В Пакистане на канатной дороге застряли восемь человек. Усилиям спасателей мешает погода

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Watch: Pakistan cable car seen dangling over ravine", Продолжительность 0,38 00:38 Подпись к видео, Спасатели сначала пытались снять застрявших пассажиров с вертолетов

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час назад

В Пакистане идет операция по спасению шестерых детей в возрасте от 10 до 16 лет и двух взрослых, застрявших на канатной дороге над ущельем на северо-западе Пакистана. Пока удалось спасти двоих школьников.

По словам официальных лиц, группа из восьми человек направлялась в школу, когда один из тросов оборвался, и они остались висеть на высоте 274 м над землей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана приказал спасателям принять меры в связи с инцидентом.

На место происшествия прибыли вертолеты армии Пакистана, однако эвакуации мешают нестабильные погодные условия.

Как сообщил агентству Reuters сотрудник спасательной службы Шарик Риаз Хаттак, операции мешает порывистый ветер. Кроме того, есть опасения, что нисходящие потоки воздуха от винта вертолета могут нарушить и без того неустойчивое равновесие вагона канатной дороги.

По сообщениям местных СМИ, до прибытия спасателей пассажиры застрявшего вагона находились в нем не менее четырех часов.

Авария произошла во вторник около 07:00 по местному времени в долине Аллай в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщили агентству AFP спасатели, открытый вагон сейчас держится на одном тросе.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, За операцией наблюдают местные жители, в том числе родственники застрявших школьников

Местный полицейский Мухаммад Амджад, находившийся на месте происшествия, сообщил Би-би-си, что в операции участвуют четыре вертолета.

Один из пакистанских спецназовцев дважды пытался спуститься к вагону по тросу с вертолета, но успеха не добился.

Однако спасателям удалось передать застрявшим пассажирам немного еды и воды.

У одного из пассажиров – 16-летнего мальчика – больное сердце, и он уже более двух часов назад потерял сознание от жары и страха.

Поскольку до захода солнца остается уже немного времени, власти разрабатывают альтернативный план спасения, по которому с обеих сторон канатной дороги прокладывается новый трос на случай, если снять пассажиров с помощью вертолета не удастся.

Автор фото, Altaf Hussain Подпись к фото, Попытки снять людей с помощью вертолета успехом пока не увенчались

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Аллай – горный район, расположенный на высоте 2000 м над уровнем моря. Населенные пункты здесь лежат далеко друг от друга.

На большей части этого горного района на севере Пакистана отсутствует транспортная инфраструктура, здесь почти нет дорог. В большинстве районов для перемещения с одной горы на другую регулярно используются похожие подъемники.

Местный учитель рассказал пакистанскому изданию Dawn, что таким способом в школу ежедневно путешествуют около 150 человек, поскольку другого транспорта в районе нет.

Из долины, где живут застрявшие школьники, до самой школы – два часа пешего пути. Поэтому один из местных жителей, механик, решил построить подъемник, с помощью которого подняться наверх можно за четыре минуты.

По данным местной полиции, он получил разрешение на постройку от местных властей, которые к тому же ежемесячно проверяют его безопасность, однако подтвердить это Би-би-си пока не удалось.

Сегодня утром подъемник уже совершил четыре поездки в школу и обратно. На пятый раз канаты оборвались, рассказал Би-би-си местный полицейский.