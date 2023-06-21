Поиски батискафа "Титан": спасатели засекли "подводные шумы", но их источник пока не обнаружен

Автор фото, OceanGate

21 минуту назад

В Северной Атлантике продолжаются поиски пропавшего подводного аппарата «Титан», связь с которым прервалась в воскресенье.

Исследовательское судно «Полар принс» потеряло связь с экипажем батискафа через час и 45 минут после начала погружения к обломкам «Титаника». По оценкам специалистов, у находящихся на борту пяти человек запасов кислорода осталось примерно на 30 часов - это означает, что они закончатся примерно к 10:00 по Гринвичу в четверг.

Береговая охрана США сообщила, что канадский самолет P-3 засек «подводные шумы».

На утро среды ситуация такова:

Утром в среду береговая охрана США сообщила, что «операции дистанционно управляемых аппаратов были перенесены в другое место в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются».

Ранее два американских СМИ сообщили об утечке служебной записки министерства внутренней безопасности США, в которой говорилось, что другой канадский самолет P-8, оснащенный средствами подводного обнаружения, тоже услышал подводные шумы.

По словам капитана береговой охраны США Джейми Фредерика, по состоянию на вторую половину дня вторника американские и канадские корабли береговой охраны и частные суда прочесали территорию площадью 7600 квадратных миль.

По словам Дэвида Мирнса, руководителя экспедиции, который следил за ходом операции, в район также прибыло коммерческое судно для укладки труб.

«Мы надеемся, что у него есть возможность достичь таких глубин - 3800 метров - для поиска подводного аппарата и его подъема на поверхность, - сказал он Би-би-си. - Есть некоторая надежда, что это может произойти».

«Полар принс» прибыл к месту, где 110 лет назад затонул «Титаник», в ночь на воскресенье. Батискаф «Титан» должен был начать погружение утром того же дня, но потерял связь с поверхностью через час и 45 минут после начала погружения, примерно в 09:45 по местному времени.

Экипаж «Полар принс» не сразу поставил в известность береговую охрану США о том, что связь с «Титаном» прервалась: их уведомили об этом примерно в 17:45 - восемь часов спустя. После этого командный центр ведомства в Бостоне начал координировать поисковые работы.

Предположительно, батискаф находится примерно в 1450 км к востоку и 650 км к югу от Сент-Джонса – самого восточного города на острове Ньюфаундленд.

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер заявил в понедельник, что поиски ведутся по двум направлениям: надводный поиск на случай, если «Титан» всплыл на поверхность, но каким-то образом потерял связь, и подводный гидролокационный поиск.

Автор фото, PA MEDIA/ACTION AVIATION Подпись к фото, Экспедиционное судно «Полар принс»

Вначале батискаф искали эхолотами, затем, во вторник, доставили на место и пустили в дело беспилотный спускаемый аппарат.

Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.

В этом районе также были размещены гидроакустические буи.

Джон Могер заявил, что если судно обнаружат под водой, для его спасения потребуются дополнительные специалисты.

Майк Малрой, бывший заместитель министра обороны США, сказал Би-би-си, что, скорее всего, поднять «Титан» на поверхность смогут лишь специализированные дистанционные подводные аппараты ВМС США.

Кто был на борту?

На данный момент известны имена четырех человек из пяти, находившихся на борту: это 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Автор фото, LOTUS EYES PHOTOGRAPHY Подпись к фото, Хэмиш Хардинг написал в "Инстаграме", что преисполнен гордости в предвкушении экспедиции к затонувшему "Титанику"

Хардинг – глава базирующейся в Дубае компании Action Aviation, занимающейся продажами и операциями с бизнес-джетами.

В воскресенье в твиттере его фирма сообщила, что «Титан» успешно начал погружение.

Во вторник семья Давуд заявила: «Наш сын Шахзада Давуд и его сын Сулеман отправились в путешествие, чтобы посетить останки «Титаника» в Атлантическом океане. На данный момент связь с их подводным аппаратом потеряна, и информация ограничена».

«Мы очень благодарны за беспокойство, проявленное нашими коллегами и друзьями, и просим всех молиться за их безопасность и в то же время предоставить семье возможность сохранить приватность», - говорится в заявлении.

Давуд - член одной из богатейших семей Пакистана и попечитель Института SETI по поиску внеземных цивилизаций.

На борту также находился французский исследователь Поль-Анри Наржоле, сообщил Би-би-си представитель семьи. Исследователь, получивший прозвище «Мистер Титаник» - бывший водолаз французского флота, неоднократно исследовавший останки легендарного лайнера.

СМИ сообщают, что в составе команды также Стоктон Раш, исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей погружение. Компания подтвердила это сообщение.

Что там делал «Титан»?

На сайте компании OceanGate, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, говорится, что после успешных экспедиций к останкам «Титаника» в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

В «Твиттере» компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший в 1912 году океанский лайнер.

Такое путешествие компания называет «шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное».

Одно погружение к «Титанику» с возвращением на поверхность, по сообщениям, занимает около восьми часов.

«Титаник» находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Что могло случиться?

Эксперт по глубоководным аппаратам, профессор Алистер Грейг из Университетского колледжа Лондона в интервью Би-би-си предложил несколько вариантов развития событий.

Согласно одному из них, на «Титане» случилась авария, судно сбросило балласт и поднялось на поверхность.

«Если произошел сбой питания или связи, - а это могло случиться, - тогда подводный аппарат будет дрейфовать на поверхности, ожидая, когда его найдут», - сказал он.

Другой сценарий, по его словам, заключается в том, что корпус субмарины получил повреждение и начал наполняться водой. «Тогда прогноз не очень благоприятный», - сказал Грейг.

По словам профессора Грейга, если аппарат опустился на морское дно и не может подняться на поверхность собственными силами, то вариантов остается немного.

«Хотя подводный аппарат может быть еще цел, но, если он находится на глубине более 200 м, есть очень мало судов, способных опуститься на такую глубину, и уж точно это не смогут сделать водолазы, - сказал он. - Аппараты, предназначенные для спасения подводных лодок ВМС, конечно, не могут опуститься на глубину, близкую к глубине «Титаника»».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Затонувший «Титаник» привлекает не только ученых, но и туристов

По словам директора программы Би-би-си Travel Show Саймона Платтса, снявшего в прошлом году документальный фильм о «Титане», Стоктон Раш, генеральный директор и основатель компании OceanGate, не дает никаких гарантий, что во время погружения пассажиры смогут увидеть останки «Титаника», и предупреждает, что это весьма опасная среда.

По его словам, субмарина управляется с помощью инновационных технологий, которые иногда могут давать сбои.

В интервью Би-би-си Платтс сказал: «У меня сложилось впечатление, что иногда что-то может пойти не так. Но, когда я был на субмарине, не было никаких признаков того, что может случиться катастрофа».

Бывший директор австралийского проекта по спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн в интервью Би-би-си сказал, что задача людей на борту батискафа - сохранять самообладание и не расходовать слишком много кислорода.

Если они начнут паниковать или слишком много двигаться, то запасы кислорода быстро подойдут к концу, напомнил он.

Вторая проблема, по его словам, это поиск «Титана». Обнаружить его на поверхности будет сравнительно легко, а под водой – гораздо сложнее.

Что известно о «Титане»?

«Титан» - это пятиместный подводный аппарат, предназначенный для погружения на глубину до 4000 метров и движущийся со скоростью три узла - примерно 5,5 км/ч.

Помимо доставки водолазов к затонувшему «Титанику», аппарат используется для обследования и осмотра подводного рельефа, проведения исследований и сбора данных при съемках фильмов. На нем также испытывают новые образцы оборудования и программного обеспечения для них.

По словам представителей OceanGate, «Титан» оснащен самыми современными системами освещения и подводной навигации, а также внутренним и внешним 4K видео- и фотооборудованием.

Согласно сайту OceanGate, подлодка, рассчитанная на пять человек, оснащена системой мониторинга корпуса судна в режиме реального времени.

Во время погружения специальные датчики следят за изменениями давления на корпус и оценивают его целостность.

«Эта бортовая система мониторинга дает пилоту раннее предупреждение с достаточным запасом, чтобы прервать спуск и безопасно вернуться на поверхность», - утверждают в компании.

Американский партнер Би-би-си - телеканал CBS - отправлял в прошлом году своего репортера Дэвида Пога на батискафе компании OceanGate к затонувшему «Титанику».

По словам Пога, перед погружением он подписал документ о том, что берет на себя ответственность за возможные последствия. В нем, в частности, говорилось, что «Титан» - это экспериментальное судно, не имеющее государственной сертификации, и погружение на нем может привести к травмам или гибели.