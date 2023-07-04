Ракетный удар по Харьковской области: более 40 пострадавших, в том числе дети

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час назад

В результате российского удара по городу Первомайскому в Харьковской области пострадал 41 человек, в том числе 12 детей, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, ранения получили 43 человека.

Среди раненых детей — два младенца. По информации медиков, состояние попавшего в реанимацию 10-месячного мальчика стабилизировали, говорится в сообщении ГСЧС. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины.

В результате ракетного удара, нанесенного примерно в 13:35 по местному времени, было повреждено восемь многоэтажных домов и восемь автомобилей, сказано в сообщении.

По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города был нанесен из ракетного комплекса «Искандер». По его словам, в этом районе находятся только жилые дома.

Автор фото, Reuters

Российские военные не комментировали сообщения о десятках пострадавших в результате ракетного удара по Харьковской области.

«Половина микрорайона находится в непригодном для проживания состоянии», — цитируют украинские СМИ Антона Орехова, председателя Первомайского района.

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Первомайский находится примерно в 90 км к югу от Харькова и относительно далеко от нынешних очагов боевых действий, которые находятся преимущественно в Донбассе.

Но восточная часть Харьковской области была центром ожесточенных боев в первые дни российского вторжения в прошлом году, когда украинские войска отражали попытки российской армии продвинуться дальше вглубь страны.

Автор фото, Reuters