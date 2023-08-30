#SeAcabó («Все кончено»): как футбольный поцелуй поднял Испанию на борьбу за права женщин

Автор фото, Getty Images

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час назад

Скандал с поцелуем в финале женского чемпионата мира по футболу всколыхнул не только общественность Испании, но и дал новый импульс борьбе за равные права в мировом женском футболе. С подачи испанских игроков и болельщиков начата компания #SeAcabó, которую уже назвали аналогом движения #metoo, зародившегося несколько лет назад в актерской среде.

#SeAcabó можно перевести как «все кончено» или «конец прежнему положению дел».

В футболках с такими надписями вот уже несколько дней выходят на поле игроки разных команд Новую символику подхватили болельщики, политики и просто неравнодушные к проблемам гендерного неравенства.

По словам многих присоединившихся к #SeAcabó, последней каплей для них в скандале с поцелуем стала позиция испанской федерации футбола, которая сначала осудила действия своего президента Луиса Рибиалеса, прилюдно поцеловавшего в губы нападающую сборной Испании Дженни Эрмосо, но буквально через сутки обвинила во лжи саму футболистку.

ФИФА на 90 дней отстранила Рубиалеса от должности главы испанской федерации, но он при полной поддержке большинства спортивных чиновников страны намерен отстаивать свою правоту в суде.

По некоторым данным, в отставку из-за несогласия с действиями своего президента ушли только семь членов федерации.

Также в субботу заявления об уходе подал тренерский состав и технический персонал женской сборной.

Более 50 футболисток заявили, что не выйдут на поле, пока Луис Рубиалес не будет полностью снят с поста президента федерации футбола.

Их поддерживает ряд испанских политиков, которые считают, что временное отстранение Рубиалеса – полумера.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Многие футболисты клубов испанской ЛаЛиги выходят на поле с хэштегом #SeAcabó на майках

Второй вице-премьер правительства Испании Иоланда Диас сразу после инцидента заявила, что с мачизмом в стране должно быть покончено и никто не должен избегать ответственности за действия, совершенные без согласия другой стороны.

Дженни Эрмосо настаивает, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй и физический контакт, он в свою очередь заявляет, что она лжет. По его словам, объятия и поцелуй произошли в эйфории победы испанок в финале ЧМ и по обоюдному желанию.

Не только футбольная победа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Дженни Эрмосо, мы с тобой» - написано на футболках болельщиц на стадионе Мадрида. Сама Эрмосо - в центре

Когда в минувшую субботу Дженни Эрмосо появилась на трибуне стадиона в Мадриде перед матчем женских команд «Атлетико Мадрид» и «АС Милан», ее встретили как героиню.

«Мы с тобой, Дженни Эрмосо», - было написано на развернутых баннерах, майках и временных татуировках зрителей.

Хэштэг #SeAcabó плотно циркулирует в испаноязычном интернете, акции за равноправие в женском футболе и против безнаказанности чиновников прошли во многих крупных городах Испании.

В сети множатся мемы и зарисовки в стиле «взгляд из будущего». Одна из них изображает внучку, которая просит свою бабушку рассказать ей, как она со своей командой в 2023 году выиграла чемпионат мира по футболу, на что бабушка отвечает: «Мы выиграли не только ЧМ , мы выиграли гораздо большее».

По словам сторонников #SeAcabó, необходимость в пересмотре гендерных ролей в испанском обществе назрела давно, и эпизод с поцелуем стал идеальным моментом для начала решительных действий.

«За шесть дней феминизм смёл Рубиалеса. За шесть дней #SeAcabó пришел на смену поцелую, на который Эрмосо никогда не давала согласия», - написала журналистка крупнейшего испанского издания the El País Изабель Валдес.

Сам Луис Рубиалес назвал происходящее псевдофеминизмом, своих критиков - идиотами, а себя - жертвой «социального убийства» все лишь за поцелуй, произошедший в эйфории победы.

Не только футбол

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акции с требованиями наказать Луиса Рубиалеса прошли по всей Испании

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Однако политический истеблишмент Испании видит ситуацию иначе.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес назвал поцелуй «неприемлемым», а исполняющая обязанности министра по делам равенства Ирен Монтеро сравнила его с «формой сексуального насилия, от которого женщины страдают ежедневно, но которое до сих пор было неприметным».

Даже испанские консерваторы, неоднократно подвергавшиеся критике со стороны феминисток, встали на сторону Эрмосо, заявив, что действия Рубиалеса стали всемирным позором Испании и отодвинули на второй план неверотяную победу прекрасных женщин, которые должны были быть единственными героинями финала ЧМ.

Испанские журналисты между тем напоминают, что обсуждаемая проблема выходит далеко за рамки футбола.

«[Обращаюсь] ко всем парням, которые ошеломлены реакцией на поступок Рубиалеса. Это происходит потому, что нечто подобное происходило с каждой из нас, будь то наш босс, клиент, учитель, друг, незнакомец – любой из вас», - написала в своей соцсети журналистка Иранза Варела.