторые улицы города перекрыты. Кроме того, в Ростове, как и в Москве, действует план «Крепость».

Автор фото, 161.ru Подпись к фото, Вечером в пятницу в центре Ростова появилась военная техника

В Ростове всех оперативников и спецназовцев вызвали по тревоге, все едут на места, рассказал источник Би-би-си, близкий к МВД Ростовской области: «А они пьяные еще там, пятница же, все ж сидели, кто на дне рождении, у с друзьями встреча… А тут бах! Всех быстро повыдергивали».

По словам собеседника, центр Ростова действительно сейчас перекрыт. Он подчеркнул, что уровень тревоги «серьезнее, чем обычно при рядовых ЧП». При этом Курске, городе в 500 километрах от Ростова, «все спокойно», добавил он.