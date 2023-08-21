Трагедия в коллекторе Неглинки: найдены тела четырех диггеров

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, На фото - коллектор "Новоспасский" под Третьим транспортным кольцом Москвы

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55 минут назад

По меньшей мере четыре человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

Тело пропавшего диггера, по данным агентства, было обнаружено в понедельник близ причала парка «Зарядье» под «парящим» мостом в центре Москвы. Также телеграм-каналы сообщили, что там же, у Большого Устьинского моста в Москве обнаружено тело еще одного погибшего - предположительно, это один из участников диггерской экскурсии.

Ранее российские телеграм-каналы Mash и 112 передавали, что в Москве-реке были обнаружены тела юноши и девушки.

Позже агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города сообщило, что в коллекторе возле Павелецкого вокзала спасатели нашли тело погибшего мужчины - но пока непонятно, был ли он диггером.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в понедельник сообщил о трагедии в коллекторе реки Неглинки в центре города.

«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается», — говорится в посте в телеграм-канале Собянина.

До этого заявления мэра Москвы практически никаких официальных комментариев по поводу произошедшего не было.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, сообщили российские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источников агентств, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования, по данным телеграм-канала 112, был задержан и доставлен на допрос предполагаемый организатор экскурсии Никита Дубас.

Как пишет телеграм-канал «Подъем», экскурсию в воскресенье, 20 августа, вел 31-летний Константин Филиппов, который сейчас числится пропавшим без вести.

Телеграм-канал со ссылкой на слова коллеги Никиты Дубаса утверждает, что у пропавшего гида было мало опыта в диггерстве. Никита Дубас, по данным телеграм-канала, в момент, когда произошла трагедия, был в отпуске в Беларуси.

По данным телеграм-канала Baza, на экскурсию по коллектору Неглинки 20 августа были записаны 24 человека, однако информации о том, сколько человек пришло к назначенному времени, нет.

Экскурсия по коллектору во время ливня

Связь с группой пропала после сильного ливня, после чего родственники пропавших обратились в полицию, сообщали телеграм-каналы.

По информации телеграм-канала Baza, на экскурсии присутствовал 47-летний руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин со своей 15-летней дочерью. Также с ними был их 18-летний родственник со своей девушкой.

Запись на экскурсию велась на сайте диггеров, отмечает телеграм-канал 112. Экскурсия по коллекторам, судя по информации на сайте диггеров (сейчас эта информация недоступна), стоила 9 тысяч рублей с человека. При этом на сайте говорилось, что во время дождя экскурсия не проводится. Почему это условие было нарушено, неизвестно.

На Москву в воскресенье, 20 августа, обрушился мощный ливень, сопровождавшийся шквалистым ветром, грозой и градом. Меньше чем за час в городе и области выпало 40% месячной нормы осадков.

В столице до вечера понедельника был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Улицы некоторых районов города были затоплены, также вода лилась на некоторых станциях столичной подземки. Ливень с градом повредил крышу одной из крупнейших концертных площадок в столице VK Stadium.

После того, как утром в понедельник в СМИ появилась информация о гибели людей в коллекторе в центре Москвы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.