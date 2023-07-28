В Днепре российская ракета попала в многоэтажный жилой дом и здание СБУ

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11 минут назад

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого пострадал многоэтажный жилой дом. Разрушено много квартир на верхних этажах.

«Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека», — сообщило МВД Украины.

Однако, судя по кадрам с места события, разрушения в доме были значительными, поэтому жертв может быть больше.

«На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям предоставляют необходимую помощь», — заявили в украинской полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор», — написал Зеленский в соцсетях.

Российские военные данные об обстреле Днепра не комментировали.

В городе была объявлена воздушная тревога.