Нуланд посетила Нигер. Во встрече со свергнутым президентом ей отказали

Автор фото, AFP

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28 минут назад

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с военными, которые ранее отстранили президента от власти. Во встрече с самим свергнутым президентом, а также лидером переворота ей отказали.

Нуланд рассказала журналистам перед вылетом из столицы страны Ниамея, что встреча с военными продолжалась более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось.

«Эти беседы были чрезвычайно откровенными и временами довольно трудными, – сказала она. – Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за [переворот], есть желание вернуться к конституционному порядку».

По словам Нуланд, она встретилась с бригадным генералом Муссой Салау Барму, который был назначен новым начальником военного штаба, и другими лидерами переворота, однако просьбы о встрече с главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, объявившим себя новым лидером страны, и свергнутым президентом Мохамедом Базумом остались без ответа, хотя представители США ранее поддерживали телефонные контакты с Базумом.

Нуланд сказала, что предоставила военным несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит Базума в должности или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российскими наемниками из ЧВК «Вагнер».

«Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Посмотрим, – сказала она. – Люди, которые предприняли эти действия здесь, прекрасно понимают, какой риск для их суверенитета представляет приглашение "Вагнера"».

Автор фото, EPA

США были в числе стран, которые осудили захват власти военными в Нигере.

В стране, как сообщал Белый дом, находится около тысячи американских военных, которые помогали свергнутому президенту бороться с повстанцами и выполняли другие задачи.

По данным Пентагона, выводить их из страны пока не планируется, однако часть деятельности после переворота была свернута.

«Что касается сотрудничества в области безопасности, то в настоящее время эти усилия приостановлены в свете сложившейся ситуации», – говорил на прошлой неделе представитель ведомства Пэт Райдер и уточнял, что речь, например, идет об обучении.

По его словам, американские военнослужащие в Нигере в основном находятся на территории военных баз, хотя и покидают их для взаимодействия с местными властями в случае необходимости.

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Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на прошлой неделе выдвинуло ультиматум руководителям мятежа, пригрозив применить силу, если свергнутый президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до вечера воскресенья.

Военные этот ультиматум проигнорировали, но закрыли воздушное пространство страны, опасаясь интервенции из соседних стран.

В четверг ЭКОВАС соберется на экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Би-би-си, что Вашингтон полностью поддерживает действия ЭКОВАС и его позицию по поводу кризиса в Нигере.

«Очень важно, чтобы конституционный порядок был восстановлен, и сейчас, на мой взгляд, ЭКОВАС играет очень важную роль в возвращении страны в это русло», – сказал Блинкен.