Пять регионов России и Севастополь атакованы беспилотниками

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Зарево пожара в Пскове было видно издалека

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7 минут назад

Пять российских регионов и Севастополь подверглись нападению боевых беспилотников. Самая мощная атака пришлась на Псковский аэропорт.

Впервые с начала войны столь массированной атаке беспилотников практически одновременно подверглись сразу несколько российских регионов. Количество дронов в них участвовавших, пока точно неизвестно. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, но, по предварительным сообщениям, жертв среди населения нет.

Псков

Сообщения о серии взрывов в районе аэропорта Пскова поступили незадолго до полуночи во вторник. В соцсетях появились видео с заревом над этим районом.

По некоторым сообщениям, один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, и зарево пожара было видно издалека.

«Уже было как минимум пять сильных взрывов… В огне и дыме вся завокзальная зона и Кресты (район псковского аэропорта), пожар очень сильный», — писал телеграм-канал «Псковская губерния».

«Все в городе слышали десятки звуков, похожих на взрывы, и видели пожарные и полицейские машины, которые ехали в сторону аэропорта», — рассказывал собеседник Би-би-си в Пскове, не пожелавший публиковать свое имя.

Местные источники сообщали также, что, кроме взрывов, из района аэропорта была слышна и стрельба очередями — предположительно, по беспилотникам.

Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали дроны.

По данным «Псковской губернии», в нападении участвовало не менее 10 дронов. По другим сообщениям, их было около 20 или даже больше, об этом написал, в частности, известный псковский политик Лев Шлосберг. Однако эта информация еще требует проверки и подтверждения.

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Псковский аэропорт является т. н. аэродромом совместного базирования, то есть и гражданским аэропортом, и военной авиабазой. По данным из открытых источников, на аэродроме базируется 334-й военно-транспортный авиаполк российской армии.

От Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) – около 700 км.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что в результате удара беспилотников по аэродрому в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76. МЧС России также подтвердило, что загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, аэропорт закрыли до четверга.

Брянск, Рязанская, Калужская и Орловская области

Немного позже Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.

Жители Брянска в местных телеграм-каналах сообщали по меньшей мере о двух громких взрывах в городе.

«Только спать собирался, долбануло так, что штора упала и стены затряслись», — написал один из местных жителей.

Один из сбитых над Брянском БПЛА, по сообщениям местных пабликов, упал на завод «Кремний ЭЛ» , один из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, вызвав там небольшой пожар, который был потушен к двум часам ночи.

Кроме того, власти сообщили о том, что два беспилотника были сбиты над Орловской областью, один над Калужской и один над Рязанской.

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты, где местные жители также сообщали о взрывах.

Московская и Тульская области

Сразу после удара беспилотников по аэропорту в Пскове и взрыве над Брянском российские власти закрыли на некоторое время воздушное пространство над Тульской и частью Московской области.

В течение ночи там два раза вводился в действие режим «Ковер», который объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.