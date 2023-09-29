Преступный «Офис» и бриллианты в сейфе. Швейцария предъявила обвинения Гульнаре Каримовой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Швейцарские прокуроры вели расследование против Каримовой много лет

час назад

Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как «Офис».

По словам прокуроров, 51-летняя Каримова – главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности.

Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей также вменяют отмывание средств, полученных незаконным путем, через ряд компаний и банковских счетов, расположенных в Швейцарии.

В результате расследования власти Швейцарии конфисковали более 340 млн швейцарских франков (370 млн долларов США) ее активов, которые должны быть возвращены в Узбекистан. Еще более 440 млн франков остаются под арестом, пока продолжается разбирательство.

Швейцарский адвокат Каримовой заявил, что она «оспаривает все обвинения и будет бороться за свое оправдание».

Гульнара Каримова — дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в 2016 году.

В течение многих лет она была известна общественной деятельностью, участием в светских мероприятиях, дружбой с мировыми знаменитостями и роскошным образом жизни.

Каримова много путешествовала по миру, представляя Узбекистан в качестве дипломата ООН. Благодаря этой должности, у нее был иммунитет от судебного преследования.

После смерти отца она пропала из публичного пространства и сейчас находится в тюрьме в Узбекистане, где отбывает 13-летний тюремный срок за мошенничество и отмывание денег.

В чем суть нынешних обвинений

В четверг Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что обвинения против Каримовой, а также еще одного фигуранта, неназванного руководителя узбекской телекоммуникационной компании, были переданы в федеральный уголовный суд Швейцарии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До 2013 года Каримова регулярно была в центре внимания

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Прокуроры утверждают, что Каримова была создателем и руководителем преступной организации, известной как «Офис». В нее вошли несколько десятков человек и более сотни компаний.

В Швейцарии организация начала работать в 2005 году, «чтобы скрыть капитал, полученный в результате преступной деятельности, на счетах и сейфах в швейцарских банках, а также путем покупки недвижимости», говорится в заявлении.

По словам прокуроров, изначальный капитал «Офиса» появился за счет крупных взяток, которые Каримова брала у иностранных компаний, желающих получить доступ к быстро развивающемуся узбекскому телекоммуникационному сектору. Благодаря своему влиянию в стране, она обещала обеспечить им условия для работы, говорится в заявлении.

«Полученные коррупционным путем средства… затем путем сложных операций переводились на различные банковские счета через несколько стран и различных компаний, а в конечном счете оказывались на конкретных банковских счетах в Швейцарии», — говорится в заявлении.

Эти счета были открыты от имени компаний, входящих в состав «Офиса». Предполагаемые бенефициары были подставными фигурами, а настоящим получателем была Каримова, говорится в обвинительном заключении.

Вскоре после предъявления обвинения федеральный прокурор Швейцарии заявил, что «Офис» «вел преступную деятельность как профессиональный бизнес, соблюдая обязательные правила и строгое распределение задач, а также прибегая к насилию и запугиванию».

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Бриллианты в сейфе

Как сообщает британское издание Financial Times, главным центром «Офиса», предположительно, была швейцарская компания Zeromax. Эта фирма обанкротилась в 2010 году, что стало вторым по величине банкротством в истории Швейцарии, отмечает газета.

Внимание к Zeromax было привлечено только 10 лет спустя, когда кредиторы подали в суд на ее аудитора, годами одобрявшего финансовую отчетность компании, несмотря на ее необычные расходы. В частности, миллионы долларов были потрачены на драгоценности, дорогие медицинские процедуры и недвижимость, не имеющие отношения к официальной деятельности холдинговой компании, связанной с природными ресурсам и строительством в Узбекистане.

Уголовное расследование также затронуло швейцарский банк Lombard Odier, который обвиняют в отмывании денег и в том, он что «не проявил достаточной осмотрительности при финансовых операциях», сообщил прокурор.

Каримова использовала сейфы в Lombard Odier для хранения бриллиантов и других драгоценных камней на миллионы франков. Более 400 миллионов швейцарских франков в этом банке по-прежнему заморожены на счетах Каримовой.

Опальная дочь

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гульнара Каримова на одном из приемов в Ташкенте, 2013 год

По мнению прокуратуры, Каримова была руководителем «Офиса», но обвинения также были предъявлены и некому главе узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Этого человека, имя которого следствие не разглашает, называют «ключевым членом» преступной организации.

Офис Генпрокурора Швейцарии начал расследование в отношении личного помощника Каримовой по подозрению в отмывании денег еще в 2012 году.

Сама Каримова изначально была защищена дипломатическим иммунитетом, поскольку работала послом Узбекистана при ООН в Женеве. Но после того как этот иммунитет был снят в 2013 году, расследование расширилось и сосредоточилось на ней.

В 2019 году в США против Каримовой было возбуждено дело об отмывании денег.

В августе 2023 года британские власти заявили, что арестовали ее недвижимость в Лондоне.

Отец Гульнары Ислам Каримов правил Узбекистаном с 1991 года до своей смерти в 2016 -м. Когда его здоровье начало ухудшаться, в стране начались политические изменения, и Каримову поместили под домашний арест.

До 2013 года она регулярно появлялась на публике, участвовала в политической жизни страны и даже считалась возможной преемницей на посту главы государства.

В 2017 году Каримову арестовали и в настоящее время она отбывает 13-летний тюремный срок в Узбекистане за растрату государственных средств.

По словам ее юристов, с тех пор она подвергалась пыткам и лишению основных прав человека.