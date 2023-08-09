Пожар в пансионате для людей с особенностями развития во Франции: погибли 11 человек

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54 минуты назад

В результате пожара в пансионате для людей с ограниченными возможностями обучения на востоке Франции погибли 11 человек.

Пожар в городе Винтсенайм тушили около 80 сотрудников экстренных служб, он вспыхнул в среду примерно в 06:30 утра по местному времени.

Пожар был потушен, но причина его возникновения пока не определена.

Из здания эвакуировали 17 человек, по меньшей мере один человек доставлен в больницу.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на трагические события.

«Мы знаем, что все случилось на втором этаже, — сказала заместитель прокурора округа Кольмар Натали Килвассер агентству Reuters. — Людям на втором этаже было трудно выбраться, и именно там были обнаружены тела».

По ее словам, пока нет информации ни от одного свидетеля, поэтому никто не знает точных причин, по которым люди оказались в ловушке.

Пожар вспыхнул недалеко от Винтсенайма, недалеко от границы с Германией и примерно в 70 км к югу от города Страсбург.

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В здании находились две группы взрослых из двух разных благотворительных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями, сообщили местные власти региона Верхний Рейн.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн посетила место происшествия и поговорила со спасателями.

На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, что частично деревянное здание ранним утром в среду уже почти полностью было охвачено огнем.

Здание представляет собой старый амбар, переделанный в трехэтажный дом.