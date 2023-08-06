Монумент «Родина-Мать» в Киеве лишился советского герба. Теперь вместо него трезубец – символ независимой Украины

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "На монументе «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР.", Продолжительность 0,49 00:49 Подпись к видео, На монументе «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР

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9 минут назад

Утром в воскресенье рабочие установили трезубец – официальный символ Украины – на щит монумента «Родина-Мать» в Киеве.

Расположенный на берегу Днепра памятник «Родина-Мать» — самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом — 102 метра. Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

В начале августа по решению украинского правительства со щита скульптуры был снят герб СССР, находившийся там с момента ее установки.

Установка трезубца была запланирована на субботу, однако работам помешал сильный ветер. Высота памятника вместе с постаментом составляет 102 м, и до наступления темноты рабочим удалось поднять трезубец лишь на четверть этой высоты.

«Это произошло! Украинский трезубец на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Благодарю всех, благодаря кому это произошло - доноров, проектировщиков, строителей, скульптора, работников Музея Войны, всех, кто болел за эти изменения и поддерживал», – написал в телеграм-канале экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Монтаж панелей щита продолжается.

Ранее и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что полностью работы должны быть завершены ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Герб СССР отправят на хранение в музей.

Кроме того, сам монумент планируют переименовать. Вместо «Родины-Матери» его хотят назвать «Украина-Мать».

Как сообщил директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, ученый совет музея такое решение уже одобрил, но окончательно его еще должно утвердить министерство культуры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Работы по установке трезубца начались в субботу

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Скульптуру открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Строительство статуи с постаментом-музеем обошлось советскому государству в 12 миллионов рублей. Стоимость всего комплекса превысила 30 млн рублей.

В 2015 году, после развязанной Россией войны на Донбассе возникла идея в рамках процесса декоммунизации заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны.

Из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость монумента, работы неоднократно откладывали.

Летом 2022 года украинское правительство провело онлайн-опрос на государственной цифровой платформе «Дiя» о том, что делать с монументом. Голосование длилось с 7 по 21 июля, украинцам предлагали выбрать один из ответов: оставить всё, как есть, убрать герб СССР или заменить его трезубцем.

Всего в опросе приняло участие почти 780 тысяч человек. За последний вариант высказалось 85% проголосовавших.

13 июля этого года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на начало работ.

«Проектными решениями предусматривается установка трезубца на щите монумента, который соответствует изображению на малом государственном гербе Украины, — сообщило ведомство. — Трезубец заменит старый советский герб».

Новый герб на щите «Родины-Матери» изготовила металлургическая компания «Метинвест», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Метинвест» уточняет, что украинский герб изготовлен из стали производства завода «Запорожсталь», который в 1981 году изготовил материал для всего монумента.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Декоммунизация Украины

В середине апреля этого года Верховная Рада приняла закон, по которому в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы, в том числе официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).

Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Несколько лет назад в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были демонтированы многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с Советским Союзом, но и с Россией.

На ликвидацию советского герба и переименование статуи в «Украина-Мать» гневно отреагировали в Москве.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», - заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На фасаде главного здания российского МИД в центре Москвы и на многих других правительственных зданиях герб СССР находится до сих пор.