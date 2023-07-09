«Организованная атака»: кто и как устроил погром на прайд-фестивале в Тбилиси?

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Последствия погрома на месте проведения фестиваля

Автор, Нина Ахметели

Должность, Би-би-си, Тбилиси

час назад

Фестиваль, который должен был состоятся в Тбилиси 8 июля и стать завершающим мероприятием «Недели прайда», был отменен в последний момент из-за насильственной акции гомофобных групп. Прорвав полицейские кордоны, участники акции устроили погром на территории у озера Лиси, где должен был пройти прайд фестиваль. Организаторы фестиваля считают это спланированной операцией властей.

«Любовь не победишь!» — под таким слоганом с 1 июня в Тбилиси проходила «Неделя прайда», в рамках которой без инцидентов прошел вечер открытия и конференция. Среди гостей этих мероприятий были послы и представители международных организаций.

Фестиваль должен был стать завершением «Недели прайда» и, как и остальные мероприятия, планировался в закрытом режиме с усиленными мерами безопасности.

Организаторы мероприятия обещали посетителям фестиваля музыку, выставки, шоу и отдых от «неравной и несправедливой среды». Полиция в свою очередь обещала принять все меры для обеспечения безопасности.

Хотя фестиваль проходил не в публичном месте, а на частной территории, ультраконсервативные группы грозились его сорвать. Однако организаторы фестиваля, которые проводили переговоры с представителями МВД, до последнего момента были настроены оптимистично.

Подпись к фото, Противники фестиваля собрались за несколько часов до его начала

Ситуация накалилась к полудню субботы, за несколько часов до начала фестиваля. Часть его противников собрались на акции на проспекте Важа-Пшавела и двинулись шествием к месту проведения фестиваля. Еще одна акция против прайд-фестиваля собралась на территории у озера Лиси.

Правоохранители сопровождали участников шествия. Полиция была мобилизована и на месте проведения фестиваля. Несмотря на это, участники гомофобной акции довольно быстро смогли прорвать полицейский кордон. К тому времени до начала фестиваля оставалось совсем немного.

Находящихся на тот момент на территории фестиваля организаторов и участников, которые готовились к мероприятию, эвакуировали на маршрутных такси.

«Нам пришлось эвакуироваться. МВД не смогло обеспечить безопасность фестиваля», — сообщил в распространенном в фейсбуке заявлении вскоре после прорыва полицейского кордона движение Tbilisi Pride, организатор фестиваля и «Недели прайда» в Тбилиси.

Территорию Lisi Wonderland, где должен был состоятся фестиваль, превратился в арену очередного гомофобного погрома. Ворвавшиеся на территорию фестиваля, участники акции повредили установленные здесь конструкции, часть инвентаря и декорации.

На распространенных СМИ кадрах видно, как они берут прохладительные напитки из подготовленных для фестиваля стоек. Здесь же они разорвали радужный флаг.

«Спланированная операция»

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Приблизившись к месту проведения фестиваля, участники гомофобной акции довольно быстро смогли прорвать полицейский кордон

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что противникам проведения фестиваля удалось прорвать кордон полиции, потому что «обеспечить 100-процентную безопасность на всех акциях невозможно, особенно когда речь идет об открытой территории».

При этом он отметил, что организаторов фестиваля «удалось благополучно вывезти с территории, никаких повреждений они не получили».

Однако в организации Tbilisi Pride называют произошедшее совместной и хорошо спланированной операцией МВД и пророссийской группы «Альт-инфо» — одного из главных организаторов акции и кампании против проведения прайд-фестиваля.

Согласно заявлению Tbilisi Pride, полиция убеждала их, что ультраправые группы не смогут приблизится к территории фестиваля. А когда те окружили территорию, полиция не разгоняла их, а «эвакуировала» организаторов мероприятия в заранее подготовленном транспорте.

«Это была организованная атака грузинского правительства и путинистской насильственной группы — на демократию, права человека и невинных людей, которые хотели пользоваться основными правами, гарантированными конституцией», — считают в организации.

13 неправительственных организаций в совместном заявлении выразили солидарность ЛБГТ-сообществу. По мнению авторов заявления, МВД Грузии продолжает проводить толерантную политику по отношению к группам, разжигающим ненависть, и вместо выполнения своих обязанностей позволяет нарушать свободу выражения и собраний других людей, беспрепятственно распространять призывы к насилию (и реализовывать их).

Авторы заявления назвали произошедшее продолжением событий 5 июля 2021 года. При расследовании тех событий, по их мнению, без ответа остался вопрос об ответственности организаторов насильственный акций и ответственности государства.

Собраться протестовать против прайд-фестиваля призывали в том числе те, кто стоял за организацией акцией 2021 года, против которых ни МВД, ни прокуратура не предприняли никаких действенных мер, несмотря на доказательства, считают они.

5 июля прошлого года агрессивные гомофобные группы устроили погром в офисе организации «Тбилиси прайд» и превратили центр города в арену для расправы над журналистами под предлогом недопущения проведения марша достоинства в рамках «Недели Прайда».

В тот день в центре Тбилиси пострадали более 50 человек, преимущественно журналисты. Организаторы «Недели прайда» и тогда были вынуждены отменить запланированное мероприятие.

Правозащитники и часть журналистов требовали наказать организаторов насилия. Однако обвинений никому до сих пор предъявлено не было, а во вторую годовщину этих событий председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что не было установлено ни одного факта организации преступления, а значит с юридической точки зрения и организаторов у насильственной акции нет.

«Это не путь в ЕС»

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, 5 июля 2021 года агрессивные гомофобные группы превратили центр Тбилиси в арену для расправы над журналистами

С критикой правящей партии и правоохранительных органов после вынужденной отмены прайд-фестиваля выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам президента Грузии, были нарушены гарантированные конституцией каждому защита права на свободу выражения и свободу собраний.

«Защита права на собрание — это как раз проведение мероприятия, а не опустошение места. Как будто не было другого способа обеспечить безопасность. В такой форме и с таким мотивом можно представить себе, что любое мероприятие, форма или содержание которого не понравятся какой-либо радикальной группе, наверное, будет сорвано, если правоохранительные органы будут действовать в той форме, как сегодня», — заявила президент (имеет ограниченные полномочия).

Президент призвала МВД предотвращаться любые насильственные действия, а правящую партию — прекратить поощрять язык ненависти и конфронтацию.

Срыв прайд-фестиваля и действия гомофобных групп не остались незамеченными западными партнерами Грузии. Разочарование тем, что не были обеспечены безопасность и свобода собрания, выразила делегация ЕС в Грузии.

Посольство США в Грузии напомнило, что власти обязаны защищать основные права всех граждан Грузии, и призвало привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон. С подобным призывом обратился к властям и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон.