Администратора военного телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест за «фейки» об армии

Автор фото, Andrey Kurshin/Facebook

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час назад

Суд в Москве отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» про армию.

Следствие ходатайствовало о заключении Куршина в СИЗО. Ему вменяют пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК (распространение «фейков» об армии по мотивам политической ненависти), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Но в итоге суд ограничился домашним арестом. По условиям ареста Куршину запретили пользоваться интернетом и телефоном, принимать и отправлять почту, а также общаться со свидетелями по делу.

Куршин в суде заявил, что признает вину в распространении недостоверной информации, но не согласен с пунктом о политической ненависти.

«Пункт „д“ подразумевает наличие политической ненависти. Я как бывший военнослужащий поддерживаю связь со своими сослуживцами, поэтому с этим пунктом не согласен. Меня несколько раз вызывали в органы внутренних дел и в ФСБ, никаких вопросов по моему каналу не было», — цитирует его слова RTVI.

Уголовное дело на Куршина завели из-за двух постов об ударах по дамбе возле Кривого Рога и родильному отделению в Запорожской области, пишет «Медиазона» (объявлена в РФ «иноагентом») со ссылкой на адвоката Сергея Балашова. Оба сообщения были опубликованы осенью прошлого года.

Андрей Куршин был задержан 31 августа на Ленинградском вокзале. Он работает инженером в АО «РИФ», которое выпускает программное обеспечение для различных видов вооружения.

«Его работа предполагает выполнение стратегических задач для Российской Федерации», — заявил на заседании суда адвокат Куршина.

Сам Куршин уточнил, что его деятельность имеет «большое значение для обороноспособности и будущего страны».

Куршин — выпускник МАИ, в 2014 году он в качестве «добровольца» воевал в Донбассе. В 2021 году в интервью порталу «Военный обозреватель» он рассказывал, что был командиром взвода артиллерийской разведки, использовавшего беспилотники. Телеграм-канал Moscow Calling Андрея Куршина назван по его позывному «Москва», который он использовал во время участия в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ДНР.

Почему против Андрея Куршина возбудили дело о «фейках» про армию?

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Во время заседания судья зачитал, что дело против Куршина было возбуждено 28 августа из-за двух постов (от 14 сентября и 23 ноября 2022 года) в телеграм-канале Moscow Calling, передает «Медиазона».

Телеграм-канал Moscow Calling нельзя назвать «Z-каналом», несмотря на то, что его администратор принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Moscow Calling, у которого сейчас более 87 тысяч подписчиков, публикует новости и аналитические заметки, касающиеся российского вторжения в Украину. При этом в постах канала критикуются и разбираются ошибки как российского военного командования, так и украинского. Весной прошлого года Moscow Calling оказался одним из немногих «патриотических» телеграм-каналов, где говорилось о реальности преступлений в Буче.

Так, когда стало известно об убийствах мирного населения в Буче в то время, когда этот населенный пункт был под контролем российских военных, телеграм-канал Moscow Calling выступил с критикой позиции «патриотов РФ», отрицающих реальность преступлений в Буче. Канал также отмечал слабость «официальной позиции РФ» по вопросу трагедии в Буче.

«Почему „официальная версия“ РФ заключается в совершенно неумелом, неуклюжем и топорном вранье? Зачем все эти „капли на стекле“, „встающие трупы“, „волочение „кошкой“? Зачем без всяких доказательств утверждать, что спутниковые снимки, и видео с коптера — фейк? Кого они хотят этим убедить, и в чём?», — говорилось в посте Moscow Calling от 22 апреля прошлого года.

В своих аналитических заметках Куршин обращал внимание на плохо обоснованные утверждения двух сторон конфликта. Он также отмечал «промахи» как украинской стороны, так и российских военных в ходе боевых действий на территории Украины.

«А ВС РФ занимаются крайне важным делом — обстреливая Харьков из 300-мм РСЗО „Смерч“. Прилет по адресу площадь Защитников Украины, 3 (бывш. площадь Восстания), идентифицировал по зоомаркету „KAPUSTA“, по соседству располагается академия нац. гвардии Украины, куда, очевидно, и били ВС РФ. Ждем очередной пресс-конференции МО РФ, на которой ее официальный представитель скажет, что ВС РФ не стреляют по украинским городам», — рассуждал автор телеграм-канала на второй день российского вторжения в Украину.

Андрей Куршин также в целом не поддержал российское вторжение в Украину.

«Ждать восемь лет усиления Украины, чтобы сделать то же, что можно было сделать весной 2014 года без единого выстрела и жертвы, одной политической волей. Соответственно, все убитые и раненые, все санкционные и экономические потери — на совести Путина», — писал он в день начала вторжения.