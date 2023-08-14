Истребители «Тайфун» были подняты на перехват российских бомбардировщиков на севере Британии
Истребители ВВС Британии в понедельник утром были подняты на перехват двух российских бомбардировщиков, сообщили британские военные. Инцидент произошел к северу от Шетландских островов, расположенных между Шотландией и Норвегией.
Истребители «Тайфун» стартовали с авиабазы Лоссимут округа Мори на восточном побережье Шотландии и с воздуха наблюдали за полетом российских самолетов.
Речь идет о бомбардировщиках Ту-142 ( в натовской классификации Bear-F и Bear-J), которые британские ВВС заметили в международном воздушном пространстве.
«Сегодня утром пилоты на своих самолетах «Тайфун» вылетели на перехват двух российских дальних бомбардировщиков, наблюдая за ними, пока те пролетали к северу от Шетландских островов, будучи готовыми противостоять любой потенциальной угрозе территории Великобритании», - прокомментировал инцидент министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
Британские самолеты были приведены в готовность в рамках плана «Quick Reaction Alert» (QRA) – «Оповещение о быстром реагировании», по которому британские ВВС следят за иностранными военными самолетами вблизи воздушного пространства Великобритании и поднимают истребители в воздух, если те приближаются слишком близко.
Такое происходит довольно часто.
В прошлом году британские ВВС сообщали, что за период с 2005 по 2022 годы их истребители поднимались на перехват российских самолетов вблизи Великобритании 136 раз.
«Экипажи Королевских ВВС в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Великобритании и готовы принять меры в любой момент, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», – подчеркнул Хиппи.
Тем временем в российском минобороны сообщили, что в понедельник Северный флот поднимал истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем, чтобы предотвратить нарушение границы норвежским самолетом Р-8А «Посейдон».
В ведомстве добавили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся от госграницы РФ.