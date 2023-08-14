Истребители «Тайфун» были подняты на перехват российских бомбардировщиков на севере Британии

Автор фото, UK MINISTRY OF DEFENCE Подпись к фото, Истребители «Тайфун» были подняты на перехват российского дальнего бомбардировщика утром в понедельник

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

46 минут назад

Истребители ВВС Британии в понедельник утром были подняты на перехват двух российских бомбардировщиков, сообщили британские военные. Инцидент произошел к северу от Шетландских островов, расположенных между Шотландией и Норвегией.

Истребители «Тайфун» стартовали с авиабазы Лоссимут округа Мори на восточном побережье Шотландии и с воздуха наблюдали за полетом российских самолетов.

Речь идет о бомбардировщиках Ту-142 ( в натовской классификации Bear-F и Bear-J), которые британские ВВС заметили в международном воздушном пространстве.

«Сегодня утром пилоты на своих самолетах «Тайфун» вылетели на перехват двух российских дальних бомбардировщиков, наблюдая за ними, пока те пролетали к северу от Шетландских островов, будучи готовыми противостоять любой потенциальной угрозе территории Великобритании», - прокомментировал инцидент министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Британские самолеты были приведены в готовность в рамках плана «Quick Reaction Alert» (QRA) – «Оповещение о быстром реагировании», по которому британские ВВС следят за иностранными военными самолетами вблизи воздушного пространства Великобритании и поднимают истребители в воздух, если те приближаются слишком близко.

Такое происходит довольно часто.

В прошлом году британские ВВС сообщали, что за период с 2005 по 2022 годы их истребители поднимались на перехват российских самолетов вблизи Великобритании 136 раз.

«Экипажи Королевских ВВС в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Великобритании и готовы принять меры в любой момент, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», – подчеркнул Хиппи.

Тем временем в российском минобороны сообщили, что в понедельник Северный флот поднимал истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем, чтобы предотвратить нарушение границы норвежским самолетом Р-8А «Посейдон».