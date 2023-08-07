«Тела женщин и детей лежали повсюду». В крушении пассажирского поезда в Пакистане погибли не менее 30 человек

Автор фото, AFP

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11 минут назад

По меньшей мере 30 человек погибли и около ста получили ранения в результате схода с рельсов поезда на юге Пакистана.

Несколько вагонов поезда Hazara Express перевернулись в районе железнодорожной станции Сахара в городе Навабшах, расположенном примерно в 275 км от Карачи.

Раненых пассажиров доставили в близлежащие больницы. Спасатели пытаются освободить людей из-под искореженных обломков.

По словам министра железных дорог страны Саада Рафика, первоначальное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью. Следователи пытаются установить, почему произошла авария.

Среди версий, по словам министра, техническая поломка или акт саботажа.

Железнодорожная сеть Пакистана находится практически в антикварном состоянии, и аварии поездов там случаются довольно часто.

На видеозаписях, размещенных в соцсетях, видны десятки людей на месте крушения, некоторые пассажиры пытаются самостоятельно выбраться из опрокинутых и смятых вагонов.

Автор фото, AFP

Представитель железной дороги в Карачи сообщил, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

Один из выживших пассажиров рассказал Би-би-си, что видел множество женщин и детей, лежащих на земле.

«Они стонали и кричали от боли. Я не знал, что мне делать. Я набирал руками воду из канала неподалеку и лил ее на лица тех, кто был без сознания, надеясь, что они придут в чувство», - сказал Насир Ахмед.

По словам Насира, он смог выжить, потому что вывалился из окна вагона после того, как состав сошел с рельсов.

«Мы проснулись внезапно, когда почувствовали, что наш вагон летит куда-то вниз. Это было похоже на апокалипсис», - рассказал еще один пассажир, Аслам, который путешествовал со своим сыном.

В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлена чрезвычайная ситуация.

Автор фото, AFP

Министр информации провинции Синд Шарджил Мемон заявил Би-би-си, что главный приоритет правительства сейчас - оказание помощи пострадавшим. Спасателям на месте крушения помогали военные и сотрудники силовых структур, которые участвовали в разборе обломков и извлечении пострадавших, зажатых среди конструкций поезда.

По словам официальных лиц, вечером в воскресенье спасательные работы на месте крушения были завершены.

В 2021 году в провинции Синд произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек и десятки получили ранения.

По данным местных СМИ, в период с 2013 по 2019 год в подобных инцидентах погибли 150 человек.