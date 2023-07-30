Переворот в Нигере: соседи страны угрожают ввести войска, если военные не вернут президента

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники хунты бросали камни во французское посольство и кричали: «Слава России!»

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13 минут назад

Лидеры стран Западной Африки заявили, что военная хунта, захватившая власть в Нигере, должна в течение семи дней восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума. В противном случае они угрожают применить военную силу.

Переворот в Нигере резко осудили многие международные организации, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), ЕС и ООН.

В воскресенье лидеры Ecowas собрались на срочный саммит в соседней Нигерии, чтобы обсудить возможные меры после очередного военного переворота в регионе: ранее военные захватили власть в Мали и Буркина-Фасо.

В заявлении, зачитанном после саммита, говорится, что блок в целом следует политике «нулевой терпимости к переворотам» и «примет все необходимые меры для восстановления конституционного порядка», если их требование о возвращении к власти законного президента не будет выполнено.

Там отмечается, что «такие меры могут включать применение силы» и что представители военного руководства стран Западной Африки должны «немедленно» встретиться, чтобы спланировать эту операцию и скоординировать свои действия.

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Лидеры Западной Африки также объявили о немедленном запрете на пролет любых коммерческих рейсов над территорией Нигера, закрытии всех сухопутных границ и введении финансовых санкций против хунты. Военным, участвовавшим в перевороте, будет запрещено путешествовать, а их активы будут заморожены.

В преддверии этого саммита генерал Абдурахман Чиани — глава подразделения президентской гвардии, объявивший себя новым лидером Нигера, — предостерег Ecowas и западные страны от подобного вмешательства.

«Мы еще раз заявляем Ecowas или любому другому авантюристу нашу твердую решимость защищать нашу родину», — говорится в заявлении, которое было зачитано по телевидению.

«Долой Францию! Да здравствует Россия!»

О свергнутом президенте не было слышно с утра четверга, когда его поместили под арест в его же собственном президентском дворце. ЕС, Франция и другие страны продолжают считать Базума законным лидером Нигера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На транспаранте написано: "Да здравствует Нигер, да здравствует Россия"

Тем временем сотни сторонников переворота собрались у посольства Франции в столице страны Ниамее. Они кричали: «Долой Францию!», сожгли французский флаг и бросали камни во французское посольство.

Полиции удалось их разогнать только при помощи слезоточивого газа.

Некоторые из сторонников путчистов, по сообщению агентства AFP, скандировали: «Да здравствует Россия!» и «Да здравствует Путин!» Это в очередной раз подтвердило опасения, что бывшая французская колония после военного переворота может развернуться в сторону России, как это уже произошло после перехода власти в руки военных в Мали и Буркина-Фасо.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Толпа, собравшаяся у французского посольства

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Впрочем, официально Россия осудила захват власти военными в Нигере. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что «переворот — это антиконституционная затея» и в Нигере «необходимо восстановить конституционный порядок».

При этом в российском интернете, включая близкие к ЧВК «Вагнер» паблики, распространяется голосовое сообщение главы организации Евгения Пригожина, который, наоборот, хвалит путчистов и называет переворот триумфом.

«То, что произошло в Нигере, — это борьба народа Нигера с колонизаторами, пытавшимися держать их в состоянии, которые были в Африке сотни лет назад. (…) Это фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов», — говорит голос, похожий на Пригожина.

Би-би-си не удалось проверить подлинность этих комментариев.

В Мали хунта привлекла ЧВК «Вагнер» для помощи в борьбе с военизированными исламистскими группировками.

В отчете ООН, опубликованном в мае этого года, говорится, что в этой стране ЧВК «Вагнер» принимала прямое участие в так называемой резне в Муре, где были убиты более 500 не исламистских боевиков, а мирных граждан.

Реакция Запада

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум тесно сотрудничал как с региональными, так и с западными странами в борьбе с военизированными исламистскими группировками в регионе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 23 июня 2023 года. Мохамед Базум и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна

В субботу ЕС и Франция заявили, что приостанавливают всю финансовую поддержку Нигера и прекращают сотрудничество в области безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает и не намерен признавать новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате военного путча. Мохамед Базум, по его словам, «остается единственным легитимным президентом Нигера», которого следует немедленно освободить.

Ранее Нигер получал значительные объемы западной помощи, в том числе из ЕС и США, в качестве союзника в борьбе с джихадистскими повстанцами, дестабилизирующими регион Сахеля. (Сахель - тропический саванный регион в Африке, куда входят 12 стран, включая Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад, с 300 млн населения.)

В последние годы французские войска и войска ООН были вынуждены уйти из соседнего Мали, но полторы тысячи солдат Франции все еще находятся в Нигере.

Свержение Базума может привести к их полному выводу и ухудшению ситуации с безопасностью как в самом Нигере, так и во всем регионе.

Свергнутый демократически избранный президент Нигера Базум также поддерживал контакты с президентом Украины и присоединился к «Крымской платформе» — форуме, созданном для возврата контроля Киева над аннексированным полуостровом.