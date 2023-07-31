Афганистан: талибы сжигают «аморальные» музыкальные инструменты

Автор фото, EPA Подпись к фото, Костер ценой в тысячи долларов, чтобы защитить молодежь от «греховности» музыки

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53 минуты назад

Представители экстремистского движения «Талибан» (признанного террористическим и запрещенного в России и других странах мира) сожгли музыкальные инструменты и аппаратуру стоимостью в тысячи долларов, утверждая, что музыка ведет к моральному разложению.

Гитары, клавишные, народные перкуссионные инструменты, усилители и колонки — всё это религиозная полиция талибов в провинции Герат сожгла в прошедшие выходные на огромном костре. Многое из этого было конфисковано в местах проведения свадеб.

Как сказал глава регионального отделения Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока шейх Азиз Рахман Мухаджир, музыка «направляет молодежь в ложном направлении и ведет к разрушению общества», сообщило государственное информационное агентство Бахтар.

С тех пор как в 2021 году талибы вернулись к власти в стране, они запретили многое — в том числе публичное исполнение музыки. Основатель Национального музыкального института Афганистана Ахмад Сармаст называет их действия «культурным геноцидом и музыкальным вандализмом». В интервью Би-би-си он подчеркнул, что афганский народ лишают свободы творчества.

«Костер из музыкальных инструментов в Герате — лишь маленький пример того культурного геноцида, который происходит в Афганистане под управлением „Талибана“, — говорит он.

Для талибов бороться с музыкой — привычное дело: с середины 1990-х и по 2001 год, будучи у власти в стране, они запретили исполнение любой музыки на общественных мероприятиях, радио и телевидении.

Затем, при светском правительстве, афганская музыкальная сцена — как классическая, так и поп-музыка — пережила расцвет, однако возвращение в августе 2021 года к власти «Талибана» заставило многих музыкантов бежать за границу.

Как только силы НАТО покинули страну, те певцы и музыканты, которые остались в Афганистане, стали подвергаться преследованиям. Студенты и преподаватели популярного в стране Национального института музыки так и не вернулись к занятиям.

Основной удар — по женскому населению

За прошедшие пару лет у власти «Талибан» ввел и другие жесткие запреты, по-своему толкуя законы шариата. Основной удар пришелся по женскому населению страны.

Указами талибов женщинам предписано появляться в обществе одетыми таким образом, чтобы были видны лишь глаза, и если они отлучаются от дома на расстояние более 72 км, их обязательно должен сопровождать родственник-мужчина.

Девушкам-подросткам и женщинам запрещено ходить в школу или университет, посещать спортзал или парк.