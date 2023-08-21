Трагедия в коллекторе Неглинки: найдены тела четырех диггеров

Коллектор "Новоспасский" под Третьим транспортным кольцом

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Подпись к фото,

На фото - коллектор "Новоспасский" под Третьим транспортным кольцом Москвы

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

По меньшей мере четыре человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

Тело пропавшего диггера, по данным агентства, было обнаружено в понедельник близ причала парка «Зарядье» под «парящим» мостом в центре Москвы. Также телеграм-каналы сообщили, что там же, у Большого Устьинского моста в Москве обнаружено тело еще одного погибшего - предположительно, это один из участников диггерской экскурсии.

Ранее российские телеграм-каналы Mash и 112 передавали, что в Москве-реке были обнаружены тела юноши и девушки.

Позже агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города сообщило, что в коллекторе возле Павелецкого вокзала спасатели нашли тело погибшего мужчины - но пока непонятно, был ли он диггером.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в понедельник сообщил о трагедии в коллекторе реки Неглинки в центре города.

«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается», — говорится в посте в телеграм-канале Собянина.

До этого заявления мэра Москвы практически никаких официальных комментариев по поводу произошедшего не было.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение.
Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Реклама подкастов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, сообщили российские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источников агентств, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования, по данным телеграм-канала 112, был задержан и доставлен на допрос предполагаемый организатор экскурсии Никита Дубас.

Как пишет телеграм-канал «Подъем», экскурсию в воскресенье, 20 августа, вел 31-летний Константин Филиппов, который сейчас числится пропавшим без вести.

Телеграм-канал со ссылкой на слова коллеги Никиты Дубаса утверждает, что у пропавшего гида было мало опыта в диггерстве. Никита Дубас, по данным телеграм-канала, в момент, когда произошла трагедия, был в отпуске в Беларуси.

По данным телеграм-канала Baza, на экскурсию по коллектору Неглинки 20 августа были записаны 24 человека, однако информации о том, сколько человек пришло к назначенному времени, нет.

Экскурсия по коллектору во время ливня

Связь с группой пропала после сильного ливня, после чего родственники пропавших обратились в полицию, сообщали телеграм-каналы.

По информации телеграм-канала Baza, на экскурсии присутствовал 47-летний руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин со своей 15-летней дочерью. Также с ними был их 18-летний родственник со своей девушкой.

Запись на экскурсию велась на сайте диггеров, отмечает телеграм-канал 112. Экскурсия по коллекторам, судя по информации на сайте диггеров (сейчас эта информация недоступна), стоила 9 тысяч рублей с человека. При этом на сайте говорилось, что во время дождя экскурсия не проводится. Почему это условие было нарушено, неизвестно.

На Москву в воскресенье, 20 августа, обрушился мощный ливень, сопровождавшийся шквалистым ветром, грозой и градом. Меньше чем за час в городе и области выпало 40% месячной нормы осадков.

В столице до вечера понедельника был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Улицы некоторых районов города были затоплены, также вода лилась на некоторых станциях столичной подземки. Ливень с градом повредил крышу одной из крупнейших концертных площадок в столице VK Stadium.

После того, как утром в понедельник в СМИ появилась информация о гибели людей в коллекторе в центре Москвы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые объекты.