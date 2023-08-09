У итальянского острова Лампедуза затонула лодка с мигрантами, 41 человек погиб

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 3 августа неподалеку от Лампедузы испанское НПО спасло 194 нелегальных мигранта

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8 часов назад

В результате крушения лодки с мигрантами у итальянского острова Лампедуза погиб 41 человек.

Четверо выживших после кораблекрушения рассказали спасателям, что плыли на лодке, в которой находилось в общей сложности 45 человек, включая троих детей.

Судно отплыло из города Сфакс в Тунисе, но через несколько часов перевернулось и затонуло.

Власти Туниса говорят, что Сфакс, портовый город примерно в 130 км от Лампедузы, является точкой притяжения для нелегальных мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие за лучшей и более безопасной жизнью в Европе.

Уцелевших подобрало мальтийское грузовое судно и передало в руки итальянской береговой охраны.

За последние дни итальянские патрульные катера и благотворительные группы спасли около 2000 человек, прибывших на Лампедузу.

В воскресенье итальянская береговая охрана сообщила о еще двух кораблекрушениях, в которых около 30 человек пропали без вести.

А в понедельник власти Туниса заявили, что обнаружили 11 тел погибших около Сфакса.