Гражданская война в Судане: систематические изнасилования женщин — в Дарфуре и не только

Автор фото, Reuters

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15 минут назад

Десятки женщин по всему Судану подверглись сексуальному насилию после того, как в апреле вспыхнул конфликт между регулярной армией и военизированными «Силами быстрой поддержки» (RSF/ СБП). В регионе Дарфур на западе страны на фоне гражданской войны возобновился террор против темнокожего местного населения, включающий в себя в качестве одного из главных элементов изнасилования женщин.

Корреспондент Арабской службы Би-би-си Мохамед Осман поговорил со многими суданскими женщинами. Они рассказали ему, что были изнасилованы бойцами военизированных формирований СБП.

Предупреждение: эта статья содержит информацию, которая может вызвать острую психологическую реакцию у некоторых читателей.

Колтом пережила не только групповое изнасилование, четверо боевиков из RSF также подвергли ее оскорблениям на расовой почве.

«Это были просто варвары. Они по очереди насиловали меня под деревом. Я просто пошла за дровами, чтобы развести костер и согреться», — рассказала женщина дрожащим голосом по телефону.

Мы изменили ее имя, а также имя другой женщины, пережившей изнасилование, о которой рассказывается в этой статье.

Колтом, которой за 40, принадлежит к темнокожей африканской общине масалитов Западного Дарфура, сильно пострадавшего от войны, а ее насильниками были арабы из «Сил быстрой поддержки».

Эту военизированную группировку обвиняют в совершении многочисленных преступлений в ходе конфликта в Дарфуре, который все больше приобретает расовую и этническую окраску.

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Колтом жила в Эль-Генейне — историческом центре темнокожих африканцев в Дарфуре, столице королевства Масалит. Она была вынуждена бежать оттуда с больным мужем и детьми.

Колтом говорит, что ее насильники приказали ей покинуть город, поскольку он «принадлежит арабам». Многие темнокожие жители региона подозревают, что СБП вместе с ополчением, известным как Джанджавид, стремятся установить арабскую власть над этнически неоднородным местным населением.

Гражданская война в Судане разразилась в середине апреля после того, как поссорились командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан и командующий СБП Мохамед Хамдан Дагало, более известный как «Хемети».

Их вражда вновь разожгла конфликт в Дарфуре, который изначально разгорелся в 2003 году и привел к гибели примерно 300 тыс. человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Суданские женщины, бежавшие от насилия в Дарфуре, вынуждены ютиться в лагерях для беженцев в Чаде

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В результате последнего конфликта более 160 тыс. человек, в основном из общины Масалит, вынуждены были бежать в Чад. Сколько людей погибло — неизвестно, самая консервативная оценка числа погибших в одной Эль-Генейне составляет 5 тыс. человек.

Боевиков СБП также обвиняют в зверствах в самом густонаселенном штате Судана — Хартуме, где находится одноименная столица.

СБП контролируют большую часть штата, а армия пытается их оттуда вытеснить, но пока безуспешно. Боевые действия привели к бегству почти 2 млн. человек с середины апреля.

В Хартуме насилие не приняло расового или этнического характера. Жертвами непрекращающихся боев становятся и арабы, и люди иных этнических групп.

24-летняя Ибтиссам рассказала Би-би-си, что собиралась навестить свою тетю, когда ее остановили трое боевиков СБП.

«Они наставили на меня оружие и спросили, куда я иду. Когда я сказала им, что иду к тете, они обвинили меня в том, что я из армейской разведки», — сказала она срывающимся голосом.

Солдаты посадили женщину в свою машину и отвезли в ближайший дом.

«В доме я увидела еще одного мужчину, раздетого до нижнего белья. Я попыталась убежать. Но один из солдат ударил меня так сильно, что я упала на пол», — сказала Ибтиссам и заплакала.

«Они втроем по очереди насиловали меня более одного раза. Затем они затащили меня обратно в свою машину и бросили на обочине дороги на закате», — рассказала она.

Ибтиссам сказала, что чувствовала себя «ужасно униженной и обозленной».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Судан находится в состоянии гражданской войны с апреля 2023 года

Отделение ООН по правам человека в Судане заявило в начале июля, что получило сообщения о 21 случае сексуального насилия в отношении как минимум 57 женщин и девочек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, почти во всех случаях, о которых сообщалось в его офис, именно боевики СБП были идентифицированы как насильники.

И ООН, и местные правозащитные группы считают, что реальный масштаб преступлений гораздо шире.

Суданская правозащитница Ахлам Насер заявила, что не сомневается в том, что изнасилование «систематически» используется как метод ведения войны, для запугивания людей.

«[Изнасилование] применялось в Дарфуре в прошлом и используется в нынешней войне в Хартуме, в частности, СБП», — сказала она.

Ахлам Насер также бежала из страны. Правозащитница сказала, что тоже слышала ужасные истории от некоторых женщин в Хартуме.

«В некоторых случаях матерей насиловали на глазах у детей», — утверждает Насер.

СБП отрицают причастность своих боевиков к этим нападениям.

В голосовом сообщении, отправленном корреспонденту Би-би-си, представитель СБП Мохаммед аль-Мухтар сказал, что бойцы «привержены самым высоким этическим стандартам ведения войны».

«Ведутся преднамеренные кампании, направленные на то, чтобы очернить репутацию наших бойцов после одержанных нами военных побед», — добавил он.

Когда я сказал ему, что разговаривал с женщинами, которые опознали боевиков СБП как нападавших, аль-Мухтар сказал, что ответственность за зверства несут люди, маскирующиеся под членов СБП.

Из-за продолжающегося конфликта пострадавшие от насилия почти не получают помощи от медицинских и социальных служб Судана. Большинство больниц больше не работают, а добраться до тех немногих, которые еще функционируют, может быть очень сложно.

Колтом и Ибтиссам сказали мне, что причинённая им боль останется с ними на всю жизнь.