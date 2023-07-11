Завещание под подушкой. Дети «королевы соула» Ареты Франклин судятся из-за последней воли певицы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арета Франклин - одна из самых знаменитых американских певиц современности

19 минут назад

Когда Арета Франклин умерла в 2018 году, родственники королевы соула и одной из знаменитейших американских певиц думали, что она не оставила никаких распоряжений о судьбе своего многомиллионного состояния. Однако через несколько месяцев они обнаружили сразу два завещания, написанных в разные годы. Теперь сыновья Франклин судятся между собой, чтобы решить, какой из документов нужно считать подлинной волей певицы.

Завещания Ареты Франклин были найдены в ее поместье в Детройте, штат Мичиган, через девять месяцев после ее смерти от рака. Одно из них оказалось в закрытом шкафу, а другое обнаружили в блокноте, лежавшем под одной из подушек дивана в гостиной.

В обоих случаях наследниками певицы станут ее дети, но, судя по всему, управление ее состоянием в разных документах описано по-разному.

Один из сыновей настаивает, что подлинным следует признать документ, датированный июнем 2010 года (он находился в закрытом шкафу). Двое других считают, что настоящее завещание было написано гораздо позже, в марте 2014-го (когда были заполнены несколько страниц в блокноте).

Старший сын певицы Кларенс Франклин в тяжбе не участвует. Он живет в специальном пансионате в Мичигане и находится под законной опекой.

Решить спор предстоит суду присяжных из шести человек.

Слушания начались в понедельник, и ожидается, что решение будет принято к концу недели.

Суд выслушает свидетельские показания сыновей Ареты Франклин, ее племянницы Сабрины Оуэнс и эксперта-графолога.

Чем отличаются завещания

Оба завещания написаны от руки — с примечаниями на полях и таким почерком, что местами его трудно расшифровать.

В большинстве штатов такие документы не имеют законной силы, но в Мичигане рукописные завещания признаются, если соответствуют другим критериям.

Теодор Уайт II — третий ребенок Франклин от ее недолгого брака с бывшим менеджером — утверждает, что нотариально заверенный 11-страничный документ 2010 года является действительным завещанием.

В нем он назначается соуправляющим состояния матери вместе с племянницей Франклин Сабриной Оуэнс. Ранее Оуэнс управляла им самолично.

Также в этой версии завещания содержится призыв к Кекалфу и Эдварду Франклин — второму и четвертому сыновьям певицы — получить диплом или степень в области бизнеса, если они хотят получить выгоду от наследия певицы.

Однако Кекалф и Эдвард настаивают, что основной волей их матери является версия завещания 2014 года на четырех страницах, написанных в блокноте.

В ней соуправляющим наследства назначается именно Кекалф, а не Теодор Уайт II. Там также сказано, что он и его внуки должны получить в наследство особняк Ареты Франклин стоимостью 1,2 млн долларов.

Адвокат опекуна Кларенса Франклина заявил Би-би-си, что с его братьями достигнуто соглашение, которое дает Кларенсу определенный процент от имущества, независимо от исхода судебного процесса.

Что осталось после Ареты Франклин

Кроме поместья, значительную часть наследства Ареты Франклин составляют деньги, заработанные певицей за время ее карьеры, и авторские права на ее музыкальное наследие.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Арета Франклин завещала продать свои сценические наряды с аукциона

После смерти Франклин в 2018 году ее состояние оценивалось в 80 млн долларов. Однако с тех пор оценки были значительно снижены, в том числе из-за невыплаченных налогов: сейчас считается, что размеры наследства составляют около 6 млн долларов.

Документ от 2014 года также предусматривает, что сценические платья Франклин должны быть либо проданы с аукциона, либо переданы Смитсоновскому институту в Вашингтоне.

На фоне тяжбы Сабрина Оуэн устранилась от обязанностей управляющего имуществом своей тети, сославшись на то, что Арета Франклин всегда оберегала свою частную жизнь и дела семьи и не одобрила бы шумихи вокруг своего завещания.

«Я люблю своих двоюродных братьев, не испытываю к ним никаких плохих чувств и желаю им всего наилучшего», — заявила она.

В течении более чем полувековой музыкальной карьеры 20 альбомов Ареты Франклин входили в первую десятку американских хит-парадов, десятки синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица 18 раз удостаивалась высшей музыкальной премии «Грэмми».

Как и многие афроамериканские вокалисты своего поколения, Франклин начинала петь госпел — религиозные песнопения в баптистских церквях, но со временем стала подлинным универсалом, включив в свой репертуар джаз, соул, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл.